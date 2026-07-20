Red Bull nombra al sustituto de Lambiase, el ingeniero de carrera de Verstappen

Como ya se esperaba, Red Bull cubrirá la inminente salida de Gianpiero Lambiase con una promoción interna. Max Verstappen reveló hace unas semanas que ya tenía en mente a alguien dentro del equipo para sustituir a su ingeniero de carrera, y esa persona ha resultado ser Tom Hart.

Tras la información adelantada por el diario neerlandés De Telegraaf, Red Bull ha confirmado ahora a Motorsport.com que Hart asumirá el puesto de ingeniero de carrera de Lambiase.

En un principio, el ingeniero británico parecía encaminado a Williams, donde iba a convertirse en el ingeniero de carrera de Alex Albon. Sin embargo, Red Bull logró evitar ese movimiento. El equipo pidió a Williams que diera marcha atrás en el fichaje y finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo.

Durante el Gran Premio de Austria, Laurent Mekies ya había dejado entrever este desenlace. Preguntado por los rumores sobre el jefe de ingenieros Paul Monaghan, quien parece estar de camino a Cadillac, Mekies respondió: "Si miro los nombres que han circulado en los últimos meses, la mayoría siguen en el garaje. Algunos nunca quisieron marcharse y otros cambiaron de opinión y decidieron quedarse con nosotros".

Esas últimas palabras hacían referencia a Hart. En las últimas temporadas había ejercido como ingeniero de rendimiento de Verstappen, aunque este año ha asumido un nuevo papel trabajando con ambos coches del equipo.

Tom Hart en el podio junto a Max Verstappen tras el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022. Foto de: Red Bull Content Pool

La fecha exacta en la que será ascendido a ingeniero de carrera todavía no se ha determinado, ya que dependerá de cuándo concluyan las funciones de Lambiase en Red Bull. Lambiase se incorporará a McLaren en 2028 como Chief Racing Officer (Ingeniero jefe de carrera), aunque se espera que antes entre en un periodo de gardening leave.

Por ello, todo apunta a que Hart comenzará como ingeniero de carrera a principios de 2027. Además, sustituirá a Lambiase en varias ocasiones durante la segunda mitad de esta temporada. Para facilitar la transición, Hart ya acumuló experiencia reciente en ese puesto durante el filming day de Isack Hadjar en Silverstone.

Incluso si Verstappen decide abandonar Red Bull, Hart seguirá asumiendo el cargo de ingeniero de carrera, aunque en ese escenario trabajaría con el sustituto del neerlandés.

Mientras Red Bull ha conseguido retener a Hart, Paul Monaghan volvió a estar ausente durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, en medio de las continuas especulaciones sobre su futuro.

Todo apunta a que su incorporación a Cadillac para desempeñar un cargo "todavía más importante" es inminente, aunque por el momento aún no ha presentado formalmente su dimisión en Red Bull. Monaghan también se perdió el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone hace dos semanas.

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