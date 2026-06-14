Verstappen considera que Barcelona da a Red Bull "una imagen real de la situación"

Red Bull copó la tercera fila de la parrilla para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 de este domingo. Max Verstappen parecía estar en la lucha por la pole tras los dos primeros sectores, pero vio cómo se le escapaba el agarre en la última parte de la vuelta, un problema con el que muchos pilotos tuvieron dificultades debido al sobrecalentamiento de los neumáticos.

"Creo que ha sido una sesión de clasificación decente para nosotros", reflexionó Verstappen después al hablar con los medios holandeses. "Es una pena que en esa última vuelta, el último sector no saliera bien. De alguna manera, simplemente ya no tenía agarre a partir de la curva 10. Por desgracia, eso nos ha costado el tercer puesto este sábado".

Además de la pérdida de agarre en las últimas curvas, el tetracampeón identificó otro factor que complicó la clasificación: la bandera roja provocada por Charles Leclerc. El holandés parecía estar en el lado correcto junto con Oscar Piastri, ya que ambos pilotos ya habían marcado un tiempo antes de la interrupción, mientras que la mayoría de sus rivales no lo habían hecho. El resto de la parrilla tuvo que completar una vuelta de seguridad con neumáticos usados, pero esas gomas blandas ya habían superado su punto óptimo debido a las altas temperaturas de la pista.

No obstante, Verstappen también vio un inconveniente para sí mismo: la interrupción rompió el ritmo de completar dos tandas seguidas. "La mayoría de los pilotos que estaban por delante de mí, obviamente, volvieron a salir tras esa bandera roja porque aún no habían marcado una vuelta. Eché un poco de menos ese ritmo en la Q3, que normalmente es bastante bueno. Sales, das la vuelta, vuelves, repostas un poco y sales de nuevo directamente. Oscar y yo tuvimos ese descanso de 10 minutos. Quizás eso no nos vino bien, por desgracia".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Red Bull tiene "la imagen real" tras la clasificación en Barcelona

Al final, Verstappen terminó la clasificación a tres décimas y media de la pole, lo que supone reducir a más de la mitad la diferencia de Red Bull con respecto al viernes. El progreso parece alentador, pero el propio Verstappen no puede explicarlo del todo.

"Bueno, siguen siendo tres décimas y media de más", respondió el #3 cuando le preguntó Motorsport.com. "Pero sin duda ha ido mejor que en los entrenamientos. Por otro lado, no entiendo muy bien cómo ha pasado eso. Por supuesto, cambiamos algunas cosas, pero no revisamos por completo la configuración ni nada por el estilo. Así que no entiendo muy bien cómo esa diferencia se redujo de repente a la mitad de lo que era".

Antes del fin de semana, Verstappen describió Barcelona como la verdadera prueba para Red Bull tras las mejoras de Miami, principalmente porque este circuito polivalente también cuenta con varias curvas de alta velocidad. Con un déficit de tres décimas y media, la escudería de Milton Keynes puede haber superado la prueba mejor de lo esperado, aunque Verstappen aún no está satisfecho. Sigue viendo la situación actual como una señal de que hay trabajo por hacer.

"Hoy ya tenemos una visión real de la situación. Vemos que todavía nos falta un poco, así que solo tenemos que seguir trabajando. No es una curva concreta en la que estemos perdiendo terreno, y tampoco es que solo estemos perdiendo tiempo en las curvas de alta velocidad. Son pequeños detalles en los que creo que hoy por hoy nos estamos quedando atrás. Así que sí, solo tenemos que seguir trabajando en eso".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Hadjar, sorprendido, califica de "deprimente" haber perdido el tercer puesto

Su compañero de equipo, Isack Hadjar, también se mostró sorprendido por el déficit relativamente pequeño de Red Bull, sobre todo porque sus sensaciones con el RB22 distaban mucho de ser ideales. "Además de ser un circuito difícil, las temperaturas de pista también lo son. Eso exagera todo. Y debo decir que hemos progresado bien a lo largo del fin de semana. Pero, para ser sincero, sigo sintiendo que no merecemos estar en la pole con lo que tenemos", comentó.

"Me sorprende la diferencia con respecto a la pole; no es tan grande teniendo en cuenta las sensaciones que tengo en el coche, pero aún queda mucho trabajo por hacer". Precisamente porque la diferencia no era enorme, Hadjar —al igual que Verstappen— cree que el tercer puesto era alcanzable: "Creo que fue una vuelta muy buena, salvo por mi primera curva. Al ver las diferencias con el tercer puesto, me siento bastante desanimado. Podría haber estado ahí arriba, pero y si, y si, y si… Las cosas no funcionan así".

Cuando se le preguntó qué fue exactamente lo que falló en la primera curva, Hadjar explicó: "Es la curva más importante, la tomé con demasiada agresividad. Me quedé a mucha [distancia] del vértice, lo que comprometió las curvas 2 y 3, así que tuve un primer sector bastante malo. Y a partir de ahí, el resto fue muy bueno. No me arrepiento, pero es un poco... Es una pena".

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