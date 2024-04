Verstappen y su temor por un pinchazo en China: "Lo pasé a 300 km/h"

La carrera del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 significó otra nueva victoria más para Max Verstappen, quien ya acumula un total de 58 en su trayectoria. Sin embargo, no fue tan sencillo como pareció, puesto que el neerlandés tuvo que retener el liderato en las dos reanudaciones tras los Safety Car que salieron y pasar por el lugar ideal de la pista para no pinchar sus neumáticos por los trozos de fibra de carbono que había esparcidos.

Por la radio del vigente campeón del mundo se escucharon sus preocupaciones hacia el final de la prueba, y sobre eso se le preguntó en el momento en el que se bajó de su monoplaza: "Siempre se oyen un poco los ruidos. Ya me ha sucedido en el pasado, que me he retirado bastante cerca del final porque había un poco de trozos de coches".

"Creo que había de uno, así que lo pasé a 300 km/h y, cuando los neumáticos se enfrían y envejecen, es muy fácil pincharlos, por lo quería volver a comprobarlo", aseguró.

Sin embargo, pudo cosechar un nuevo triunfo para ser todavía más líder de la general con 110 puntos, y ya dispone de lo que sería una carrera completa de diferencia con respecto a su compañero de equipo, Sergio Pérez, quien suma 85 unidades. Para lograrlo, tuvo que "sobrevivir" en las reanudaciones, aunque el RB20 estaba "sobre raíles".

"Me sentí increíble. Creo que fuimos increíblemente rápidos todo el fin de semana y es simplemente muy bueno de pilotar con cada compuesto", continuó. "En las reanudaciones creo que todos sobrevivimos bien, y el coche estaba sobre raíles, podía hacer lo que quisiera con él, y ese tipo de fines de semana son increíbles porque es fantástico lograr estos resultados".

La siguiente cita es la del Gran Premio de Miami, un lugar totalmente diferente y en el que se repetirá el formato al sprint: "Debería ser una buena carrera para nosotros. Normalmente, es un poco más sencillo con la estrategia, pero siempre es una pista bastante difícil, así que estoy emocionado, suele ser un fin de semana loco, así que va a ser un gran premio bastante ajetreado".

