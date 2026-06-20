Qué esperar (y qué no) de la mejora de Red Bull F1 para Austria

Con el nuevo reglamento que ha estrenado la F1 en 2026, la batalla de desarrollo entre los equipos está desempeñando un papel importante en cuál es el orden de la parrilla, y aparentemente las escuderías están logrando mayores avances que antes cuando introducen nuevos paquetes de mejoras.

La actualización de Ferrari le ayudó a dar un paso adelante en Barcelona, y Lewis Hamilton lo convirtió en victoria. En Austria, se sabe que Red Bull está preparando el estreno de nuevas piezas.

Pero, ¿aportará eso el paso adelante que el equipo espera?

"La imagen de la temporada son estas variaciones de rendimiento según quién trae su actualización", dijo el director del equipo Laurent Mekies. "Ferrari dio un gran paso adelante. Obviamente, nuestro próximo gran paso es en Austria. Pero, ya sabes, solo vale tanto como el tiempo real por vuelta que aporte en pista. Todo el mundo en Milton Keynes ha estado trabajando muy duro en ese paquete".

Esta será la segunda gran actualización del año de Red Bull. El paquete presentado en Miami incluyó un rediseño completo de los pontones del RB22 y la propia versión del equipo de un alerón trasero giratorio, un concepto similar al de Ferrari, que el jefe del equipo Fred Vasseur calificó de "Macarena".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Se desconoce qué piezas serán revisadas esta vez, pero Mekies no cree que este paso por sí solo sea suficiente para llevar a Red Bull a una verdadera lucha por las victorias contra Mercedes y Ferrari.

"No hay duda de que el paquete de Austria por sí solo no será suficiente", afirmó. "Sabemos que necesitaremos algunos pasos más. Pero lo importante es que en esa trayectoria continua de cerrar la brecha en la que estamos desde después de Japón, sigamos acercándonos, que ya no hablemos de cuatro décimas, sino con suerte de menos".

Las cuatro décimas por vuelta es lo que Mekies calcula que Red Bull aún necesita encontrar en relación con sus rivales. Después de la carrera en Miami, el francés dijo que su equipo había reducido a la mitad la diferencia con los líderes con su primera actualización.

Una de las posibles ganancias que puede aportar el paquete de Austria es una mayor reducción de peso, ya que se entiende que Red Bull sigue por encima del peso mínimo permitido por la normativa. El paquete de Miami también incluyó medidas de ahorro de peso, y ya en mayo el director técnico del equipo, Pierre Wache, dijo a Motorsport.com que el plan era alcanzar el peso mínimo permitido por la normativa– 768 kg este año – con el paquete de Austria.

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Pero cuando le preguntaron por el tema del peso después de la carrera de Barcelona, Mekies esquivó la pregunta con una broma.

"Comer menos", dijo, cuando ante la pregunta de si el plan de 'adelgazamiento' del equipo seguía por buen camino. "Ese es mi plan. ¡Ese es mi plan para Austria! Y ojalá allí estemos más ligeros. La comida austríaca es buena, lo sé. Pero el plan es conseguir que el coche coma un poco menos allí y ponerlo un poco a dieta".

"Ferrari ha dado un muy buen paso"

Mekies quedó impresionado por el paquete de mejoras de Ferrari en Barcelona y consideró que la ventaja de la que disfrutó Mercedes en las primeras carreras se está desvaneciendo gradualmente.

El propio Red Bull no fue tan competitivo en Barcelona como lo había sido en algunos otros circuitos, ya que el trazado expuso algunas de las debilidades del RB22. Max Verstappen tuvo una carrera en solitario en España, terminando cuarto a casi 20 segundos de Lando Norris. Isack Hadjar perdió terreno en la salida, pero aun así se recuperó hasta la sexta posición en una carrera en la que a Red Bull le faltó claramente ritmo frente a Mercedes, Ferrari y McLaren, mientras se mantenía cómodamente por delante del resto de la parrilla.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Primero, enhorabuena a ellos por la primera victoria con Lewis", dijo. "Y la diferencia se estaba reduciendo lentamente entre, creo, Mercedes y los equipos que persiguen a Mercedes en las últimas carreras. Ferrari ha dado un muy buen paso adelante con su paquete. Y, ya sabes, que ganen una carrera en un circuito como Barcelona dice mucho sobre la calidad del chasis más la unidad de potencia".

"Ya sabes, estamos con los cuatro de arriba, luchando. No en todos los trazados podemos luchar por el podio. Así que pudimos luchar por el podio obviamente en Canadá, en Mónaco, pero no pudimos luchar por el podio aquí [en Barcelona]. Eso es justo decirlo. Aun así, creo que antes del drama de las últimas vueltas [y el abandono de Kimi Antonelli], hoy podíamos batir a un Ferrari y a un McLaren. Era lo mejor que podíamos haber hecho".

"Creo que esperábamos ese baño de realidad en Barcelona. Primer circuito con una recta larga, curvas de media y alta velocidad. Probablemente es la primera vez después de China, Japón, que volvemos a este tipo de circuito. Así que ciertamente esperábamos un rendimiento diferente en comparación con Mónaco, donde de repente pudimos luchar por la pole".

"Creo que este fin de semana viene del progreso, porque de lo que estamos hablando es de tres o cuatro décimas respecto a la pole o tres o cuatro décimas [por vuelta] de lo que necesitas hacer para luchar por la victoria. Y sin duda esa era una imagen muy diferente al principio del año en este tipo de circuitos. Todavía hay una diferencia, sin duda, del lado de la unidad de potencia, del lado del chasis. Y, ya sabes, eso es por lo que debemos luchar a continuación".

"Ahora ya no se trata de una sola cosa. Se trata de encontrar un poco de rendimiento en curvas de media velocidad, en curvas de alta velocidad, en la recta, etc."