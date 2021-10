Alonso: "He sido el idiota al que pasaban por fuera y ahora me preguntáis"

El bicampeón del mundo de F1 fue cazado tomando la escapatoria de la curva 2 durante las vueltas de reconocimiento antes de alinearse en la parrilla del Gran Premio de Rusia hace dos semanas, y repitió la jugada en la primera vuelta de la carrera.

La FIA no adoptó ninguna medida contra Alonso porque se consideró que no había ganado ventaja, pero la maniobra del español llamó la atención porque tampoco perdió ninguna posición en la frenada.

Cuando se le preguntó por esa maniobra antes del Gran Premio de Turquía de este fin de semana, Alonso dijo que solo lo hizo para "ver las preguntas aquí en Estambul", señalando que sus acciones son revisadas con lupa.

"[Fue] solo para confirmar que cuando hago algo, tienen un comportamiento diferente y una repercusión diferente en el siguiente evento", dijo Alonso. "Así que ahora, tal vez cambien la escapatoria en la vuelta 1 en las primeras curvas".

"He sido el idiota en la pista durante la mayor parte del campeonato, me han adelantado por fuera del circuito muchas personas durante las primeras carreras. Incluso en Austria, recuerdo Austria 1 y Austria 2, y no pasó nada. No hubo preguntas en la siguiente carrera".

"Ahora, después de Sochi, hay una pregunta. Es una confirmación".

Alonso se mostró enfadado en Austria después de que Daniel Ricciardo le adelantara por fuera de los límites de la pista en la primera vuelta, lo que le hizo sentir "un poco estúpido".

El piloto de Alpine consideró que la respuesta a lo que hizo en Sochi fue "una confirmación de muchas cosas", y añadió: "Hay reglas diferentes para personas diferentes, o, digamos que se habla diferente la semana siguiente con diferentes personas".

Alonso se refirió al hecho de que el piloto de McLaren Lando Norris cruzara la línea blanca en la entrada a boxes en los últimos compases de la carrera de Rusia, que solo se tradujo en una reprimenda tras la investigación de los comisarios y esquivó una sanción.

"A ver el próximo que cruce la línea blanca en la entrada a boxes de qué nacionalidad es y qué sanción recibe", zanjó Alonso.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Fernando Alonso en el GP de Turquía 2021 de F1)