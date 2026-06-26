Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"
Carlos Sainz, piloto de Williams, cree que son uno de los principales candidatos a caer eliminados en la Q1 del GP de Austria 2026 de la F1 si no mejoran mucho.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Las cosas no parecen mejorar para el equipo Williams, ya que Alex Albon y Carlos Sainz sólo pudieron ser más rápidos que Aston Martin y Cadillac, lo que les coloca como favoritos para caer eliminados en la Q1 de este sábado en el Red Bull Ring.
Tras la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1, Carlos Sainz compartió sus declaraciones al respecto y reconoció que perderse la FP1 no le ha benficiado.
"Ha sido un viernes muy difícil aquí en Austria. Obviamente, perderte la primera sesión de entrenamientos libres nunca es lo ideal, pero Luke [Browning] ha hecho un buen trabajo para el equipo", dijo.
El piloto español del equipo de Grove cree que aunque han podido completar el plan previsto en la FP2, deben mejorar mucho su rendimiento si quieren hacer algo mínimamente decente en Austria.
"Cuando me he subido en los Libres 2, hemos tenido algunos problemas con el coche que han afectado a nuestro plan de rodaje, pero igualmente hemos conseguido hacer vueltas".
"Por desgracia, estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento esta noche si queremos tener una oportunidad de llegar a la Q2", añadió.
Pese a que prácticamente todo está en contra de Williams este fin de semana, Carlos Sainz asegura que seguirá dándolo todo para intentar conseguir el mejor resultado.
"Tiene pinta de que será un fin de semana difícil para nosotros con el calor y la naturaleza rápida de esta pista, pero lo daré todo para exprimir todo lo que tengamos", concluyó.
Con Williams cada vez en una situación más complicada en esta temporada 2026 de la Fórmula 1, no faltan los rumores que colocan a Carlos Sainz fuera la escudería británica, ya que acaba contrato a finales de este mismo año y él mismo ha pedido un tiempo para analizar todas sus opciones y tomar una decisión en firme.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
Antonelli manda en la FP2 de Austria; McLaren aprieta y sufren Alonso y Sainz
Cómo la mejor relación con la FIA "desde Whiting" cambió los puntos de penalización
A qué hora es la clasificación de F1 en Austria, cómo verla y más
Mercedes lidera una FP1 de Austria que acaba con bandera roja; Alonso, último
A qué hora fueron los Libres de F1 en el GP de Austria y cómo se pudieron ver
Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"
Últimas noticias
Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"
Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota
Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"
Russell, sorprendido, ve a McLaren como rival en Austria: "Parecían volar"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios