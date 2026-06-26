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Fórmula 1 GP de Austria

Leclerc cree que en Austria "la situación es más complicada" que en Barcelona

Después de un viernes en el que Ferrari se vio superado por Mercedes, McLaren y Red Bull, Charles Leclerc ve al SF-26 en una situación complicada.

Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Tras su victoria en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, todos esperaban que Ferrari fuese el máximo el máximo rival de Mercedes en el Gran Premio de Austria, pero este viernes se quedó relativamente rezagado con respecto a sus rivales, por detrás del Mercedes de Kimi Antonelli, de los McLaren y del Red Bull de Max Verstappen.

Charles Leclerc, que terminó octavo en la segunda sesión de entrenamientos, cree que el fin de semana de Austria será más complicado que el de Barcelona para Ferrari.

"Por supuesto, nunca hay que decir nunca. Pero el viernes en Barcelona ya hubo algunos indicios que sugerían que el coche tenía un buen potencial. Ahora la situación es un poco más complicada; hemos dejado atrás un viernes difícil. Ahora intentaremos ponerlo todo en su sitio y ver qué podemos mejorar de cara a mañana".

Cuando le preguntaron la causa del paso atrás de Ferrari en Austria hasta ahora, Leclerc se quejó de la "falta de agarre" y de que simplemente les falta velocidad.

"En general, nos falta agarre. Desde la primera vuelta que salí a pista, sufría con el deslizamiento en las cuatro ruedas. Esto complicó bastante las cosas".

"Pero el verdadero problema es que no somos tan rápidos como quisiéramos. Quizá podamos ser rápidos tras 20 vueltas, pero esperar 20 vueltas no es bueno. Por eso tenemos que trabajar en el coche y mejorar", explicó.

¿Cómo acabó el viernes?:

Leclerc también habló de las actualizaciones que Ferrari ha traído este fin de semana y señaló que el equipo ha trabajado intensamente para poder poner en funcionamiento este paquete lo antes posible.

"No esperamos una solución mágica con estas actualizaciones. No es una revolución, pero es un paso en la dirección correctas".

"Pero se ha trabajado muchísimo entre bastidores para que las actualizaciones estuvieran listas a tiempo para esta carrera".

"Esto demuestra la mentalidad del equipo. Intentamos ponerlo todo en marcha, llevar al límite el desarrollo y no dejar nada atrás", concluyó el piloto monegasco de Ferrari en la Fórmula 1.

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Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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