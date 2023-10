10 cosas que aprendimos del GP de Estados Unidos de F1 2023

Todo es más grande en Texas, se suele decir en la creencia popular. Aunque el espectáculo en pista en el Circuito de las Américas no cumplió en gran medida con este dicho, el postcarrera sí lo hizo, ya que el protagonismo se trasladó a la sala de comisarios. Las descalificaciones de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc eclipsaron la peleada victoria de Max Verstappen, que remontó desde la sexta posición, pero tuvo que sudar en esta ocasión para vencer.

Hubo más hilos para desentrañar en Austin, con errores estratégicos y actualizaciones demasiado ambiciosas que crearon sus propios problemas. Así, repasamos las 10 cosas que aprendimos en el Gran Premio de Estados Unidos.

1. La FIA trabaja y descalifica a Hamilton y Leclerc

El hecho de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc incumplieran la normativa técnica sobre el grosor mínimo de los tablones y fueran descalificados en Austin fue algo desafortunado, pero desde luego no fue culpa suya. Los crecientes problemas en la pista del COTA, combinados con los coches de baja altura y el alto consumo de combustible, causaron el suficiente arrastre de la parte trasera como para desgastar los tablones.

Los comisarios de la FIA señalaron que la única sesión de entrenamientos libres había sido una oportunidad para enmascarar el nivel de desgaste del Mercedes y del Ferrari. Pero, a pesar de ello, los comisarios consideraron que era labor de los equipos asegurarse de que el coche estaba dentro de los márgenes, como sí estaban los de Lando Norris y Max Verstappen, que también se revisaron.

2. Mercedes y McLaren muestran sus progresos

Dejando a un lado la descalificación, es innegable que Hamilton realizó un fantástico pilotaje en Austin, tanto como para poner en problemas a Verstappen y a Red Bull. Los de Brackley renegaron de su estrategia inicial, a una parada, pero quedaron entre dos aguas; su plan final de ir a dos paradas funcionó, pero no de la manera más adecuada. Y Norris estuvo igualmente impresionante. Tras un gran inicio, consiguió algo de ventaja en cabeza, hasta que le alcanzó Verstappen. Un pequeño despiste en la curva 11 hizo que el inglés perdiera 7 décimas de golpe, lo que terminó de condenar sus opciones.

La degradación de los neumáticos acabó con Lando, que más tarde fue superado por Hamilton. Al #44 le faltaron un par de vueltas para ganar, pero la imagen de poder presionar a Red Bull fue buena para el campeonato. Tanto él como Norris demostraron que Mercedes y McLaren han recorrido un largo camino; terminar la carrera cerca de Red Bull fue una hazaña alentadora para aquellos que esperan que haya más competencia en la F1 2024.

3. Ferrari se equivoca en la estrategia

Charles Leclerc no acabó contento en Austin. A pesar de salir desde la pole, se le pidió que dejara paso a Carlos Sainz, ya que Ferrari optó por separar sus estrategias. A una parada, el monegasco no pudo evitar que Sainz y Sergio Pérez le adelantaran en los últimos compases de la carrera. Fue la estrategia equivocada, y Ferrari no supo dar marcha atrás, como otros equipos. La descalificación fue solo la última gota que colmó el vaso de un mal día.

"Había algo mal en nuestros números de hoy, porque estábamos muy lejos de la estrategia ideal", fue su evaluación. Con Leclerc en la pole, cabe preguntarse por qué Ferrari consideró necesario aplicar la estrategia más arriesgada al piloto mejor situado en la parrilla. El director del equipo, Frederic Vasseur, sugirió que hubo "dudas" por ambas partes, y que el hecho de que ninguna de ellas se comprometiera plenamente con la estrategia a una parada empeoró la situación. Bajo el liderazgo del francés, Ferrari ha mostrado mejoras en la toma de decisiones, pero queda trabajo.

