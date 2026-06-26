Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"

Después de un Gran Premio de Barcelona-Catalunya en el que McLaren quedó claramente por detrás de Ferrari, el equipo de Woking necesitaba una reacción inmediata. Y el viernes del GP de Austria dejó la sensación de que esa respuesta ha llegado. Oscar Piastri terminó segundo en los Libres 2, solo por detrás de Andrea Kimi Antonelli, y fue el McLaren más competitivo de la jornada, confirmando que el trabajo realizado durante la última semana empieza a dar sus frutos.

El australiano fue uno de los pilotos que más cerca consiguió mantenerse del Mercedes del líder del mundial durante toda la sesión, tanto en tandas cortas como en ritmo de carrera. Un rendimiento que contrasta con el complicado inicio de temporada que ha vivido, lejos de las sensaciones mostradas el año pasado, y que él mismo relacionó con el trabajo realizado desde la carrera de Barcelona.

"Ha sido un día bastante bueno", resumió Piastri al finalizar la jornada. "Creo que hemos estado un paso por detrás de Mercedes, o al menos de Kimi, que era algo que esperábamos. Pero ha sido un día muy productivo y hemos probado muchas cosas".

"No sé si estamos en la pelea con Mercedes. Creo que, por ahora, parecemos ser los mejores del resto por detrás de ellos", remarcó.

El piloto explicó que el equipo llegó a Spielberg con varias cuestiones pendientes después del fin de semana en Montmeló, donde McLaren perdió claramente la batalla frente a Ferrari. Austria se convirtió, por tanto, en una oportunidad para comprobar si el camino elegido era el correcto.

"Teníamos deberes por hacer desde España, al menos en mi lado del garaje, y creo que hemos hecho un buen trabajo probando diferentes cosas. Desde ese punto de vista, ha sido un día muy positivo", aseguró.

Antonelli sigue siendo la referencia

Pese al optimismo, Piastri no escondió que Mercedes continúa un paso por delante, especialmente gracias al nivel mostrado por Antonelli. El italiano volvió a dominar el viernes y dejó una vuelta que impresionó incluso a sus rivales.

"Habrá que ver. Que Kimi hiciera ese tiempo en su segunda vuelta con el neumático blando fue realmente impresionante", reconoció.

Eso sí, el australiano no cree que la diferencia sea imposible de reducir antes de la clasificación. "No podemos inventarnos nada de la noche a la mañana, pero seguro que ambos podemos aprender algunas cosas y aplicarlas para mañana. Veremos dónde acabamos".

McLaren se marcha así del viernes con una sensación muy distinta a la de hace apenas una semana. Mercedes sigue siendo la referencia en el Red Bull Ring, pero el equipo de Woking vuelve a parecer el principal aspirante a discutirle la pole, justo la reacción que necesitaba después del tropiezo de Barcelona.

Más declaraciones: Fórmula 1 Alonso alerta de nuevos problemas en su Aston Martin en Austria