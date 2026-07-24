Colapinto, tras un accidente y un viernes para olvidar: "Perdí la parte trasera"

Franco Colapinto vivió un viernes muy complicado en el Gran Premio de Hungría 2026: sin disputar la FP1 para dejar su asiento a Paul Aron y más tarde con un accidente en la FP2 que le dejó sin rodar en la parte importante de simulación de clasificación y carrera.

Después de un viernes prácticamente en blanco, el piloto argentino reconoció que el fin de semana no ha comenzado de la forma que esperaba y explicó el accidente que le hizo perderse la mitad de los Libres 2.

"Perdí la mañana, así que no era lo ideal. Pero luego [en la FP2] perdí la parte trasera del coche en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", dijo.

Con apenas unas vueltas completadas una vez completado todo el viernes, Colapinto admitió que el equipo afronta un reto importante de cara al sábado: "No ha sido un buen día, no es un comienzo ideal. También he perdido bastante tiempo en la pista, así que ahora intento centrarme en lo que podemos aprender y mejorar para mañana".

Y añadió: "Ha sido un día bastante corto. Creo que con los coches de este año, con la baja carga aerodinámica que tienen, son cada vez más difíciles de conducir. En un circuito así, con muy poco agarre, se siente bastante difícil, por supuesto".

Pese al contratiempo y a que las cosas no están yendo como él esperaba, el piloto argentino confía en que Alpine pueda sacar conclusiones positivas de la escasa información recopilada y dar un paso adelante para el resto del evento.

"Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche tenga una mejor ventana de funcionamiento para mañana", concluyó Franco Colapinto, el único piloto argentino de esta Fórmula 1.

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Accidente de Franco Colapinto, Alpine, en la FP2 del GP de Hungría 2026 de F1 Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images