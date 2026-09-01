Haas F1 apuesta por Monza: gran actualización para el VF-26
Haas F1, con un programa de desarrollo pensado para la segunda parte de la temporada, intentará revertir su racha negativa a partir de Monza.
Haas ha perdido el rumbo y debe volver a encontrar el camino en este mundial tan difícil para el equipo estadounidense. Tras un comienzo de campeonato muy prometedor, las escasas mejoras introducidas en el VF-26 no han dado grandes resultados y el equipo dirigido por Ayao Komatsu ha caído al séptimo puesto del Mundial de Constructores, debido en gran parte al hecho de no sumar puntos en las últimas siete carreras.
Una racha negativa que en Haas quieren romper este fin de semana en Monza: "Cuando no se termina una carrera, naturalmente uno quiere volver enseguida al coche y empezar de nuevo, pero este fin de semana estoy entusiasmado por pilotar porque llevaremos unas actualizaciones que, con suerte, darán un buen plus de rendimiento al coche", explicó Oliver Bearman.
La expectativa interna, por tanto, es dar un giro a la temporada precisamente en Monza.
"La etapa europea de esta temporada ha sido exigente para nosotros, así que tengo muchas ganas de marcharme de aquí con optimismo de cara al resto de la temporada. Diría que el Templo de la Velocidad es uno de mis circuitos favoritos; correr entre Ascari y Parabolica te hace sentir como si estuvieras, literalmente, en medio de la historia. Fuera de la pista, los aficionados crean un ambiente increíble y como miembro de la academia de Ferrari tengo mucha suerte de poder sentir un poco de ese cariño".
Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1 Team
Foto de: Eric Le Galliot
La visión del director del equipo japonés parte de otra perspectiva: "El Gran Premio de Italia siempre es especial para nosotros, ya que nuestra oficina de diseño se encuentra en Maranello. Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a muchos de nuestros compañeros de equipo y hacerles vivir la experiencia por la que trabajan cada día, además de que disfruten de un ambiente que es realmente especial. Vamos a llegar a Monza con ganas de dejar atrás el frustrante fin de semana de Zandvoort".
"Sin duda ha habido aspectos positivos desde el punto de vista operativo, pero, en definitiva, seguíamos aspirando a obtener un mejor rendimiento del VF-26. Este fin de semana llevaremos otro paquete de actualizaciones al coche, por lo que, una vez más, es fundamental aprovechar al máximo el tiempo disponible para los entrenamientos, evaluar los datos de forma exhaustiva y esforzarnos por mantenernos competitivos en la zona media de la clasificación", añadió.
Komatsu se mantiene optimista, a pesar de las dificultades objetivas: en los últimos días ha asumido la responsabilidad de la situación, admitiendo que no ha logrado reunir los recursos necesarios para seguir el ritmo de desarrollo de algunos de sus rivales.
"Las carreras de la segunda mitad de la temporada se suceden a un ritmo frenético, lo cual es positivo, pero sin duda supone un reto. El año pasado demostramos que podemos seguir rindiendo a un alto nivel incluso en las últimas etapas de la campaña, y ese sigue siendo nuestro principal objetivo", concluyó.
Comparte o guarda este artículo
Cuántos años tiene cada piloto de F1 (edad) y cuándo es el cumpleaños
Horarios del GP de Italia de F1 en Monza y cómo verlo en directo
Haas F1 prueba a tres pilotos en un test mientras decide su alineación de 2027
¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?
Ocon carga contra una norma de la F1 tras su polémica con Albon: "Es muy anticuada"
Haas F1 no quiere pensar aún en 2027: "Tenemos que resolver el problema"
Últimas noticias
Hyundai tiene previsto lanzar 41 nuevos modelos en Europa hasta 2030
Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"
Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)
Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios