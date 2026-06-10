La F1 llega a terreno conocido: 10 datos sobre el Gran Premio de Barcelona

No cometas el error de hablar del Gran Premio de España, porque esa carrera se celebrará más adelante este año en Madrid, en el aún en construcción Madring. Este fin de semana, los 22 pilotos de Fórmula 1 disputarán oficialmente el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El escenario será el ya conocido Circuit de Barcelona-Catalunya, un terreno familiar para los equipos y, quizás, la primera oportunidad real (tras los circuitos urbanos de Melbourne, Miami, Montreal y Mónaco) para medir las verdaderas fuerzas de la parrilla.

Repasemos diez datos sobre Barcelona, el circuito y España.

1. Fiesta de aniversario

La primera carrera de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya —o simplemente Montmeló— se disputó el 29 de septiembre de 1991, hace ya 35 años. El vencedor de aquella edición inaugural fue Nigel Mansell al volante del Williams FW14.

El recientemente fallecido Alessandro Zanardi debutó en Fórmula 1 con Jordan durante aquella carrera. Y no le fue nada mal: el italiano cruzó la meta en novena posición con el precioso Jordan 191.

Alex Zanardi werd bij zijn F1-debuut negende. Foto door: Ercole Colombo / Studio Colombo/Getty Images)

2. Furia española

España cuenta con una larga historia en los Grandes Premios y en la Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso son los grandes referentes actuales del país, pero el Gran Premio de España y los pilotos españoles vienen de mucho más atrás.

El primer Gran Premio de España se organizó en 1913 y la prueba debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 1951, en el circuito de Pedralbes, en Barcelona. Foto de: Michael Tee/LAT Images

Juan Jover y Paco Godia participaron en aquella carrera, convirtiéndose en los primeros de los quince pilotos españoles que han competido en Fórmula 1 hasta la fecha.

3. Siete sedes diferentes

La relación entre España y la Fórmula 1 viene de lejos. La categoría reina ha competido en siete circuitos españoles distintos: Pedralbes, Montjuïc y Barcelona-Catalunya (todos en Barcelona o sus alrededores), además de Jerez, Valencia y Jarama.

Este último está situado en Madrid, donde más adelante este año se celebrará el Gran Premio de España en el nuevo Madring.

Madring wordt het zevende F1-circuit in Spanje.

4. Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya es un lugar muy conocido para los equipos. Ha sido durante años un emplazamiento ideal para los test gracias a su clima suave, su ubicación y un trazado variado que ofrece una combinación perfecta para poner a prueba los monoplazas de Fórmula 1.

El circuito se recorre en sentido horario, cuenta con 14 curvas y tiene una longitud total de 4.657 metros. La carrera consta de 66 vueltas, para una distancia total de 307,236 kilómetros.

5. 15 de mayo de 2016

Es imposible no mencionarlo: hace diez años Max Verstappen ganó en Barcelona la primera carrera de Fórmula 1 de su trayectoria.

El neerlandés aprovechó a la perfección la rivalidad entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en Mercedes y logró mantener a Kimi Raikkonen detrás durante numerosas vueltas para convertirse en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1.

Historia pura de este deporte.

6. Juegos Olímpicos

Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el circuito se utilizó como salida y meta de la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros de ciclismo masculino.

Alemania se llevó la medalla de oro, Italia la plata y Francia el bronce.

Foto de: David Madison/Getty Images

7. MotoGP

El Circuit de Barcelona-Catalunya no solo alberga la Fórmula 1. También recibe cada año al Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Cataluña.

La última edición se celebró el pasado 17 de mayo. La carrera fue ganada por Fabio Di Giannantonio, del equipo VR46 Racing Team, aunque será recordada principalmente por las fuertes caídas sufridas por Alex Márquez y Johann Zarco.

8. El coronavirus como salvador

Barcelona estuvo cerca de desaparecer definitivamente del calendario de Fórmula 1 en 2020. El Gran Premio de España no figuraba inicialmente en el programa y debía ser sustituido por el regreso del Gran Premio de los Países Bajos.

Sin embargo, la pandemia cambió por completo la situación. La cancelación de numerosas carreras, incluida la cita neerlandesa, permitió que Barcelona-Catalunya regresara al calendario como una solución de emergencia.

Junto a circuitos como Imola, Mugello y Portimao, ayudó a salvar la temporada y consiguió mantenerse también en el calendario del año siguiente.

De Grand Prix van Spanje van 2020. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Precisamente porque Barcelona es uno de los circuitos más conocidos por equipos y pilotos, suele ofrecer pocas sorpresas. Sin embargo, en 2012 se produjo una de las mayores de la historia reciente.

Pastor Maldonado ganó el Gran Premio de España con Williams. El venezolano se benefició de la sanción a Lewis Hamilton, que había logrado la pole pero fue relegado por no disponer de suficiente combustible en su coche tras la clasificación.

Podium: Winnaar Pastor Maldonado, Williams Foto door: Sutton Images

Maldonado venció por delante de Fernando Alonso y Kimi Räikkönen y sigue siendo, a día de hoy, el último piloto de Williams que ha ganado una carrera de Fórmula 1.

Como curiosidad, tras la prueba se produjo un incendio en el garaje de Williams.

10. Ferrari, el rey de Barcelona

Ferrari no gana en Barcelona desde 2013, cuando Fernando Alonso logró la victoria con la Scuderia, pero sigue siendo el equipo más exitoso en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Los cinco equipos con más victorias en Barcelona-Catalunya:

EQUIPO VICTORIAS Ferrari 8 Williams 7 Mercedes 7 McLaren 7 Red Bull 6