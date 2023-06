Mercedes lidera en la FP2 de Canadá, delante de Sainz y Alonso

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 fue todo un fiasco después de los problemas en la "infraestructura local", lo que privó a los pilotos de rodar y a los aficionados de disfrutar de los coches en la pista. Sin embargo, fue muy diferente en la segunda práctica, con mucho ajetreo debido a que debían probar lo que no pudieron hacer antes.

Eso permitió a Mercedes soñar con una buena actuación en el Circuit Gilles-Villeneuve, un doblete comandado por Lewis Hamilton con una diferencia de tan solo 27 milésimas con respecto a George Russell. Los de Brackley estuvieron gran parte de la sesión en el fondo de la tabla, pero una vez que pusieron las gomas blandas, se auparon por encima del Ferrari de Carlos Sainz, que estaba acompañado en la hipotética segunda fila por su compatriota, Fernando Alonso.

Los españoles se quedan a una y tres décimas respectivamente de los monoplazas germanos, pero por delante del Ferrari de Charles Leclerc y el desaparecido Max Verstappen, que a pesar de comenzar liderando en varias ocasiones, se quedó en la sexta posición en los ensayos de la clasificación. Más atrás se quedó el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, con Sergio Pérez octavo, Lance Stroll en la novena posición y Pierre Gasly cerrando los diez primeros.

Resultados de los segundos entrenamientos libres (FP2) del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1.

Resumen de los segundos entrenamientos libres (FP2) del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1

Tras una controvertida primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, la FIA decidió adelantar el inicio de la segunda práctica media hora y alargar 30 minutos su duración para compensar la pérdida producida por problemas en la "infraestructura local". Una vez que se solucionaron los contratiempos, los monoplazas más rápidos del mundo regresaron a la pista, y no tardaron demasiado, con todos y cada uno de los pilotos en el asfalto, salvo Alexander Albon, y lo hicieron con los neumáticos medios de Pirelli.

Sin embargo, y con el riesgo del 40% de lluvia, los Aston Martin decidieron montar las gomas más blandas, lo mismo que los Red Bull, aunque la primera referencia la dio Valtteri Bottas con un 1:16.895. El finlandés ya fue el más veloz en la cancelada FP1, pero vio cómo el resto le iba mejorando a medida que pasaban los minutos. Charles Leclerc fue el siguiente en colocarse en cabeza, seguido por los coches de Milton Keynes, con la diferencia de que el monegasco usaba los neumáticos amarillos.

Nada de ello iba a ser representativo para la clasificación debido a que eran los primeros minutos con actividad real y el circuito evolucionaría en gran medida, lo que hacía que los nombres en la primera plaza fueran variando entre el asturiano, los dos Ferrari, Valtteri Bottas y el favorito a todo el fin de semana, Max Verstappen, quien aseguró que la reducción de las marchas en su coche eran "un chiste".

El neerlandés logró bajar hasta el 1:15.333, que era una décima y media más rápido que los registros de los vehículos del Cavallino Rampante, mientras que Sergio Pérez se quedaba con la cuarta plaza, que pronto se convertía en la primera cuando apretó para batir a su compañero por otra décima. No obstante, se podía apreciar que las marcas seguían siendo poco importantes por el hecho de que Pierre Gasly le arrebataba ese primer lugar al de Red Bull, llegando a rozar el 'Muro de los Campeones' con su Alpine.

Otros se arriesgaban más, como Valtteri Bottas, que se fue por encima de la hierba poco antes del último sector y casi pierde el control de su Alfa Romeo, justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora de la sesión de 90 minutos y muchos pasaban por el garaje para cambiar a unos compuestos nuevos. El vigente campeón volvía a reclamar el trono siendo el primero en romper la barrera del 1:15 para completar un giro con los Pirelli más blandos de la gama, pero Charles Leclerc lo batió con un 1:14.576, mientras que los Mercedes estaban en el fondo del pelotón, a más de tres segundos y a la espera de marcar tiempos competitivos.

Tras cerca de media hora de acción en la pista, los Ferrari se colocaban en lo más alto de la tabla con el monegasco por delante de Carlos Sainz, en un instante en el que la mayoría probaba tandas largas ante la posibilidad de que llegara la lluvia, aunque Max Verstappen apretaba para reclamar la segunda plaza, a pocas milésimas del líder. Cuando se cumplió ese periodo adicional que la FIA permitió rodar a los equipos, el Haas de Nico Hulkenberg protagonizó un incidente en el que se quedó detenido en la recta principal por un problema con su unidad de potencia.

El monoplaza estadounidense acabó con una llamarada interna que quemó parte de la carrocería, y que hizo perder al resto cerca un cuarto de hora de los segundos entrenamientos libres en el Circuit Gilles-Villeneuve. Cuando se volvió a ondear la bandera verde, la mayoría regresó al asfalto con gomas blandas para simular un sesión de clasificación antes de que el agua cayera del cielo canadiense.

Eso permitió a Carlos Sainz ponerse como nuevo líder con su SF-23 mientras que el resto buscaba un sitio limpio para no encontrar nada de tráfico, como ocurrió con Sergio Pérez después de que abortara uno de sus giros por rozar el muro. No obstante, los problemas para Alpine no cesaron, puesto que el coche de Esteban Ocon se quedó parado provocando la segunda bandera roja del día fruto de los contratiempos del A523.

Minutos después, se reanudaron las prácticas con algo más de 40 minutos en el reloj, con cada vez más nubes negras en el horizonte que amenazaban con la lluvia, aunque no demasiados monoplazas se aventuraban a regresar. Poco a poco, antes de que quedara media hora hasta que cayera la bandera a cuadros, más pilotos saltaron a la pista para seguir estudiando en comportamiento en tandas largas, menos Fernando Alonso, que esquivaba a los más lentos para escapar de esa zona baja en la que estaba y auparse hasta la quinta plaza, a cuatro décimas de su compatriota.

Lo más chocante era que Valtteri Bottas se mantenía en la cuarta posición, con los dos Aston Martin, los dos Mercedes e incluso un Red Bull por detrás, lo que daba a entender o bien que Alfa Romeo había dado un paso adelante, cosa poco probable porque Guanyu Zhou estaba en el fondo de la clasificación, o que nada era real. El finlandés fue cayendo con la mejora de los coches de Brackley, quienes sorprendían con un Lewis Hamilton y un George Russell que lograban el doblete por más de una décima respecto a los Ferrari.

Con ya menos de 20 minutos en el cronómetro, algunos arriesgaron más de la cuenta, con un buen susto para Pierre Gasly en el primer sector, pero con Oscar Piastri tocando el 'Muro de los Campeones' cuando Carlos Sainz montó las gomas más duras para no dejar ningún compuesto sin usar. La lluvia llegaba, con algunas gotas cayendo en el pitlane, pero lo más complicado para los pilotos era el viento, apreciable por las hojas de los árboles que volaban.

A falta de 10 minutos para el final, Red Bull y Mercedes sacaron a relucir las gomas intermedias, rodando con cautela a medida que se iba mojando el asfalto. Eso provocó que nadie mejorara, quedando a los alemanes en lo más alto, con los Ferrari barajándose con el Aston Martin de Fernando Alonso y el Red Bull de Max Verstappen.

