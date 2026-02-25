Ecclestone se alinea con Verstappen y ataca el nuevo reglamento de la F1

La Fórmula 1 que viene no ha arrancado… y ya divide. Mientras el paddock digiere el mayor cambio reglamentario de los últimos años, con un 50% de potencia eléctrica y una gestión energética que será decisiva, hay una voz que no duda. Y cuando esa voz habla, el eco suele ser incómodo.

Bernie Ecclestone no compra el relato optimista del nuevo reglamento. Y lo dice sin matices.

"El ADN de este deporte es que se trata de un campeonato mundial de pilotos y no de ingenieros", declaró a Sport.de. Un mensaje directo al corazón de la F1 moderna.

El reglamento de 2026 no solo transforma el chasis. Revoluciona, sobre todo, la unidad de potencia: mitad combustión, mitad electricidad. Eso implica gestión, ahorro, estrategia energética y momentos en los que el piloto no podrá ir siempre al límite.

Una idea que ya había deslizado Max Verstappen. El neerlandés habló de sensaciones más cercanas a la Fórmula E que a la F1 tradicional. Para él, obligar a levantar el pie forma parte de una filosofía "anticompetitiva".

Ecclestone va un paso más allá: "La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E". La frase no es casual. Es casi una advertencia.

El eterno debate: talento o ingeniería

Desde la FIA y varios sectores del paddock se defendía que este reglamento podía dar más peso al piloto inteligente. A los que saben leer carrera. A perfiles como el propio Verstappen o Fernando Alonso, expertos en maximizar contextos complejos.

Pero Ecclestone no lo ve así.

En su análisis, el primer año del nuevo ciclo puede abrir brechas enormes entre equipos. La ingeniería, el desarrollo del software energético, la integración motor-chasis… Todo eso puede marcar diferencias más profundas que nunca. Y cuando la tecnología amplía distancias, el piloto queda en segundo plano.

Ahí está el miedo del británico.

El riesgo de perder al aficionado

Ecclestone no se queda solo en la crítica técnica. Apunta al corazón del negocio: "Quizás a los aficionados les guste eso, pero yo no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Espero sinceramente estar equivocado".

No es una frase menor viniendo de quien convirtió la F1 en un gigante global. Su preocupación no es romántica; es estructural. Si la percepción es que el piloto ya no es el protagonista absoluto, la narrativa cambia. Y sin narrativa, el espectáculo se resiente.

Mientras tanto, voces como la de Carlos Sainz prefieren esperar. Más kilómetros. Más circuitos. Más contexto antes de emitir sentencia. Pero el debate ya está servido. ¿Será 2026 el año del piloto estratega… o el del ingeniero brillante? La respuesta, como casi siempre en la Fórmula 1, llegará en pista. Y no en el simulador.