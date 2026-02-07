Newey saca pecho del túnel de viento de Aston Martin: "Es el mejor del mundo"

El proyecto de Aston Martin lleva años prometiendo mucho más de lo que entregaba en pista. Pero 2026 no es una temporada cualquiera. Es un punto de ruptura. Y ahí, Adrian Newey, arquitecto de algunos de los coches más dominantes de la historia de la Fórmula 1, no duda en señalar cuál es la base real sobre la que se está construyendo el futuro verde: el nuevo túnel de viento del equipo.

Newey, ahora líder técnico y máximo responsable del diseño del AMR26, defiende sin ambages que el CoreWeave Wind Tunnel no es solo una instalación moderna, sino una herramienta diferencial que coloca a Aston Martin por delante incluso de gigantes históricos como Ferrari, Mercedes o Red Bull en un área clave para la nueva era reglamentaria.

El túnel de viento como piedra angular del AMR26

"El CoreWeave Wind Tunnel es absolutamente vanguardista. Diría que probablemente sea el mejor túnel de viento del mundo para aplicaciones de Fórmula 1", afirma Newey en una entrevista publicada por el propio equipo.

No es una frase lanzada al aire. El ingeniero británico ha trabajado con prácticamente todos los grandes túneles de viento del paddock durante las últimas tres décadas. Y por primera vez, insiste, Aston Martin dispone de una instalación construida exactamente a su medida, sin compromisos heredados del pasado.

"El trabajo real en el AMR26 no empezó hasta abril", reconoce Newey, una confesión que explica por qué el proyecto 2026 ha ido ganando peso en silencio mientras otros equipos enseñaban antes sus cartas.

Aerodinámica, correlación… y por fin brotes verdes

En la Fórmula 1 moderna, la aerodinámica lo es casi todo. Y Newey lo resume sin rodeos: "Nuestra principal herramienta de investigación es el túnel de viento. Es absolutamente invaluable".

Aston Martin lo comprobó ya en 2025. Tras años de sufrir una falta crónica de correlación —piezas que funcionaban en simulación pero no en pista—, el nuevo túnel empezó a dar resultados reales. Las pocas actualizaciones que llegaron durante la temporada funcionaron. El coche pasó de estar hundido en la parrilla a competir regularmente en la zona media, cerrando el año como séptimo en el Mundial de Constructores.

No fue una casualidad. Fue el primer síntoma de que la infraestructura, por fin, estaba alineada con la ambición del proyecto.

CoreWeave, IA y el salto tecnológico invisible

El túnel no es solo nuevo; es distinto. Parte de su ventaja reside en la integración tecnológica con CoreWeave, especialmente en áreas de análisis avanzado del flujo aerodinámico.

Newey pone como ejemplo la PIV (velocimetría de imágenes de partículas), una técnica extremadamente compleja que permite visualizar el comportamiento del aire mediante partículas y láseres. El reto no es solo medir, sino interpretar.

"Requiere un análisis posterior muy complicado. Contar con la potencia de cálculo de CoreWeave y su software de IA integrado mejora nuestra capacidad para analizar ese flujo y compararlo con otras herramientas como el CFD", explica.

En una Fórmula 1 donde el desarrollo marcará diferencias enormes carrera a carrera, esa capacidad de análisis puede valer décimas… o campeonatos.

Una ventaja clave en la nueva era de la F1

Aston Martin afronta 2026 con un factor añadido: su posición en el campeonato le permitirá disponer de hasta 288 tandas de túnel de viento, un volumen de trabajo enorme justo cuando el reglamento cambia de arriba abajo.

En un contexto donde incluso jefes de equipo como Frédéric Vasseur o Toto Wolff coinciden en que nadie sabe realmente dónde está cada uno tras los primeros test, la capacidad de evolucionar rápido será decisiva.

Y ahí, el coche importa tanto como la unidad de potencia Honda, sí. Pero sin una base aerodinámica sólida, ningún motor salva un proyecto.

Alonso, Stroll y un objetivo mayor

Todo este despliegue no es solo una declaración de intenciones. Es una promesa para pilotos como Fernando Alonso, que afronta el tramo final de su carrera con la esperanza real de volver a luchar por algo grande.

Aston Martin no quiere ser solo un equipo competitivo. Quiere ganar. Y para eso ha puesto a Newey, las mejores herramientas posibles y una inversión sin precedentes al servicio de un objetivo que ya no suena a fantasía. Si el mejor ingeniero de la historia dice que tiene el mejor túnel de viento del mundo, conviene escucharlo.