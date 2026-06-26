Antonelli manda en la FP2 de Austria; McLaren aprieta y sufren Alonso y Sainz

El segundo entrenamiento libre del GP de Austria confirmó que el viernes tiene un claro dominador, pero también dejó entrever que la pelea por la pole promete estar mucho más abierta de lo esperado. Andrea Kimi Antonelli volvió a marcar el mejor tiempo del día y repitió al frente con un Mercedes que sigue siendo la referencia en el Red Bull Ring, aunque esta vez McLaren enseñó todas sus cartas y se consolidó como el equipo capaz de discutirle el protagonismo a las Flechas de Plata durante buena parte de la sesión.

El líder del mundial rebajó el mejor registro hasta el 1:07.014 y volvió a imponerse en el duelo interno con George Russell, esta vez de forma mucho más contundente. Sin embargo, la gran noticia para Mercedes fue también la preocupación que empieza a despertar McLaren. Oscar Piastri terminó segundo, a apenas dos décimas del italiano, mientras que Lando Norris fue tercero, a tres décimas, confirmando tanto con neumáticos medios como con blandos que el MCL40 parece adaptarse especialmente bien al trazado austriaco. De momento, nadie ha logrado seguir el ritmo de Antonelli con tanta consistencia.

Por detrás, Max Verstappen salvó los muebles con una cuarta posición que no refleja las sensaciones vividas durante la sesión. El neerlandés volvió a quejarse del comportamiento de un RB22 cargado de novedades, llegó incluso a detenerse para modificar la posición del asiento y nunca encontró el equilibrio que buscaba.

Aun así, acabó por delante de un Lewis Hamilton que volvió a liderar a Ferrari, mientras Charles Leclerc siguió sin encontrar confianza y cedió casi tres décimas respecto a su compañero. La Scuderia, que llegaba reforzada tras su victoria en Barcelona, fue una de las grandes decepciones del viernes.

En Aston Martin, mientras tanto, continúa el calvario. Fernando Alonso mejoró respecto a una FP1 en la que había terminado último, pero solo pudo ser 19º, a más de tres segundos y medio del mejor tiempo. El asturiano únicamente evitó cerrar la clasificación gracias a los nuevos problemas de fiabilidad de Cadillac, ya que Sergio Pérez volvió a quedarse detenido al inicio de la sesión y Valtteri Bottas también tuvo que abandonar tras sufrir otra avería, incluso con llamas saliendo de la parte inferior de su monoplaza. El AMR26 volvió a confirmar que su batalla, al menos por ahora, está muy lejos de los puntos.

Carlos Sainz tampoco encontró motivos para el optimismo en un circuito donde ya había advertido que Williams sufriría por la abundancia de curvas rápidas. El madrileño concluyó decimoctavo, justo por detrás de Alex Albon, en otra sesión complicada para el conjunto de Grove.

Todo apunta a que Williams, Aston Martin y Cadillac arrancan el fin de semana como los equipos más vulnerables de la parrilla, mientras que Racing Bulls, Alpine y Audi parecen haber dado un pequeño paso adelante en la pelea por acceder a la Q3. Quedará por ver si Red Bull logra reaccionar el sábado, una especialidad habitual de Verstappen, o si Mercedes y McLaren convierten este prometedor viernes en una batalla directa por la pole.

Resultados de la FP2 del GP de Austria de F1 2026

Resumen de la FP2 del GP de Austria de F1 2026

Los Entrenamientos Libres 2 se pusieron en marcha con mucha prisa, sobre todo entre los 6 pilotos que se habían perdido la FP1 por dejar su asiento a los rookies. La pista estaba en un mejor momento y los tiempos iban a ser más significativos.

La FP2 empezó mal para Alex Albon, quien tuvo que entrar con su Williams a boxes rápidamente tras reportar que se estaba quedando sin potencia. Al otro lado del box, todo parecía normal para Carlos Sainz, que era uno de los que se había perdido la FP1.

Max Verstappen seguía con sus quejas del Red Bull RB22 y en los primeros momentos se enfadaba con la posición del asiento. Tampoco iba bien la cosa para George Russell, que se perdió los 15 primeros minutos porque sus mecánicos estaban trabajando en el Mercedes.

Durante los primeros 15 minutos, los dos McLaren volvieron a mostrarse muy competitivos, tal y como habían hecho en Libres 1, y se ponían al frente con Lando Norris por delante de Oscar Piastri y seguido por Lewis Hamilton. Charles Leclerc empezaba con tranquilidad tras haberse perdido la FP1 y estaba lejos de los mejores tiempos.

Apareció un Virtual Safety Car provocado por Checo Pérez, por el mismo motivo que en la FP1, su Cadillac se volvió a quedar parado, confirmando que siguen los problemas de fiabilidad en la estructura estadounidense. Max aprovechaba ese tiempo de Virtual, para bajarse del coche y que sus mecánicos pudieran retirar su asiento y solucionar sus problemas.

Nada cambiaba en los primeros minutos para Aston Martin y Fernando Alonso y Lance Stroll rodaban a más de 4 segundos de los McLaren. Tras 20 minutos, Russell pudo salir a pista, con los dos McLaren aún al frente. Ferrari seguía siendo la pequeña decepción de un viernes donde se les esperaba muy cerca de las primeras posiciones.

De hecho, los Mercedes y los McLaren se intercalaban con Norris que seguía primero con su 1:08.000, seguido de Antonelli, Piastri y Russell. El vigente campeón del mundo sufría un susto y trompeaba en la curva 3, sin consecuencias graves.

Si Aston Martin era un drama en cuanto a los tiempos, el 2º Cadillac solo duró media hora y Valtteri Bottas también tenía que ir a boxes, porque su coche rozaba mucho el suelo y había fuego en la panza de su coche.

Llegó el momento de poner los neumáticos blandos y se confirmó la película: Mercedes y McLaren salen como los más fuertes de este viernes. Kimi Antonelli volvió a ganarle la batalla interna de Mercedes a Russell y se ponía 1º, sacándole casi medio segundo a George, que solo podía ser 5º. Los dos McLaren quedaron por detrás del italiano, pero muy cerca, con Piastri a 42 milésimas y Norris a 1 décima.

Los Ferrari parecían algo más lejos, sobre todo en el tercer sector, pero la tónica se mantenía con un Hamilton 4º, que seguía por delante de Leclerc, que no estaba cómodo.

En clave española, los tiempos no eran muy esperanzadores. Fernando Alonso se metía como el mejor de la zona baja (aprovechando el KO de los Cadillac) a algo más de 3 segundos. Por su parte, Carlos Sainz solo podía ser 17º, confirmando que Williams parecía ser de los peores de la zona media en el Red Bull Ring.

Los dos Racing Bulls confirmaban sus buenas sensaciones y se metían los 2 en el top 10, con Liam Lawson 8º y Arvid Lindblad 10º, con Pierre Gasly cerca y un Franco Colapinto algo más perdido en esta sesión.

Por su parte, Max Verstappen se colocaba 4º, por delante de Hamilton, pero a medio segundo de Antonelli, que mejoró su tiempo y le sacó 2 décimas a los McLaren. De hecho, Isack Hadjar se metía también en el top 10 en 7ª posición y desplazaba a Leclerc a la 8ª y Lawson y Bortoleto cerrando el top 10.

A partir de ese momento, nadie mejoró más sus tiempos y empezaron las tandas largas.