A qué hora es la clasificación de F1 en Austria, cómo verla y más

La Fórmula 1 afronta este sábado otra sesión de clasificación, la octava de la temporada 2026, la del GP de Austria en el Red Bull Ring. En este enlace podrás consultar a qué hora empieza, cómo la puedes ver estés donde estés, y toda la información necesaria.

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A qué hora es la clasificación del GP de Austria de F1 2026

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Austria: a las 16:00h de España y en hora local

Como estamos metidos de lleno en la parte europea de la temporada, y al ser el de Austria un fin de semana con formato tradicional y no sprint, la clasificación de F1 en el Red Bull Ring mantiene su horario de las 16:00h, hora local y hora de España. Te habrá dado tiempo a descansar tras el España-Uruguay del mundial de fútbol disputado a las 02:00h de la madrugada del viernes al sábado.

También son horarios habituales para Latam, con la clasificación de Austria a las 08:00h de México, o las 11:00h de Argentina.

A las 16:00h locales y de España empezará la Q1 de Austria, con los 22 pilotos, que durante 18 minutos se jugarán el pase a la Q2, que lograrán los 16 más rápidos. Los seis más lentos de esa Q1 inicial, quedarán ya clasificados del 17º al 22º para la carrera del domingo.

Aproximadamente sobre las 16:25h arrancará la Q2 de la clasificación de Austria, con los 16 más rápidos de la Q1, que se jugarán durante 15 minutos el pase a la definitiva Q3. Al final de esa Q2, como siempre, quedarán definidas ya las posiciones 11ª a la 16ª.

La Q3 de la clasificación del GP de Austria 2026 empezará en torno a las 16:46h de España y locales, las 08:46h de México y las 11:46h de Argentina. Ahí se decidirá al autor de la pole position del GP de Austria de F1 2026 y quedará ya completada la parrilla para el domingo.

A qué hora son los Libres 3 del GP de Austria de F1 2026

Aunque la clasificación es el plato fuerte, la F1 aún vivirá una tercera y última sesión de entrenamientos libres, la FP3 que permitirá terminar de afinar los coches a la pista de cara a las dos sesiones decisivas. Los Libres 3 de Austria serán a las 12:30h locales y de España, aún en madrugada para Latinoamérica (04:30h de México, 07:30h de Argentina).

Cómo ver la clasificación de F1 del GP de Austria 2026 en directo

Una vez más, tendrás que contratar o tener ya contratado DAZN F1 para ver la F1 del sábado de Austria en España, con el Plan Motor (atentos, porque con el plan de pago anual en modalidad única viene incluido el mundial de fútbol...) o Plan Premium. También con señal de DAZN F1 se puede ver el GP de Austria en Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV con el plan DAZN Esencial.

En Latam, puedes optar por el servicio oficial de la propia categoría, F1TV, para ver el sábado de F1 en Austria. En Argentina, se puede ver por ESPN en Disney + o por Fox Sports Argentina, mientras que en México debes ser suscriptor de Izzy o tener contratado Sky.

Si lo que te preguntas es cómo seguir en directo la clasificación de F1 del GP de Austria 2026, en Motorsport.com tendremos un Live Text con Live Timing, es decir, que podrás seguir todo el sábado de F1 (FP3 incluida, y clasificación) con tiempos y posiciones, comentarios, imágenes y más.

Qué pilotos han hecho ya poles en el Red Bull Ring de Austria y esta temporada

El gran dominador de las poles en el Red Bull Ring es Max Verstappen, con nada menos que cinco, cuatro como GP de Austria (en 2021, 2022, 2023 y 2024, consecutivas) y una como GP de Estiria (en 2021, donde hizo pole en las dos visitas de la F1 a la pista). También tienen pole allí Valtteri Bottas (tres, en los GP de Austria 2017, 2018 y 2020), Lewis Hamilton (también tres, en los GP de Austria 2015 y 2016 y el GP de Estiria 2020) y Charles Leclerc y Lando Norris, en los GP de Austria 2019 el de Ferrari y 2025 el de McLaren.

En equipos, Mercedes tiene seis poles en el Red Bull Ring, por cinco de Red Bull, cuatro de Ferrari y tres de McLaren.

Respecto a esta temporada, después de que Hamilton rompiera el monopolio de Mercedes en carrera en Barcelona, se busca a alguien que haga lo propio en cuanto a poles, ya que las siete disputadas se las reparten entre Andrea Kimi Antonelli, con cuatro, y George Russell, con tres.

Resultados del GP de Austria de F1 2026 el viernes

FP1

FP2