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La 'pesca' de Red Bull en Aston Martin demuestra lo importante que es su predecesor

Lambiase se incorporará a McLaren antes de 2028, lo que ha dejado un vacío que hay que cubrir. Tanto... ¡que se cubre con dos personas! Un fichaje de renombre, y una renovación importante.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Tom McCullough, Director de Rendimiento, Aston Martin F1 Team

Red Bull sigue trabajando con la vista puesta en el futuro. Tras fichar a Gwen Lagrue, procedente de Mercedes, para dirigir el programa juvenil y reforzar la búsqueda de jóvenes talentos, la escudería de Milton Keynes ya ha identificado también a la persona que tomará el relevo de Gianpiero Lambiase: será Tom McCullough, que deja Aston Martin.

Durante años, Lambiase ha sido un referente dentro de Red Bull y, en las últimas temporadas, ha desempeñado una doble función: ingeniero de pista de Max Verstappen y responsable de operaciones en pista, dirigiendo al equipo de ingenieros durante los fines de semana de carrera. Sin embargo, Lambiase abandonará el equipo antes de 2028 para incorporarse a McLaren, donde asumirá el cargo de «chief racing officer».

En esencia, Lambiase responderá directamente ante el director del equipo, Andrea Stella, convirtiéndose en el principal punto de contacto entre el directivo italiano y el resto de la escudería. No obstante, su marcha deja un doble vacío que hay que cubrir. En su puesto de ingeniero de pista le sustituirá Tom Hart, que de hecho ha decidido renunciar a su fichaje por Williams, donde habría ocupado el mismo cargo para Alex Albon. Por su parte, quien ocupará el puesto de Lambiase como responsable de operaciones en pista será precisamente McCullough.

Por tanto, que Red Bull 'pesque' en Aston, y que a su vez logre convencer a uno de los suyos de no irse a ser la voz que escucharíamos durante las carreras con Albon, muestra lo importante que ha sido y es Lambiase, si es que no se sabía ya.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, director del equipo Aston Martin F1 Team; Tom McCullough, director de rendimiento del equipo Aston Martin F1 Team

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

McCullough ha sido durante mucho tiempo una figura clave en Aston Martin, tras sus etapas en Force India y Racing Point. Ocupó el cargo de ingeniero jefe de carrera durante cuatro temporadas antes de convertirse en director de rendimiento, cargo que mantuvo hasta finales de 2024.

A principios de 2025, en el marco de una reestructuración interna, sus funciones fueron asumidas por el exdirector del equipo, Mike Krack. McCullough pasó entonces a ocuparse de proyectos ajenos a la F1 dentro de Aston Martin Performance Technologies, en un puesto directivo del que ahora se dispone a marcharse. A sus cincuenta años, y tras haber iniciado su carrera en el fabricante de chasis Reynard, también ha trabajado en el pasado para Sauber y Williams.

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