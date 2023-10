Leclerc, tras su debacle: "Ferrari tenía algo mal en los números"

El piloto monegasco arrancó desde la pole position en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, pero pronto se vio superado por un Lando Norris que se metió por el interior de la primera curva. Además, Lewis Hamilton y Max Verstappen también superaron a Charles Leclerc durante el primer stint.

Los del Cavallino Rampante optaron por mantenerle en pista con los medios hasta la vuelta 23 de las 56 programadas, cuando hizo su única detención en boxes para montar un juego de duros, por lo que fue el único que ir a una estrategia de una única detención en el pitlane.

Sin embargo, eso provocó que su ritmo disminuyera significativamente en los últimos giros y que su equipo pidiera al monegasco que dejase pasar a Carlos Sainz, quien terminó diez segundos por delante e hizo un podio tras las descalificaciones posteriores a la carrera.

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton acabaron siendo investigados por la FIA por un desgaste excesivo en la plancha de sus coches, y tras una larga deliberación, los comisarios optaron por el castigo más duro. El de Ferrari, antes de que se anunciara su descalificación, reconoció que la escudería italiana tenía "algo mal" en los números.

"Desde el principio de la carrera pensamos que las estrategias a una y dos paradas estaban muy a la par. Después de 12 o 13 vueltas, vi los números en la pizarra, eran bastante buenos para la primera parada, al menos en términos de degradación", explicó. "No estaba perdiendo tanto tiempo por vuelta, y teniendo en cuenta esos números, eso era lo correcto, por lo tanto, fui a una única detención y por desgracia, eso fue lo que no debía hacer. Por alguna razón, hoy había algo mal en nuestros números, porque estábamos lejos de la estrategia ideal".

Cuando se le preguntó sobre por qué se había venido abajo, Charles Leclerc reconoció que había algo que no encajaba: "Para ser sincero, todavía no tengo la respuesta, porque estaba bastante lejos de las dos paradas. Terminamos detrás de Carlos [Sainz] por diez segundos, qe es una buena comparación porque los dos tenemos el mismo coche, había algo que no encajaba".

Sin embargo, el monegasco perdió el sexto puesto al ser descalificado por un desgaste excesivo del suelo, no conforme tras los controles aleatorios posteriores a la carrera. Además, los monoplazas de Max Verstappen y de Lando Norris también fueron evaluados y pasaron las verificaciones.

El formato de carrera al sprint, que impone la normativa del parc fermé después de una sola sesión de entrenamientos libres, restringe la capacidad de los equipos de perfeccionar los reglajes de la suspensión y las alturas, y eso se produjo en medio de todas las quejas de los propios conjuntos sobre el bacheado circuito de Austin, a pesar de que se reasfaltaron algunas curvas.

