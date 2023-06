Alonso asegura que la F1 se pegó "un tiro al pie" en Canadá

Después de cinco podios en siete carreras y de ser la gran sorpresa de este arranque de temporada, el equipo de Aston Martin se había mantenido relativamente relajado en cuanto a actualizaciones se refiere, sobre todo en comparaciones con dos de sus máximos rivales, Ferrari y Mercedes, que montaron sus primeros paquetes de mejoras importantes en España y Mónaco.

Sin embargo, el equipo de color verde ha llevado hasta el Gran Premio de Canadá de este fin de semana su primera actualización realmente importante, centrada en diferentes puntos, como por ejemplo son la zona de los pontones, el suelo y la cubierta del motor.

Así son las mejoras de Aston Martin en Montreal: Análisis F1: revolución y conceptos extremos en el Aston Martin

Después de unos Libres 1 que tuvieron que ser cancelados, Fernando Alonso pudo disfrutar de una sesión de FP2 de 90 minutos de duración en la que pudo probar esas tan ansiadas mejoras y acabó en la cuarta posición. Sin embargo, el asturiano no tuvo demasiado tiempo para valorar las actualizaciones del AMR23, y criticó lo sucedido: "Los aficionados llegaron muy pronto al circuito y no pudimos rodar en la FP1. De vez en cuando nos damos un tiro en el pie como deporte, esas cosas son un poco vergonzosas, no tuvimos tiempo porque en la FP1 no funcionaban las cámaras del circuito, y no teníamos un plan B".

Lewis Hamilton estuvo en la línea del español, y dijo: "Ha sido un día un poco extraño porque nos hemos perdido la primera sesión. Me sentí realmente mal por todos los aficionados que están ahí fuera [en las gradas], porque ya teníamos un gran público desde ayer, la ciudad está a reventar, así que no sé qué pasó con las cámaras de CCTV".

"Me alegro de que hayamos podido salir [a rodar], y ha estado bien tener una sesión de hora y media, pero hacía mucho tiempo que no lo teníamos, así que he sentido que el tiempo no se ha aprovechado de forma óptima", concluyó el siete veces campeón del mundo.

