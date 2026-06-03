Verstappen ve avances en Red Bull, aunque lanza una advertencia

Red Bull afronta el Gran Premio de Mónaco con un optimismo moderado. El equipo vio una clara mejoría durante el Gran Premio de Miami, aunque una semana después, en Montreal, pareció volver a encontrarse con algunos de sus problemas.

Max Verstappen lanzó duras críticas a la puesta a punto de su RB22 tras la clasificación del Gran Premio de Canadá, pero el tercer puesto conseguido en carrera acabó generando un ambiente mucho más positivo dentro del equipo. Si bien ese primer podio de la temporada llegó en gran medida gracias a los abandonos de George Russell y de los dos McLaren, como señaló el propio Verstappen tras la prueba, el equipo espera mantener la tendencia ascendente este fin de semana.

Según Max Verstappen, en las últimas semanas se han dado pasos positivos que han permitido acercar el rendimiento al nivel deseado. Sin embargo, el neerlandés insiste en que todavía queda margen para seguir mejorando.

"La velocidad está ahora mucho más cerca de donde queremos estar", afirmó Verstappen en la habitual previa del fin de semana. "Hemos sido capaces de extraer más rendimiento del coche y me he sentido más cómodo. Pero seguimos trabajando duro porque siempre hay cosas que se pueden mejorar."

Un desafío único

El Gran Premio de Mónaco representa tradicionalmente uno de los mayores retos del calendario de Fórmula 1. Adelantar es extremadamente complicado, por lo que la clasificación suele ser determinante para el resultado final. Además, las decisiones estratégicas tienen un peso mayor que en muchos otros circuitos.

Verstappen, ganador de la carrera en 2021 y 2023, es plenamente consciente de que una buena actuación el sábado será fundamental para aspirar a un gran resultado el domingo. "Mónaco siempre gira en torno a acertar con la estrategia y conseguir una buena posición de salida. Como cada año, la clasificación jugará aquí un papel clave", explicó.

Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco voor het laatst in 2023. Foto door: Alessio Morgese

Tras una breve pausa entre carreras, el equipo también ha tenido la oportunidad de recargar energías antes de los próximos fines de semana consecutivos de competición. Según el piloto, ese periodo de descanso ha sido beneficioso, especialmente porque le permitió pasar tiempo en casa con su familia antes de afrontar la intensa fase europea de la temporada.

Predomina el realismo

En el equipo también existe satisfacción por los avances recientes. Red Bull no ha olvidado la fuerte reprimenda de Verstappen durante el Gran Premio de Canadá, pero ahora todas las partes vuelven a remar en la misma dirección.

El director técnico, Ben Hodgkinson, destacó la importancia del primer podio conseguido con la unidad de potencia desarrollada por el propio equipo. El británico considera ese resultado un hito importante en la corta historia del proyecto.

"La Fórmula 1 consiste en ganar, pero este primer podio con nuestra propia unidad de potencia es, sin duda, algo que merece celebrarse", afirmó Hodgkinson. "Demuestra todo lo que se ha logrado en relativamente poco tiempo. Somos un recién llegado que compite contra algunos de los nombres más importantes de la industria del automóvil y del automovilismo."

Al mismo tiempo, Hodgkinson mantiene una visión realista de la situación. "La desventaja respecto a los equipos punteros sigue siendo considerable, pero estamos aprendiendo rápido. Seguimos ampliando nuestras capacidades y centrándonos en las áreas adecuadas para el desarrollo."