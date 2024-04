Alonso disfrutó en China F1 logrando "cosas totalmente impensables"

La carrera del GP de China 2024 de F1 fue un vaivén de emociones para Alonso, que se puso segundo en la salida tras pasar a Pérez, luego aguantó en posiciones cercanas al podio, pero al que la estrategia final le hizo tener que remontar en un último stint de 12º a 7º.

Resumiendo su domingo en el Circuito Internacional de Shanghai, declaró ante los micrófonos de DAZN F1: "La verdad es que muy buena carrera para mí, me he divertido mucho. Ataque al final en el último relevo con los neumáticos más nuevos, lo que me dio la oportunidad de hacer la vuelta rápida de carrera, así que buenas sensaciones. El Safety Car duró demasiado, sobre todo el segundo, y a la gente que no tenía que parar más les ayudó para mantener los neumáticos un poco más con vida, pero hemos acabado creo que a cuatro segundos de Russell, a diez segundos de un Ferrari, cosas totalmente impensables".

Fernando Alonso se llevó el punto extra de la vuelta rápida, en ese último stint con medios, pero lamentó que cuando montó blandos tras su primera parada, dos Safety Car permitieran a sus rivales ahorrar gomas y llevar hasta el final.

Aunque muchos criticaron que Aston Martin le montara los Pirelli rojos, los blandos, admitió que no había muchas más alternativas: "Hoy, la verdad es que teníamos solamente un juego de neumáticos duros para la carrera. Entonces cuando los montamos en el segundo stint salió el Safety Car, y digamos que el único juego de neumáticos de carrera que teníamos bueno quedó un poco arruinado por el Safety Car porque teníamos que parar y poner ya un blando. Así que seguramente no nos vino bien".

Sin embargo, las sensaciones con las que acabó fueron las de haber terminado mucho mejor de lo que su coche le permitía: "Cuando se nos da la oportunidad, como la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos. Y luego, cuando los coches bajan a su posición natural, vuelve a ser un milagro que acabemos los séptimos".

Después de haber pasado a Sergio Pérez en la salida, también adelantó a Carlos Sainz después del primer reinicio tras Safety Car.

Respecto a su resultado final, comentó: "Un poco mejor de lo pronosticado, porque hemos acabado delante de Hamilton y Piastri, cosas que no son normales. Creo que tenemos un coche de media, o ayer lo vimos en la sprint, un segundo más lento que los McLaren y que los Ferrari y conseguimos estar peleando con ellos en carrera, así que muy contentos".

El de China ha sido el quinto gran premio de la temporada 2024, y haciendo balance, Alonso resumió: "Empezamos con una base menos competitiva que el año pasado. El coche es mejor, casi un segundo y medio más rápido que el del año pasado, como vimos en Japón cuando lo comparamos. Pero nuestros rivales son fuertes. McLaren es un equipo muy fuerte, Ferrari y Mercedes también, y Red Bull está en otra liga. Parece que estemos séptimo, octavo o noveno, que no es tanto como el año pasado, pero no es que el coche sea peor, es mejor, pero los otros son grandísimos equipos".

Por último, lanzó un mensaje de esperanza y recordó de dónde venía Aston Martin en 2022 (la marca como tal entró en la Fórmula 1 en 2021) y dónde están ahora: "Nosotros hace dos años teníamos una fábrica que era más o menos una nave, como una fábrica de kart, y ahora estamos clasificándonos delante de Ferrari y Mercedes o luchando con ellos, así que muy orgulloso del equipo, y quedan casi 20 carreras, mucha tela por cortar y vamos a divertirnos".