Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin

Este lunes 9 de febrero de 2026 ha sido el día escogido por Aston Martin para llevar a cabo la presentación de la decoración de su nuevo monoplaza, un AMR26 con el que esperan dar un salto cualitativo para intentar volver a pelear por los podios como sucedió a principios de la temporada 2023.

El Aston Martin AMR26 es el primer monoplaza del equipo de Silverstone creado por Adrian Newey, quien llegó como director técnico y ya ha escalado hasta el puesto de jefe de equipo. Sin duda alguna, el genio británico es una de las razones por las que muchos expertos tienen grandes expectativas puestas en el AMR26, sobre todo después de ver su diseño radical y agresivo nada más salir a la pista en Barcelona pese a hacerlo con unos pocos días de retraso.

Tras la presentación oficial del coche que Fernando Alonso y Lance Stroll pilotarán este curso, el propio Adrian Newey habló sobre el nuevo coche de Aston Martin para esta nueva campaña y aseguró que ha trabajando pensando en el "conjunto" e intentando abrir varias vías de desarrollo que luego le permitan progresar, ya que esa será una de las grandes claves de 2026.

"Con el AMR26 hemos adoptado un enfoque holístico: no se trata de un componente destacado, sino de cómo funciona el conjunto. Nos hemos centrado en unos fundamentos sólidos, en el potencial de desarrollo y en un coche con el que esperamos que Lance y Fernando puedan sacar el máximo rendimiento de forma constante", dijo.

Presentación de la decoración del Aston Martin AMR26 Foto de: Aston Martin Racing

Cuando le hicieron hincapié en la filosofía que había seguido para crear el AMR26, el genio británico reconoció que llegó a ella antes incluso de llegar a la fábrica de Aston Martin y mientras cumplía su famoso periodo de gardening tras abandonar Red Bull.

"La filosofía, realmente, supongo que surgió durante mi periodo de gardening [de Red Bull] a finales de abril [de 2024], efectivamente cuando me fui del equipo de Fórmula 1. Todos sabíamos cuáles eran las reglas ya entonces, estaban publicadas, así que intenté sentarme y pensar: 'Vale, tengo que pensar desde los principios básicos con estas reglas. ¿Cuál podría ser una posible solución?".



"Ideé una filosofía y luego, cuando empecé en el equipo el 2 de marzo, hablé de esa filosofía con los aerodinamicistas y diseñadores de Aston Martin. Todos estuvimos de acuerdo en que parecía una propuesta viable y eso es lo que hemos seguido desde entonces", concluyó.

Ahora, ya con su recién presentada decoración de color verde con detalles amarillos, el AMR26 saldrá a la pista por primera vez en el Circuito Internacional de Sakhir, donde desde miércoles 11 hasta el viernes 13 se disputará la primera semana de test de pretemporada oficiales, antes de una segunda ronda de pruebas en Bahrein del 19 al 21 de febrero, antes de viajar a Melbourne para llevar a cabo el GP de Australia que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la F1 el 8 de marzo.

En Barcelona, Aston Martin pudo completar un total de 66 vueltas, pero sólo pudo rodar un día completo de los tres que tenía a su disposición, por lo que todavía tienen mucho trabajo por hacer si comparamos esas más de 60 vueltas con los 500 giros de Mercedes o los más de 400 de Ferrari, dos de las escuderías que también están llamadas a competir en la parte alta de la parrilla en este 2026.