Haas F1 apuesta por Monza: gran actualización para el VF-26

Haas ha perdido el rumbo y debe volver a encontrar el camino en este mundial tan difícil para el equipo estadounidense. Tras un comienzo de campeonato muy prometedor, las escasas mejoras introducidas en el VF-26 no han dado grandes resultados y el equipo dirigido por Ayao Komatsu ha caído al séptimo puesto del Mundial de Constructores, debido en gran parte al hecho de no sumar puntos en las últimas siete carreras.

Una racha negativa que en Haas quieren romper este fin de semana en Monza: "Cuando no se termina una carrera, naturalmente uno quiere volver enseguida al coche y empezar de nuevo, pero este fin de semana estoy entusiasmado por pilotar porque llevaremos unas actualizaciones que, con suerte, darán un buen plus de rendimiento al coche", explicó Oliver Bearman.

La expectativa interna, por tanto, es dar un giro a la temporada precisamente en Monza.

"La etapa europea de esta temporada ha sido exigente para nosotros, así que tengo muchas ganas de marcharme de aquí con optimismo de cara al resto de la temporada. Diría que el Templo de la Velocidad es uno de mis circuitos favoritos; correr entre Ascari y Parabolica te hace sentir como si estuvieras, literalmente, en medio de la historia. Fuera de la pista, los aficionados crean un ambiente increíble y como miembro de la academia de Ferrari tengo mucha suerte de poder sentir un poco de ese cariño".

Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1 Team Foto de: Eric Le Galliot

La visión del director del equipo japonés parte de otra perspectiva: "El Gran Premio de Italia siempre es especial para nosotros, ya que nuestra oficina de diseño se encuentra en Maranello. Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a muchos de nuestros compañeros de equipo y hacerles vivir la experiencia por la que trabajan cada día, además de que disfruten de un ambiente que es realmente especial. Vamos a llegar a Monza con ganas de dejar atrás el frustrante fin de semana de Zandvoort".

"Sin duda ha habido aspectos positivos desde el punto de vista operativo, pero, en definitiva, seguíamos aspirando a obtener un mejor rendimiento del VF-26. Este fin de semana llevaremos otro paquete de actualizaciones al coche, por lo que, una vez más, es fundamental aprovechar al máximo el tiempo disponible para los entrenamientos, evaluar los datos de forma exhaustiva y esforzarnos por mantenernos competitivos en la zona media de la clasificación", añadió.

Komatsu se mantiene optimista, a pesar de las dificultades objetivas: en los últimos días ha asumido la responsabilidad de la situación, admitiendo que no ha logrado reunir los recursos necesarios para seguir el ritmo de desarrollo de algunos de sus rivales.

"Las carreras de la segunda mitad de la temporada se suceden a un ritmo frenético, lo cual es positivo, pero sin duda supone un reto. El año pasado demostramos que podemos seguir rindiendo a un alto nivel incluso en las últimas etapas de la campaña, y ese sigue siendo nuestro principal objetivo", concluyó.