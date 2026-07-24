Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"

Fórmula 1
GP de Hungría
Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"

En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"

Fórmula 1
GP de Hungría
En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"

Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"

Fórmula 1
GP de Hungría
Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"

El nuevo Aston Martin convence a Alonso: "Es muy positivo para este año y 2027"

Fórmula 1
GP de Hungría
El nuevo Aston Martin convence a Alonso: "Es muy positivo para este año y 2027"

Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"

Fórmula 1
GP de Hungría
Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"

Colapinto, tras un accidente y un viernes para olvidar: "Perdí la parte trasera"

Fórmula 1
GP de Hungría
Colapinto, tras un accidente y un viernes para olvidar: "Perdí la parte trasera"

Primer veredicto de Newey sobre el AMR26 'B': "Prometedor, es un buen paso adelante"

Fórmula 1
GP de Hungría
Primer veredicto de Newey sobre el AMR26 'B': "Prometedor, es un buen paso adelante"
Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Hungría

Hamilton y Leclerc asustan en la FP2 de Hungría con accidente de Colapinto

Los dos pilotos de Ferrari dominaron los Libres 2 del GP de Hungría 2026 de la F1, por delante de Norris y Verstappen. Resumen y resultados de la FP2.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Mason / Getty Images

La jornada del viernes en el Gran Premio de Hungría 2026 de F1 terminó con una segunda sesión de entrenamientos libres muy movida, con mucha acción en la pista y una bandera roja provocado por un accidente de Franco Colapinto con su Alpine. La otra nota negativa fue la de Lance Stroll, que tras su incidente en la FP1 ni tan siquiera pudo rodar en la FP2.

En cuanto a lo interesante, al término de los 60 minutos de Libres 2, los Ferrari eran los grandes dominadores, con Lewis Hamilton al frente gracias a su 1:18.729 y Charles Leclerc segundo a 0.148s, mientras que Lando Norris fue tercero a 0.499s.

La cuarta posición fue para el Red Bull de Max Verstappen, a 0.692s del mejor crono, por delante de la quinta posición de George Russell, que fue el mejor Mercedes, aunque con una diferencia más grande de lo habitual de 0.933s.

Sexto fue Isack Hadjar [+1.071s], mientras que Liam Lawson fue séptimo [+1.312s] y Oscar Piastri octavo [+1.372s].

El top 10 lo completaron Nico Hulkenberg [+1.071s] y Arvid Lindblad [+1.071s].

Muchos pilotos quedaron desdibujados debido a que abortaron su mejor vuelta por el accidente de Colapinto, como Antonelli (13º) o también Fernando Alonso (19º), quien parece confirmar las mejores sensaciones del nuevo Aston Martin.

Apunta para mañana:

Resultados de la FP2 del GP de Hungría 2026 de la F1

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.692

1'19.421

 0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.933

1'19.662

 0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+1.071

1'19.800

 0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

 0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+1.372

1'20.101

 0.060 S 196.896
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

 0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.524

1'20.253

 0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.745

1'20.474

 0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

 0.083 S 195.781
13 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

 0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

 0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+2.221

1'20.950

 0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

 0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

 0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 31

+2.713

1'21.442

 0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

 0.277 S 192.997
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+3.063

1'21.792

 0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

 0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver resultados

Resumen completo de los Libres 2 de F1 en Hungría 2026

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría empezó con mucha acción en la pista, a excepción de un Lance Stroll que Aston Martin confirmó que no saldría a la pista tras la rotura de su suspensión trasera en la FP1.

El resto de pilotos fue saliendo poco a poco a la pista, divididos entre los que usaban los neumáticos medios y los duros. En la tabla de tiempos, los primeros cronos estuvieron por encima del 1:21, hasta que llegó Leclerc con un 1:20.103, antes de que lo superase Hamilton con un 1:19.648.

En las primeras vueltas nadie pudo superar a los Ferrari, de hecho, quien más se acercó fue Verstappen, pero se quedó a 0.761s del crono del siete veces campeón del mundo.

