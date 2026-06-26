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Fórmula 1 GP de Austria

Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"

Carlos Sainz, piloto de Williams, cree que son uno de los principales candidatos a caer eliminados en la Q1 del GP de Austria 2026 de la F1 si no mejoran mucho.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las cosas no parecen mejorar para el equipo Williams, ya que Alex Albon y Carlos Sainz sólo pudieron ser más rápidos que Aston Martin y Cadillac, lo que les coloca como favoritos para caer eliminados en la Q1 de este sábado en el Red Bull Ring.

Tras la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1, Carlos Sainz compartió sus declaraciones al respecto y reconoció que perderse la FP1 no le ha benficiado.

"Ha sido un viernes muy difícil aquí en Austria. Obviamente, perderte la primera sesión de entrenamientos libres nunca es lo ideal, pero Luke [Browning] ha hecho un buen trabajo para el equipo", dijo.

El piloto español del equipo de Grove cree que aunque han podido completar el plan previsto en la FP2, deben mejorar mucho su rendimiento si quieren hacer algo mínimamente decente en Austria.

"Cuando me he subido en los Libres 2, hemos tenido algunos problemas con el coche que han afectado a nuestro plan de rodaje, pero igualmente hemos conseguido hacer vueltas".

"Por desgracia, estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento esta noche si queremos tener una oportunidad de llegar a la Q2", añadió.

¿Qué ha pasado en la FP2?:

Pese a que prácticamente todo está en contra de Williams este fin de semana, Carlos Sainz asegura que seguirá dándolo todo para intentar conseguir el mejor resultado.

"Tiene pinta de que será un fin de semana difícil para nosotros con el calor y la naturaleza rápida de esta pista, pero lo daré todo para exprimir todo lo que tengamos", concluyó.

Con Williams cada vez en una situación más complicada en esta temporada 2026 de la Fórmula 1, no faltan los rumores que colocan a Carlos Sainz fuera la escudería británica, ya que acaba contrato a finales de este mismo año y él mismo ha pedido un tiempo para analizar todas sus opciones y tomar una decisión en firme.

También puedes leer:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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