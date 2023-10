Russell y cómo se siente la presión de Hamilton como compañero en F1

"No creo que me hayan presionado tanto en toda mi carrera como en el último año y medio", empezó diciendo George Russell sobre cómo es ser compañero de equipo de Lewis Hamilton en el podcast Beyond the Grid.

"Me veo en la pista y siento que lo estoy haciendo muy bien. Eso me da mucha confianza. Siempre la he tenido, pero ahora no tengo ninguna duda de ello. Creo enormemente en mí mismo, el equipo cree en mí y eso es gracias a que he sido compañero de equipo de Lewis durante todo este tiempo y siempre me he mantenido firme", añadió.

El joven piloto británico de Mercedes, de 25 años, también agradece a la escudería de la estrella plateada la oportunidad que le dieron hace ya más de un año de poder ser compañero de Hamilton, todo un siete veces campeón en la Fórmula 1.

"Él es mi punto de referencia. No mucha gente tiene esa oportunidad", dijo Russell, que también cree que Hamilton sigue estando entre los mejores pilotos de F1 del momento por mucho que ya no pueda conseguir los números de hace algunos años: "Si le pones en un coche que esté a la altura de todos los demás, está entre los cinco que pueden llegar a ser campeones. No tengo ninguna duda de eso", añadió.

Russell llegó a la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2019 de la mano de Williams y actualmente tiene contrato con Mercedes hasta finales de 2025. Si bien el británico sólo hay logrado una victoria en la F1 hasta ahora, está convencido de que podrá conseguir muchos más éxitos en el futuro.

"Realmente siento que no he hecho más que empezar", afirmó. "Hay muchas carreras al año, así que puedo conseguir muchas victorias de forma muy rápida. Creo que estoy compitiendo a un nivel muy alto. Y también estoy muy contento con mi propio rendimiento", aseguró.

Sin embargo, Russell sabe que para triunfar en la F1 también hace falta tener un buen coche: "No tengo ninguna duda de que algún día conseguiré un [coche competitivo]. Odio decir que tengo que ser paciente y esperar, pero eso forma parte de la F1 inevitablemente. No soy el único que está en esta situación", concluyó.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!