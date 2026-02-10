Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

En su intervención en el escenario durante la presentación de la decoración del Aston Martin para 2026, Adrian Newey confirmó una verdad esencial del proceso creativo: puedes sacar al ingeniero de la oficina, pero no puedes sacar las ideas de su cabeza.

Newey, artífice de 12 victorias en el campeonato de constructores, admitió que dedicó el "período de espera" que le obligaba su contrato con Red Bull a reflexionar sobre conceptos de coches para el nuevo régimen normativo que está entrando en vigor. En sí mismo, eso no es una revelación sorprendente, ya que la ingeniería de la F1 es un proceso fundamentalmente creativo y no sería realista esperar que personas de gran talento "desconectaran" por completo entre un proyecto y otro.

La noción de gardening leave (permiso para """cultivar el jardín""") es, en el mejor de los casos, una ambigüedad contractual, especialmente en disciplinas que dependen del poder del pensamiento. Y al prepararse para las nuevas reglas en lugar de ocuparse de sus plantas, Adrian Newey solo ha estado haciendo algo que ya ha hecho antes, con gran éxito.

Aston Martin AMR26 Foto: Aston Martin

Durante algún tiempo después de anunciar su salida de Red Bull, Newey siguió vinculado técnicamente a proyectos ajenos a la F1 (como el supuesto coche de carretera RB17), y su fichaje por Aston Martin no se anunció hasta principios de septiembre de 2024. Aunque sus obligaciones contractuales le prohibían el contacto real con el personal de Aston Martin antes de su fecha oficial de incorporación, nada le impedía anotar ideas en su tiempo libre.

A menudo se dice que Newey puede "ver el aire" y visualizar su flujo sobre un coche de F1, pero él mismo resta importancia a esa teoría. En cualquier caso, la aerodinámica es un proceso tan iterativo que cualquier forma que se pueda plasmar en papel no será más que un punto de partida.

En su autobiografía How To Build A Car, Newey describió lo que hizo entre su salida de Williams en noviembre de 1996 y su incorporación a McLaren el 1 de agosto de 1997, una época en la que los equipos se estaban orientando hacia un nuevo reglamento que establecía coches más estrechos con neumáticos ranurados, otro de los ataques brutales del presidente de la FIA, Max Mosley, al rendimiento de los coches mediante la reducción de la carga aerodinámica.

"No pude reunirme con el personal técnico de McLaren antes de empezar", escribió. "Eso habría supuesto un incumplimiento de mi contrato con Williams, que aún estaba en litigio [Newey había acusado a Williams de incumplir su contrato y el equipo había presentado una contrademanda para impedir que empezara a trabajar en McLaren hasta que su contrato hubiera expirado]".

"Pero conseguí una mesa de dibujo, una copia de las nuevas normas y empecé a hacer bocetos en mi casa de Fyfield, tratando de entender cómo debía ser el coche para adaptarse mejor a esas nuevas reglas. Tenerlo allí era como una 'manta de seguridad'. Me reconfortaba, y todavía lo hace".

"Me gusta trabajar en silencio y, con los años, he desarrollado la capacidad de concentrarme plenamente. De vez en cuando, si me bloqueo y siento que necesito alejarme y tomarme un descanso, hago una pausa para tomar un café y unas galletas (Hobnob)".

Adrian Newey, socio técnico gerente del equipo Aston Martin F1 Foto: Mark Thompson / Getty Images

"A menudo, un descanso de solo cinco minutos es suficiente para generar ideas nuevas. Utilizo un lápiz mecánico HB de 0,7 mm para dibujar a mano alzada en papel A4 y un lápiz 4H de 0,3 mm para dibujos técnicos en la pizarra sobre película transparente"

"Aproximadamente el 25 % de mi tiempo en la pizarra lo dedico a dibujos de diseño general, tratando de encontrar soluciones para conflictos mecánicos y aerodinámicos; el resto lo dedico exclusivamente a formas aerodinámicas».

Obviamente, agosto es muy tarde para empezar a trabajar en el coche del año siguiente, así que cuando Newey llegó a McLaren por primera vez (entonces con sede en un conjunto de naves industriales junto a la línea principal de tren de Londres Waterloo a Woking, en lugar del zigurat diseñado por Norman Foster que hay hoy en día), sus ingenieros ya tenían un diseño relativamente maduro en marcha. En su libro admitió que cuando el producto de sus bocetos realizados durante su permiso de gardening leave entró en el túnel por primera vez, los resultados fueron "al menos un 10 % o más inferiores" al modelo desarrollado por el equipo aerodinámico existente dirigido por Henri Durand.

Sin embargo, se conservaron varios elementos del concepto inicial de Newey que resultaron beneficiosos: él consideraba que el coche debía tener una distancia entre ejes mayor que los coches de 1997, en lugar de reducirla proporcionalmente a la reducción de la anchura; y, lo que es más importante, había identificado lagunas en las normas que permitían a McLaren utilizar reposacabezas de perfil más bajo para el piloto y mantener una ligera forma de V en la parte delantera del chasis.

"En retrospectiva", escribió, "fue más que un poco arrogante pensar que una nueva forma basada en mis ideas en el dormitorio superaría lo que McLaren había pasado meses desarrollando en el túnel de viento".

Durante las semanas siguientes, Newey supervisó una versión híbrida de los dos conceptos que maduró hasta convertirse en el MP4-13, con el que Mika Hakkinen dominó el campeonato mundial de 1998. Y, como es bien sabido, enfureció al jefe del equipo, Ron Dennis, al repintar su oficina gris con un tono más alegre de azul pálido.

El McLaren MP4/13 de Newey dominó la temporada de 1998, en la que los coches eran 20 cm más estrechos y tenían neumáticos ranurados. Foto: Getty Images

La Fórmula 1 ha cambiado mucho en los más de 30 años que han transcurrido desde entonces; los recursos aerodinámicos se han sofisticado, cada elemento del coche es más complejo y el personal de ingeniería ha aumentado para satisfacer esta demanda. Puede que el AMR26 no se parezca mucho a los bocetos con los que Newey llegó al Aston Martin Technology Campus, y aún está por ver si será un coche que gane carreras.

Pero Newey no ha tenido que perder tiempo eligiendo un nuevo color para las paredes de su oficina...