4. Pérez hace un regalo a sus rivales, pero se acerca al subcampeonato

Tras su descalificación, Hamilton se marchó de Austin sin puntuar por segunda vez consecutiva. Pérez amplió así su ventaja por el subcampeonato hasta los 39 puntos. El de Mercedes necesita superar al mexicano en al menos 10 puntos en cada fin de semana; algo factible por el estado de forma actual de Checo, pero igualmente difícil. Fue pequeño regalo para Pérez. Dada la ventaja que Red Bull ha demostrado en 2023, la expectativa sobre él es no fallar cuando falle Verstappen. El neerlandés hizo precisamente eso en la clasificación, perdiendo la pole por límites de pista, pero Checo no estaba allí.

Su progreso en carrera desde la novena posición fue en gran medida gracias a la mala suerte de otros pilotos; tanto Oscar Piastri como Esteban Ocon se retiraron, la estrategia de Leclerc le convirtió en presa fácil, y acabó cuarto gracias a las descalificaciones. Después de las promesas iniciales, el estatus de Pérez como piloto de garantías detrás del vigente campeón es, en el mejor de los casos, ficticio, y es probablemente la actuación más floja de un "número dos" de un campeón desde 1994.

5. Las carreras al sprint, de nuevo, a debate

Si la carrera al sprint de Qatar fue un éxito, en gran parte gracias a la victoria de Oscar Piastri y a luchas por detrás, la de Austin fue un considerable fracaso. Más allá de la primera vuelta, hubo poco que contar. El éxito de las carreras cortas se está demostrando cada vez más como algo específico de una pista: suele funcionar en Brasil, pero más allá de Interlagos es ensayo y error. Silverstone y Monza habían resultado como las opciones más débiles en 2021, el Red Bull Ring cumplió en 2022 y 2023, y la expansión a seis citas al sprint para 2023 ofreció oportunidades a nuevos circuitos.

Se esperaba que la de Bakú fuera una sprint brillante, pero sorprendentemente acabó en nada. Las condiciones cambiantes de Spa-Francorchamps ayudaron a tener un resultado inusual en la carrera corta, y Qatar fomentó un día reñido, pero Austin fue la sprint más sosa hasta el momento. Si la carrera de Losail demostró por qué estas pruebas aún pueden tener lugar en la F1, el COTA se convenció a sí misma de que no volvería a albergarlas.

6. Stroll falla incluso antes de las salidas

Tras la insatisfacción con la puesta a punto del coche después de que se aplicaran las condiciones de 'parc fermé', Aston Martin optó por salir desde el pitlane para afinar las nuevas actualizaciones en el AMR23 de Lance Stroll y devolver a Fernando Alonso a la especificación anterior del coche. Ambos se abrieron paso hasta la zona de puntos. Alonso se vio obligado a retirarse con daños en el suelo, pero Stroll pudo materializar el buen ritmo y terminó séptimo.

Esto se produjo a pesar de no dirigirse al pitlane tras las vueltas de reconocimiento y dirigirse a la parrilla. En su lugar, Aston Martin tuvo que devolverle al garaje. La FIA señaló que "aunque no se siguió el proceso establecido, no se evidenció ninguna infracción del reglamento", lo que permitió al canadiense continuar con su domingo. Un fallo probablemente de concentración, y que da cuenta de que su estado actual no es el mejor. Aunque es innegable que después de eso hizo una fantástica carrera, balsámica para la escuadra verde. Un espaldarazo necesario para el canadiense.

7. Haas introduce mejoras que no sirvieron de mucho en casa

Al igual que Aston Martin, Haas decidió introducir mejoras en Texas para intentar solucionar sus problemas de degradación de los neumáticos. El VF-23 los destroza al principio de la carrera, imposibilitando una mínima gestión después. Los cambios incluyeron un pontón definido, en línea con el resto de la parrilla; no fue una versión B del monoplaza, pero sí un claro cambio visual. Pero corrieron el riesgo de no acostumbrarse a su nuevo comportamiento en una única sesión de entrenos.

