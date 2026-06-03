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La F1 vuelve a Europa: diez datos únicos sobre el GP de Mónaco

Olvídate del brillo y el glamour de Las Vegas, Abu Dhabi o Miami. La F1 vuelve a Europa para la carrera más mítica de todas: el Gran Premio de Mónaco.

Mike Mulder
Mike Mulder
Editado:
Circuito de Montecarlo, sede del GP de Mónaco

Oceanía, Asia y Norteamérica: en las primeras semanas de esta temporada, la Fórmula 1 recorrió todo el mundo, pero ahora ya regresa a Europa, la cuna del Gran Circo.

Este fin de semana se celebra en el Circuito de Montcarlo la 83ª edición del Gran Premio de Mónaco. Esta emblemática carrera se disputa desde 1929 en el mismo circuito, en las calles del Principado, lo que la convierte en uno de los eventos de automovilismo más antiguos que aún se celebran en el mundo.

Diez datos sobre esta legendaria carrera por las estrechas calles de Mónaco.

1. Valor histórico

El Gran Premio de Mónaco existe, por tanto, desde hace casi cien años y figura en el calendario del campeonato desde el inicio de la Fórmula 1 en 1950, al igual que Gran Bretaña, Italia y Bélgica. Sin embargo, entre 1951 y 1955, y en 2020, la carrera no se celebró, por lo que Mónaco ocupa "solo" el tercer puesto en la clasificación de los organizadores con más carreras albergadas en el campeonato.

Mónaco ha acogido 71 veces una carrera oficial de la máxima categoría del automovilismo, mientras que Gran Bretaña e Italia lo han hecho 76 veces cada una (y Bélgica 70).

Apunta para este fin de semana:
William Grover-Williams won in 1929 met een Bugatti T35B de eerste Grand Prix van Monaco.

William Grover-Williams ganó en 1929 con un Bugatti T35B el primer Gran Premio de Mónaco.

Foto: Motorsport Images

2. Modificaciones mínimas

Como es lógico, el Circuito de Mónaco apenas ha sufrido modificaciones a lo largo de todas estas décadas. La estructura de las calles apenas permite introducir cambios, pero aquí y allá se ha añadido algún metro en los últimos setenta años.

El circuito original de 1950 tenía 3.180 metros. Desde entonces, la distancia ha aumentado a 3.337 metros gracias a algunos cambios a la salida del túnel, la piscina y en Tabac.

3. El circuito más corto, la distancia de carrera más corta

El circuito de Mónaco es el más corto del calendario de F1.  Con una longitud total de 260 kilómetros, la carrera es también la más corta de la temporada y la única que no cumple con las normas estándar, que establecen que un gran premio debe tener una longitud mínima de 305 kilómetros.

Sin embargo, ningún otro gran premio del calendario cuenta con tantas vueltas, ya que los pilotos recorren 78 gitos. Es el número más alto; la única excepción fue Sakhir en 2020, que se disputó a 87 vueltas por su corto recorrido.

4. Ganadores récord

Graham Hill es el único y auténtico "Mr. Mónaco". El legendario campeón del mundo británico ganó en Mónaco en cinco ocasiones, lo que le convirtió en el poseedor del récord durante años. En 1993 fue superado por Ayrton Senna, quien ese año logró su sexta victoria en la Costa Azul. 

Piloto Número de victorias en Mónaco Ediciones
Ayrton Senna 6 1987, 1989-1993
Graham Hill 5 1963-1965, 1968, 1969
Michael Schumacher 5 1994, 1995, 1997, 1999, 2001
Alain Prost 4 1984-1986, 1988

5. Parte de la Triple Corona

Siempre es motivo de debate: la Triple Corona en el automovilismo está formada por las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans de manera indiscutible, pero ¿se considera el GP de Mónaco o un título de F1 como la tercera prueba de esa lista? 

Sea como sea: solo un piloto logró hacerse con el título de ganador de la Triple Corona: Graham Hill.

Mr. Monaco Graham Hill.

Mr. Mónaco, Graham Hill.

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

6. 1996: Olivier Panis, David Coulthard y Johnny Herbert

El Gran Premio de Mónaco de 1996 pasa a la historia como la carrera de F1 con el menor número de pilotos clasificados: solo tres.

Durante esta agitada carrera, casi toda la parrilla quedó fuera de combate, por lo que al final solo Olivier Panis, David Coulthard y Johnny Herbert seguían en liza, por lo tanto, fueron ellos tres los que subieron al podio obviamente.

Olivier Panis wint de Grand Prix van Monaco van 1996.

Olivier Panis gana el Gran Premio de Mónaco de 1996.

Foto de: LAT Images vía Getty Images

7. ¡Al agua!

Que el Gran Premio de Mónaco se disputa alrededor de un puerto no necesita explicación. El circuito discurre desde la Nouvelle Chicane hasta Rascasse rozando el agua.

Hoy en día, todo ese tramo está perfectamente vallado con barreras de seguridad y vallas, pero hasta los años sesenta se utilizaban simples fardos de paja como barrera, lo que no siempre resultaba ser seguro.

Dos pilotos acabaron en el agua durante una carrera: Alberto Ascari en 1955 y Paul Hawkins en 1965. Por fortuna, ambos lograron sobrevivir a su aventura acuática.

De Lotus 33 van Paul Hawkins wordt uit de haven getakeld.

El Lotus 33 de Paul Hawkins es izado desde el puerto.

Foto: Grand Prix Photo/Getty Images

8. Hijos de Mónaco

Dos pilotos de Montecarlo lograron ganar el Gran Premio de Mónaco. Louis Chiron lo hizo en 1931, en la era anterior a lo que es conocido como Fórmula 1. Charles Leclerc es el único piloto monegasco que ha ganado la carrera en la era de la F1, en 2024.

Charles Leclerc wint in 2024 zijn thuisrace.

Charles Leclerc gana su carrera en casa en 2024.

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

9. El viernes es día libre

Hoy en día, los primeros entrenamientos del GP se celebran el viernes, pero antes tenían lugar el jueves. El viernes era día libre, tras el cual el programa se reanudaba el sábado. Esto se debe a que, antiguamente, la fecha de la carrera venía determinada por el calendario de las fiestas locales.

El GP de Mónaco se celebraba tradicionalmente el fin de semana tras la Ascensión, que siempre cae en jueves. Como ese jueves era festivo, resultaba más fácil cerrar el tráfico en la ciudad y, por lo tanto, abrirla para los coches de F1. El viernes, el circuito volvía a abrirse al público general, para que las tiendas y los locales de hostelería tuvieran la oportunidad de reponer sus existencias.

Dagelijks verkeer op het Circuit de Monaco

Tráfico diario en el Circuito de Mónaco

Foto de: Mike Mulder

10. La clasificación es lo más importante en Mónaco

Adelantar es muy difícil en Mónaco, pero 2025 se llevó la palma. Durante la anterior edición del gran premio se produjeron exactamente cuatro adelantamientos. No es de extrañar que los equipos y pilotos se centren principalmente en lograr una clasificación óptima en Mónaco más que en ningún otro lugar del calendario.

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