El director de carrera de la F1 contesta a Alonso

Fernando Alonso fue protagonista en el GP de Rusia de hace tres semanas por su primera frenada tras la salida, donde optó por usar la escapatoria y, sin ganar posición, mantuvo el puesto ante algunos de sus rivales.

El asturiano dejó claro tras la carrera que ese tipo de maniobras venían sucediéndose desde principios de temporada, y puso el claro ejemplo del adelantamiento de Daniel Ricciardo en el GP de Austria en el Red Bull Ring.

Cuando se le preguntó por ello el jueves previo al GP de Turquía de este pasado fin de semana, contestó: [Fue] solo para confirmar que cuando hago algo, tienen un comportamiento diferente y una repercusión diferente en el siguiente evento. Así que ahora, tal vez cambien el tema de las escapatorias en la vuelta 1 en las primeras curvas".

"He sido el idiota en la pista durante la mayor parte del campeonato, me han adelantado por fuera del circuito muchas personas durante las primeras carreras. Incluso en Austria, recuerdo Austria 1 y Austria 2, y no pasó nada. No hubo preguntas en la siguiente carrera. Ahora, después de Sochi, hay una pregunta. Es una confirmación".

A Michael Masi, director de carrera de la F1, se le preguntó por estos comentarios en su habitual comparecencia ante un reducido grupo de medios, donde está Motorsport.com, tras la carrera del domingo.

"Ni siquiera me fijo en esas cosas. Todos los pilotos tienen derecho a expresar sus opiniones y comentarios, ya sea internamente o ante los medios de comunicación, y eso está bien", respondió Masi.

"Las normas se aplican por igual para todos. Probablemente, él es uno de esos que tiene derecho a dar su opinión. Pero, ya sabes, juzgamos todos y cada uno de los incidentes, mirando el incidente real y lo que ocurre".

Cuando se le insistió si este tipo de debates públicos hace que los comisarios tengan un extra de presión cuando tienen que decidir sobre acciones dudosas, Masi descartó que eso fuera así.

"No, en absoluto. En absoluto. Tenemos la suerte de contar con un muy buen grupo de comisarios durante todo el año. Y no, puedo decirte que esto no supone ningún tipo de presión adicional para ellos", subrayó.