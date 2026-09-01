Red Bull ficha a un ingeniero clave de Aston Martin para sustituir a Lambiase

Red Bull ya tiene elegido al hombre que deberá tomar el relevo de Gianpiero Lambiase en una de las posiciones más importantes de su estructura deportiva. El equipo de Milton Keynes ha cerrado el fichaje de Tom McCullough, que se incorporará a la escudería a partir de la temporada 2027 como nuevo 'Head of Racing' o "Jefe de carreras".

McCullough es uno de los ingenieros más experimentados del paddock y cuenta con una larga trayectoria en la Fórmula 1. El británico ha estado vinculado durante más de una década a la estructura de Silverstone, pasando por sus diferentes identidades como Force India, Racing Point y ahora Aston Martin.

Su último cargo dentro del equipo fue el de director de rendimiento de Aston Martin, una posición desde la que se convirtió en una de las caras habituales del equipo durante los grandes premios. Aunque hace unos meses fue trasladado a una función dentro de Aston Martin Performance Technologies, alejándole de la actividad diaria de la F1.

McCullough abandonará definitivamente Aston Martin al término de 2026 y su próximo destino será, por tanto, Red Bull. Allí asumirá una responsabilidad que hasta ahora ha estado estrechamente relacionada a Lambiase, quien durante muchos años lo ha combinado con su papel como ingeniero de carrera de Max Verstappen.

El movimiento se produce en un momento de profunda transformación para Red Bull. La escudería está preparando una nueva etapa coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica de 2026, mientras continúa reconstruyendo su estructura organizativa tras la salida de varias figuras clave.

McCullough aportará precisamente uno de los activos que Red Bull necesita en este nuevo escenario: experiencia en pista y conocimiento de la gestión de un equipo de Fórmula 1 durante los fines de semana de carrera.

Su incorporación está prevista para 2027 y supone otro movimiento importante en el mercado de ingenieros. Red Bull ha perdido progresivamente a algunas de las figuras que fueron fundamentales durante su época más dominante, como Adrian Newey, que siguió el camino inverso en dirección a Aston Martin, por lo que está recurriendo a profesionales experimentados para una nueva estructura.

Por otro lado, para Tom McCullough será también un nuevo desafío después de más de diez años ligado al proyecto de Silverstone.