Más atrás, en su primera vuelta cronometrada, Alonso se colocó 14º, aunque rápidamente cayó al 17º puesto, solo por delante de Stroll, los Cadillac y los Williams.

Mercedes, mientras tanto, seguía más lejos de lo esperado de las primeras posiciones, con Russell y Antonelli séptimo y octavo respectivamente a 1.7s de Hamilton, quien bajaba todavía más la referencia hasta el 1:19.585, con Leclerc a 0.135s.

Russell y los McLaren también mejoraron, pero el británico se colocó cuarto a 0.8s, con Piastri quinto a 1.2s y Norris sexto a 1.3s del mejor registro de la tarde hasta el momento.

Completados los primeros 20 minutos de Libres 1, todos los pilotos fueron regresando a los boxes para realizar cambios en sus coches y montar los neumáticos blandos con los que harían una simulación de clasificación antes de realizar las tandas largas.

El primer piloto en marcar un tiempo con los compuestos rojos fue Norris, que subió al primer puesto con un 1:19.228, 0.193s más rápido que Verstappen y 0.5s más que Hadjar. Los siguientes que llegaron fueron los Mercedes, con Russell acercándose a 0.434s del piloto británico de McLaren. 

Las vueltas de Antonelli o Piastri tuvieron que ser abortadas debido a un accidente de Colapinto que provocó la bandera roja y detuvo la FP2 momentáneamente.

Cuando la sesión se reanudó, varios pilotos mejoraron sus cronos, pero fueron los Ferrari los que dieron el mayor salto, con Leclerc colocándose primer con un 1:18.877, antes de que Hamilton marcase un 1:18.914 para ser segundo.

Por detrás, Alonso era 14º con los blandos, mezclado con la zona media de la parrilla, pero los demás mejoraron y acabó cayendo al 19º puesto.

Hamilton, por su parte, siguió rodando con los blandos y mejoró para superar a su compañero de equipo al frente de la tabla con un 1:18.729.

Durante los últimos minutos de sesión no hubo nada destacable, ya que las tandas largas fueron las protagonistas, más allá de algunas quejas de Antonelli sobre su Mercedes.

Todo sobre la FP1:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es la clasificación de F1 en Hungría, cómo verla y más
Siguiente artículo Primer veredicto de Newey sobre el AMR26 'B': "Prometedor, es un buen paso adelante"

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

El nuevo Aston Martin convence a Alonso: "Es muy positivo para este año y 2027"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
El nuevo Aston Martin convence a Alonso: "Es muy positivo para este año y 2027"

Colapinto, tras un accidente y un viernes para olvidar: "Perdí la parte trasera"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Colapinto, tras un accidente y un viernes para olvidar: "Perdí la parte trasera"
Más de
Fernando Alonso

A qué hora es la clasificación de F1 en Hungría, cómo verla y más

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
A qué hora es la clasificación de F1 en Hungría, cómo verla y más

Así vivimos los entrenamientos libres de F1 del viernes en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Así vivimos los entrenamientos libres de F1 del viernes en Hungría

Ferrari empieza mandando en la FP1 de Hungría; el nuevo Aston deja luces y sombras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Ferrari empieza mandando en la FP1 de Hungría; el nuevo Aston deja luces y sombras
Más de
McLaren

Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"

Norris responde a las quejas por la F1 2026: "Si no te adaptas, no estás al nivel"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Norris responde a las quejas por la F1 2026: "Si no te adaptas, no estás al nivel"

A qué hora fueron los Libres del GP de Hungría de F1 y cómo se pudieron ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
A qué hora fueron los Libres del GP de Hungría de F1 y cómo se pudieron ver

Últimas noticias

Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"

Fórmula 1
GP de Hungría
Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"

En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"

Fórmula 1
GP de Hungría
En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"

Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"

Fórmula 1
GP de Hungría
Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"