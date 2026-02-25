El dardo de Russell a los Verstappen: "Les gusta manipular las situaciones"

A dos días del estreno de la nueva temporada de Drive to Survive, el 'paddock' de la Fórmula 1 vuelve a remover uno de los terremotos políticos más sonados de 2025: la salida de Christian Horner de Red Bull. Y en medio del ruido previo al lanzamiento del documental, ha emergido un avance con una frase que no pasará desapercibida: el dardo de George Russell a "los Verstappen".

Cuando el británico habla de "los Verstappen" no se refiere solo a Max Verstappen, sino también a su padre, Jos Verstappen. Y lo hace en el contexto del convulso 2025 que terminó con Horner fuera del muro de Milton Keynes tras el Gran Premio de Gran Bretaña.

Un documental que reabre heridas

Aunque han pasado meses desde la destitución de Horner, el interés por conocer el 'inside' sigue intacto. No solo por lo que supuso su figura —dos décadas al frente del equipo, dos eras dominantes con Sebastian Vettel primero y con Max después—, sino porque su caída marcó un punto de inflexión en la estructura de poder de Red Bull.

'Drive to Survive', con su habitual tono dramático y narrativa afilada, promete enseñar lo que no se vio: las conversaciones internas, las tensiones cruzadas y el clima político que acompañó al bajón de rendimiento del equipo desde mediados de 2024 y durante el arranque de 2025, cuando McLaren tomó la delantera en el campeonato.

Y es ahí donde aparece Russell.

"Tienen mucho poder en ese equipo"

En uno de los fragmentos adelantados por Netflix, el piloto de Mercedes no se muerde la lengua: "Los Verstappen claramente tienen mucho poder en ese equipo. Les gusta mucho manipular las situaciones".

Russell va un paso más allá y lanza una teoría sobre los rumores que durante meses situaron a Max en la órbita de Mercedes: "Por alguna razón, no les gusta Horner y están intentando sacarlo. Me pregunto si todo esto –el rumor sobre la llegada de Verstappen a Mercedes– es una especie de juego y un revuelo, intentando presionar a Red Bull, para que sólo continúe allí si Christian se va".

Unas palabras que, vistas con la perspectiva actual, adquieren un nuevo matiz. En su momento sonaban a especulación en plena tormenta contractual del propio Russell, pendiente de su renovación mientras en el ‘paddock’ se agitaba la posibilidad de un bombazo de mercado.

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

El poder, las tensiones y la versión de Horner

El contexto no era sencillo. Horner había superado investigaciones internas por conducta inapropiada, pero el desgaste reputacional y la pérdida de rendimiento del equipo minaron su posición. Jos Verstappen fue especialmente crítico en público, llegando a advertir que la estructura podía "desmoronarse" si el británico seguía al mando.

Finalmente, la cúpula de Red Bull ejecutó el relevo en verano de 2025.

Desde entonces, a Horner se le ha vinculado con proyectos como Haas F1, Alpine o incluso Aston Martin, aunque sin movimientos concretos. De hecho, en el propio documental, el propio ex jefe de equipo deslizó que su relación con Max siempre fue buena y que las tensiones internas apuntaban más hacia Helmut Marko que hacia el tetracampeón. El propio Verstappen también aseguró meses atrás que sigue manteniendo contacto con él.

Nada de eso, sin embargo, borra la carga política de la frase de Russell.

Un capítulo más en una rivalidad creciente

Porque más allá del análisis estructural, hay un componente personal evidente. La relación entre Russell y Max lleva tiempo acumulando fricciones dentro y fuera de la pista. Y este extracto de ‘Drive to Survive’ no hará más que añadir leña al fuego. Quizá el tiempo haya enfriado los acontecimientos. Quizá Red Bull ya mire hacia adelante, centrado en la nueva normativa y en recomponer su equilibrio interno. Pero el documental vuelve a abrir la caja negra de 2025.

Y en ella, según Russell, los Verstappen tenían más influencia de la que muchos estaban dispuestos a admitir.

