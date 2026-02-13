Alonso se aferra a Newey: "Lleva 30 años dominando la F1, no lo ha olvidado"

La primera semana de test de F1 2026 en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir no ha salido como se esperaba. Y tras encenderse las alarmas con un problema en el motor que dejó a Stroll fuera en la primera tarde, el canadiense dio unas lapidarias declaraciones el jueves por la mañana mientras Fernando Alonso comenzaba a acumular kilómetros pero ocupar las últimas posiciones en la tabla de tiempos.

En el comunicado de la escudería, se leía a Alonso diciendo que aún había mucho trabajo por hacer, y luego el representante del equipo, Mike Krack, admitió la falta de ritmo. Sin embargo, muchos esperaban a este viernes cuando, ya fuera del coche, Alonso atendiera a los medios, y se explayara más sobre la situación.

Cuando le preguntaron qué veredicto sacaba después de 159 vueltas (61 en Barcelona, 98 en Bahrein) con el AMR26, comenzó: "Sí, sin duda no estamos en la posición en la que queríamos estar. Empezamos con desventaja, perdernos Barcelona fue muy importante porque no solo nos perdimos los test de Barcelona, sino también los filming days previos. Algunos probaron el coche el 9 de enero [Audi], así que ahora llevan un mes analizando datos y resolviendo problemas".

Y continuó explicando por qué llegar tarde y hacer solo una jornada de las tres posibles en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero, además de no recurrir a los shakedown que hacen los equipos disfrazados de filming days, les ha costado tanto: "Este sensor aquí, esa temperatura allá, ya sabes, lo que sea. Apenas rodamos en Barcelona [él dio 61 vueltas], no tuvimos ningún filming day antes de Barcelona ni antes de aquí, y ahora para nosotros esta de Bahrein es realmente la primera prueba. Así que estamos encontrando pequeños problemas aquí y allá, en cada tanda".

"Y esto está afectando un poco al programa, cuando no ruedas limpiamente, vuelta tras vuelta, realmente no se avanza en la configuración. Si tenemos un programa de pruebas de tres rigideces diferentes en la suspensión, hacemos una vuelta y luego aparece algo en los datos, tenemos que mirar o cambiar el sensor, volvemos otra vez, pero ha pasado una hora y la pista está diferente. Así que también estamos encontrando limitaciones a la hora de desbloquear el rendimiento porque no rodamos de forma continua".

"Pero quizá los otros equipos encontraron esas dificultades en los filming days o en Barcelona los primeros días y nosotros las estamos encontrando ahora, por desgracia".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ante el pesimismo general, se le preguntó a Alonso si sigue confiando en el equipo y en los procesos, y dio un nombre propio, el de Adrian Newey: "Sí, creo que sí. Creo que especialmente en lo que respecta al chasis. Las unidades de potencia son un poco más difíciles porque aún no entendemos bien la normativa y lo que se necesita. Pero en lo que respecta al chasis, no hay ninguna duda".

"Después de más de 30 años de dominio de Adrian en este deporte, no es que vaya a olvidar todo en un año. No sé dónde estamos ahora en términos de chasis y nivel de agarre, pero aunque no estemos al 100 % ahora, pronto lo estaremos porque solucionaremos cualquier problema. En la unidad de potencia creo que tenemos que dar tiempo y comprender dónde estamos y, si estamos por detrás, mejorar lo antes posible".

Tras calificar Stroll como "cuatro segundos y medio" la diferencia entre Aston y sus rivales (Alonso se quedó a cuatro segundos del mejor tiempo en la jornada del jueves), Alonso admitió que él no puede dar una cantidad.

"No lo sé. Es difícil saberlo. Creo que Lance dijo eso porque en Barcelona estábamos a cuatro y medio y aquí en los dos primeros días estábamos a cuatro y medio o cinco. Así que parece una tendencia en los últimos tres días. Pero no lo sé".

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Yo hice una vuelta en la que me salí en la curva 4 y, desde ese punto hasta la línea de meta, mejoré ocho décimas. Así que es solo para daros una idea del número de errores que hay en cada vuelta que estamos haciendo ahora. Hay vueltas en las que subimos y bajamos ocho décimas cambiando un ajuste. Así que no es que necesitemos encontrar dos décimas cuando optimizamos, quizás ganemos segundos cuando optimicemos todo. Esperemos que la semana que viene tengamos una imagen más clara".

Tras ese halo de esperanza, volvió la cautela: "Como he dicho, somos realistas. No seremos los más rápidos en Melbourne. Empezamos lentos y en desventaja, pero es difícil adivinar exactamente dónde".

Qué es lo que más le ha costado a Aston Martin con su coche de la F1 2026 según Alonso

Aston Martin afrontó el nuevo reglamento aerodinámico con un nuevo director, Adrian Newey, y el nuevo reglamento de motores con un nuevo socio, Honda. Y cuando se le comentó a Alonso una sucesión de vueltas en las que bloqueaba con el coche en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, se refirió a los retos a los que se enfrentan piloto y equipo.

"Sí y no, creo que es uno de ellos. Pero no podemos olvidar que para nosotros es la primera vez que fabricamos nosotros la caja de cambios en la historia del equipo, la primera vez. Así que no sé, es un reto y tenemos que mejorar, necesitamos más información".

"Como he dicho, es la primera vez que construimos la caja de cambios, el diferencial, el embrague, ese tipo de cosas. Así que cuando salimos a pista y quizá algunas de las reducciones de marcha son un poco bruscas o lo que sea, volvemos, cambiamos un par de ajustes y volvemos a probar. Antes teníamos el motor y la caja de cambios de Mercedes con todos los ajustes hechos y ahora para nosotros todo es nuevo, así que creo que necesitamos el tiempo que tenemos ahora para mejorar esto".