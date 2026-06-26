Alonso alerta de nuevos problemas en su Aston Martin en Austria

Fernando Alonso no necesitó demasiadas palabras para resumir el viernes de Aston Martin en el GP de Austria de Fórmula 1 2026. El asturiano terminó 19º en la FP2, solo por delante de los dos Cadillac, que volvieron a sufrir problemas de fiabilidad, y confirmó que la realidad del AMR26 sigue siendo la misma: sufrir el viernes, intentar sobrevivir a la Q1 el sábado y confiar en que el domingo el coche aguante hasta la bandera a cuadros.

Después de acabar último en la FP1, Alonso tampoco encontró demasiadas respuestas en la segunda sesión de entrenamientos libres. Aston Martin llegó al Red Bull Ring sin mejoras, con el paquete previsto para más adelante en verano, y el resultado fue el esperado: un coche lejos de la zona media y sin capacidad real para mirar mucho más allá de los rivales del fondo de la parrilla.

"Ha sido difícil", reconoció Alonso tras bajarse del coche. "Nada realmente nuevo para nosotros, nada que aprender. Experimentamos un poco con el set-up en la FP1, también hicimos algunos cambios en la FP2, pero seguimos sin estar en la ventana, así que se necesitan más cambios para mañana".

El mensaje fue tan claro como poco esperanzador. Aston Martin no solo necesita encontrar rendimiento, sino también entender algunos problemas concretos en el coche del español. Alonso explicó que, en su lado del garaje, todavía había cuestiones pendientes de análisis antes de afrontar la jornada decisiva del sábado.

"Hay problemas que seguimos investigando"

"También en mi lado del garaje hay algunos otros problemas con el coche que seguimos investigando. Tenemos que arreglarlos para mañana", añadió el bicampeón del mundo, sin entrar en detalles sobre el origen de esas dificultades.

La única nota algo menos negativa llegó al hablar de la manejabilidad del motor Honda, un asunto que ha generado debate durante la temporada. Alonso descartó que en Austria el problema fuera especialmente peor que en otros circuitos, pese a la altitud del Red Bull Ring y las exigencias del trazado.

"La manejabilidad no fue muy diferente en comparación con otras carreras, así que no estamos sufriendo en ese aspecto", explicó.

Aston Martin, por tanto, no encontró un gran problema nuevo, pero tampoco una solución. Y quizá esa sea la peor noticia: el viernes de Austria fue simplemente otra fotografía reconocible de su temporada. Un coche fuera de la ventana, Alonso sin armas para pelear y la sensación de que, hasta que lleguen las mejoras prometidas, el margen de maniobra seguirá siendo mínimo.