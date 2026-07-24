Hamilton y Leclerc asustan en la FP2 de Hungría con accidente de Colapinto

La jornada del viernes en el Gran Premio de Hungría 2026 de F1 terminó con una segunda sesión de entrenamientos libres muy movida, con mucha acción en la pista y una bandera roja provocado por un accidente de Franco Colapinto con su Alpine. La otra nota negativa fue la de Lance Stroll, que tras su incidente en la FP1 ni tan siquiera pudo rodar en la FP2.

En cuanto a lo interesante, al término de los 60 minutos de Libres 2, los Ferrari eran los grandes dominadores, con Lewis Hamilton al frente gracias a su 1:18.729 y Charles Leclerc segundo a 0.148s, mientras que Lando Norris fue tercero a 0.499s.

La cuarta posición fue para el Red Bull de Max Verstappen, a 0.692s del mejor crono, por delante de la quinta posición de George Russell, que fue el mejor Mercedes, aunque con una diferencia más grande de lo habitual de 0.933s.

Sexto fue Isack Hadjar [+1.071s], mientras que Liam Lawson fue séptimo [+1.312s] y Oscar Piastri octavo [+1.372s].

El top 10 lo completaron Nico Hulkenberg [+1.071s] y Arvid Lindblad [+1.071s].

Muchos pilotos quedaron desdibujados debido a que abortaron su mejor vuelta por el accidente de Colapinto, como Antonelli (13º) o también Fernando Alonso (19º), quien parece confirmar las mejores sensaciones del nuevo Aston Martin.

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Resultados de la FP2 del GP de Hungría 2026 de la F1

Resumen completo de los Libres 2 de F1 en Hungría 2026

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría empezó con mucha acción en la pista, a excepción de un Lance Stroll que Aston Martin confirmó que no saldría a la pista tras la rotura de su suspensión trasera en la FP1.

El resto de pilotos fue saliendo poco a poco a la pista, divididos entre los que usaban los neumáticos medios y los duros. En la tabla de tiempos, los primeros cronos estuvieron por encima del 1:21, hasta que llegó Leclerc con un 1:20.103, antes de que lo superase Hamilton con un 1:19.648.

En las primeras vueltas nadie pudo superar a los Ferrari, de hecho, quien más se acercó fue Verstappen, pero se quedó a 0.761s del crono del siete veces campeón del mundo.

Más atrás, en su primera vuelta cronometrada, Alonso se colocó 14º, aunque rápidamente cayó al 17º puesto, solo por delante de Stroll, los Cadillac y los Williams.

Mercedes, mientras tanto, seguía más lejos de lo esperado de las primeras posiciones, con Russell y Antonelli séptimo y octavo respectivamente a 1.7s de Hamilton, quien bajaba todavía más la referencia hasta el 1:19.585, con Leclerc a 0.135s.

Russell y los McLaren también mejoraron, pero el británico se colocó cuarto a 0.8s, con Piastri quinto a 1.2s y Norris sexto a 1.3s del mejor registro de la tarde hasta el momento.

Completados los primeros 20 minutos de Libres 1, todos los pilotos fueron regresando a los boxes para realizar cambios en sus coches y montar los neumáticos blandos con los que harían una simulación de clasificación antes de realizar las tandas largas.

El primer piloto en marcar un tiempo con los compuestos rojos fue Norris, que subió al primer puesto con un 1:19.228, 0.193s más rápido que Verstappen y 0.5s más que Hadjar. Los siguientes que llegaron fueron los Mercedes, con Russell acercándose a 0.434s del piloto británico de McLaren.

Las vueltas de Antonelli o Piastri tuvieron que ser abortadas debido a un accidente de Colapinto que provocó la bandera roja y detuvo la FP2 momentáneamente.

Cuando la sesión se reanudó, varios pilotos mejoraron sus cronos, pero fueron los Ferrari los que dieron el mayor salto, con Leclerc colocándose primer con un 1:18.877, antes de que Hamilton marcase un 1:18.914 para ser segundo.

Por detrás, Alonso era 14º con los blandos, mezclado con la zona media de la parrilla, pero los demás mejoraron y acabó cayendo al 19º puesto.

Hamilton, por su parte, siguió rodando con los blandos y mejoró para superar a su compañero de equipo al frente de la tabla con un 1:18.729.

Durante los últimos minutos de sesión no hubo nada destacable, ya que las tandas largas fueron las protagonistas, más allá de algunas quejas de Antonelli sobre su Mercedes.