Así fue y, a pesar de los destellos de ritmo en la clasificación, Haas nunca llegó a cuajar. La valoración inicial de Nico Hulkenberg fue que las actualizaciones "no eran una transformación", y una mala carrera al sprint llevó al equipo a romper el régimen de parque cerrado y cambiar la puesta a punto. Para los pilotos, los cambios tuvieron un pequeño impacto positivo. Aunque los resultados fueron mediocres, Hulkenberg se mostró satisfecho de haber podido luchar con otros rivales en lugar de tener que ceder para mantener vivos los neumáticos.

8. La redención para el único piloto de Estados Unidos en Austin

Ante las descalificaciones de Hamilton y Leclerc, Logan Sargeant consiguió su primer punto en el Mundial de Fórmula 1 tras subir a la 10ª posición. El piloto de Florida se convirtió en el primer estadounidense en sumar un punto desde que Michael Andretti subiera al podio en Italia 1993, y fue una justa recompensa por un fin de semana de sólidos progresos tras meses de trabajo.

La intención de Williams siempre ha sido mantener a Sargeant de cara a 2024, pero errores innecesarios y su falta de ritmo en comparación a Albon han puesto en duda su asiento. A pesar de clasificar el último en Austin, su ritmo de carera mejoró notablemente con respecto a una difícil carrera sprint, y consiguió mantenerse junto al británico-tailandés durante toda la carrera para cruzar 12º la bandera a cuadros. Unas horas más tarde, el 12º puesto se convirtió en un punto, reforzando la séptima posición de Williams en el campeonato de constructores.

9. Fernando Alonso remonta a pesar de los problemas de Aston Martin

No pintaba bien el fin de semana para Fernando Alonso en el Circuito de las Américas con el paso de las sesiones. La ilusión por las mejoras en el AMR23 se transformó en pesimismo después de que los problemas en los Libres 1 condenaran a los de Silverstone para el resto del fin de semana. El español empezó el viernes quedándose fuera de la Q3 por primera vez en 2023, clasificando 17º, a lo que le sucedió una sprint anodina el sábado, donde terminó 13º.

Ya el domingo, ambos coches optaron por salir desde el pitlane, Stroll con la especificación nueva del monoplaza y el ovetense con la antigua, para poder comparar. Y la jugada salió redonda, ya que ambos, especialmente Alonso, mostraron un fantástico ritmo que les metió en la zona de puntos. El bicampeón salvó una complicada situación, una hazaña que solo se vio truncada por el desafortunado abandono con problemas en el suelo. Sin embargo, el #14 pudo darse por satisfecho a la vez que esperanzado, viendo que las mejoras sí parecieron funcionar en el coche de su compañero de box.

10. Las multas de la FIA ahora pueden ser millonarias

Tras pasar por alto durante 12 años que la multa máxima que se podía imponer en la F1 era de 250.000 euros, la FIA ha revisado el Código Deportivo Internacional para aumentar ese máximo en un 400%, hasta el millón. Esta multa máxima no sólo incluye a equipos y pilotos, sino que se extiende también a eventos y organizadores, en caso de que la FIA considere que se ha transgredido alguna norma importante.

George Russell consideró que la idea de que los pilotos pudieran ser multados con un millón de euros era "obscena", señalando que él tenía "un salario de cinco cifras" en su primer año con Williams, "y en realidad perdí más de seis cifras en ese primer año por pagar a mi entrenador, los vuelos, a un asistente. Y ese es probablemente el caso del 25% de la parrilla", añadió como representante de la GPDA. El inglés criticó que las multas "se están saliendo de control, y que "da la sensación de que estas cifras se sacan del aire. Cuando hay tantos problemas globales y tanta pobreza en el mundo, ¿cómo puede una federación inventarse estas multas de seis o siete cifras?".