Ferrari confirma que introducirá su segunda mejora de motor ADUO en Monza F1

Ferrari introducirá una mejora en su motor de Fórmula 1 en el GP de Italia de este fin de semana, permitida por el sistema Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO, Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora).

Este año, la F1 introdujo el sistema ADUO, que concede a los fabricantes oportunidades extra para mejorar sus motores si están rezagados en rendimiento, con resultados tomados cada cuarto de temporada.

Red Bull fue designado de forma controvertida como la unidad de potencia referencia de la F1 y, como se considera que Ferrari está a más de un 4 por ciento de desventaja en cuanto a potencia, los italianos recibieron dos tokens de mejora.

El segundo se utilizará, por tanto, en Monza, como ya adelantó Motorsport.com. Pero ahora ha sido confirmado por Ferrari, que también llevará actualizaciones en su alerón trasero para el circuito de baja carga aerodinámica.

"Vamos a introducir un motor actualizado como parte de las oportunidades de desarrollo disponibles bajo el sistema ADUO", dijo en la previa el jefe del equipo, Fred Vasseur. "Representa un paso en la dirección correcta y, como sabemos, este año va mucho de ganancias marginales".

"Monza es un circuito exigente y la parrilla está extremadamente apretada. Nuestra prioridad será ejecutar todos los aspectos del fin de semana lo mejor posible, desde el viernes en adelante. Queremos sacar una motivación extra de la pasión de nuestra afición local y dar a nuestros tifosi un fin de semana sólido".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Se entiende que la mejora añadirá 15 caballos de potencia al motor de Ferrari, y esto reducirá a la mitad el déficit con el motor de Mercedes, que se cree que es el paquete completo más fuerte pese a los resultados del ADUO.

Esto es algo que ha lastrado a Ferrari en 2026, teniendo en cuenta que su chasis está a la par, si no es mejor, que el de la escudería de Brackley, líder del campeonato, que aventaja a los de Maranello en 87 puntos.

Ferrari también utilizará este fin de semana una decoración especial inspirada en Michael Schumacher, para conmemorar los 30 años desde que el siete veces campeón del mundo debutó con el equipo con el que ganó cinco títulos.

"Monza siempre es un fin de semana muy especial para Ferrari", añadió Vasseur, cuyo equipo busca su primera victoria en el GP de Italia desde la lograda por Charles Leclerc en 2024.

"Correr delante de nuestros tifosi da a todo el equipo una energía increíble, y este año habrá una dimensión emocional adicional, ya que celebramos a Michael Schumacher y el legado que ha dejado en nuestra empresa. Su incansable búsqueda de la mejora, la atención al detalle y su firme creencia en el trabajo en equipo son valores que siguen siendo clave para nosotros hoy".

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