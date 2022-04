Cinco conclusiones del inicio de la temporada 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de Fórmula 1 ha traído novedades en todos los sentidos. Un nuevo equipo líder, un reglamento que le está complicando la vida a algunos equipos, problemas en el actual campeón de constructores o falta de fiabilidad para el campeón del mundo.

Estos son cinco de los grandes puntos de análisis tras las tres primeras carreras de la temporada.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2022. ¿Funciona?

La nueva normativa de la Fórmula 1 es lo que ha causado gran parte de los cambios que hemos visto. La categoría buscaba que los coches fueran menos sensibles al aire sucio, gracias al regreso del efecto suelo. La idea era que se fomentara el poder seguir a los otros coches de cerca y que, eventualmente, se facilitara el adelantamiento.

La dirección que la tomado la F1 parece la correcta, ya que, según los datos recopilados en este inicio de temporada, ya se ha conseguido parte de lo que se buscaba. Los propios pilotos han sido los que han asegurado que es más sencillo seguir a un coche que antes, y Verstappen puntualizó que se sigue perdiendo carga aerodinámica al ir detrás de otro monoplaza, pero que es más gradual y el coche sigue siendo predecible.

Los pilotos tienen más confianza para poder pelear de tú a tú sin destrozar sus neumáticos cuando están a la estela de un rival, a pesar de que Pirelli todavía tenga margen de mejora en su producto.

Estos primeros indicios recogidos son alentadores, pero hay dos grandes consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, de momento todo depende de la lucha decisiva entre los equipos que están al frente. Esto se notó en Australia, donde faltó tensión en la pelea por la victoria, al contrario que lo sucedido en Bahrein y Arabia Saudí.

Por otra parte la normativa no es suficiente para decirle adiós al DRS, que en muchas ocasiones, ha sido clave en los adelantamientos. Si la F1 quiere que sean los pilotos los que hablen en pista, esto debería aplicarse a los adelantamientos y el uso del DRS en los mismos, pero todavía no es factible.

El Ferrari F1-75 para la temporada 2022 de F1 es rápido, pero también predecible

Ferrari ha logrado exactamente lo que se propuso el año pasado. La Scuderia ha recuperado parte de su antigua gloria y ha vuelto a ser candidato a la victoria en cada Gran Premio en el que participa.

Los italianos tomaron la decisión de dejar de trabajar en el coche de 2021 y les ha dado sus frutos desde que pusieron su nuevo monoplaza sobre el asfalto. Son líderes de ambos mundiales, pilotos y constructores, y de forma destacada en ambos.

Ferrari ha diseñado un coche relativamente sencillo, excepto por sus pontones laterales, pero han logrado un monoplaza extremadamente rápido, pero esta no es la única característica a destacar del F1-75.

EL monoplaza ha demostrado ser polivalente y rápido en tres circuitos diferentes. Imola será distinto, pero hay pocas razones para creer que Ferrari no pueda rendir en una pista concreta.

Además, el F1-75 es predecible y, a la hora de hacer ajustes, el coche hará lo que el equipo espera. Por ejemplo, la configuración básica del simulador resultó ser la correcta en los tres fines de semana de carrera, lo que indica que la correlación es buena.

El equilibrio del nuevo coche les resulta familiar a los pilotos y el porpoising no parece ser un gran problema. En Australia, el monoplaza rebotó bastante en las rectas, pero demostró ser muy sólido en las frenadas y en las curvas. El coche, de momento, da, tanto a Ferrari como a los tifosi, todas las razones para ser optimistas sobre lo que está por venir.

El RB18 de Red Bull tiene potencial, pero la temporada 2022 de F1 parece complicada

Red Bull puede competir con Ferrari en velocidad punta, como demostraron en Arabia Saudí, donde condujeron con una carga aerodinámica menor. Sin embargo, hay dos grades diferencias con los italianos.

La primera es la fiabilidad, uno de los grandes factores clave a la hora de ganar un mundial. Dos problemas técnicos en tres carreras para Verstappen contrastan con la solidez de su monoplaza de 2021. Sus opciones al título no se ha esfumado todavía, pero Red Bull está bajo presión.

Horner aseguró en Australia que prefería hacer un coche rápido a uno lento, pero seguramente también se inclinaría por tener un coche rápido y fiable, como ha demostrado ser el Ferrari.

La otra gran diferencia con los de Maranello es el buen equilibrio del coche. El RB18 es difícil de equilibrar, lo que ha provocado un mayor desgaste de neumáticos. El monoplaza diseñado por Adrian Newey es rápido cuando aciertan con la puesta a punto al milímetro, pero lograr esto último se ha complicado.

Además de esto, el coche tiene que perder mucho peso, ya que se estima que está diez kilos por encima del límite marcado en el reglamento. Enfrentarse a todo esto a la vez no es sencillo pero no hay tiempo que perder.

Mercedes sigue sin dar con la tecla en 2022, pero su Fórmula 1 aprovecha las oportunidades

Red Bull no es el único equipo que aún no ha colocado todas las piezas del puzle, después de haberse centrado en la intensa lucha por el título de 2021. Puede que Mercedes esté por encima de ellos en ambos campeonatos, pero han demostrado tener menos velocidad.

El W13 parece que tiene potencial para ser un buen coche, a la par que interesante, pero está en gran medida bloqueado por el porpoising. Anthony Davidson, ex piloto de Fórmula 1 y actual responsable del simulador de Mercedes, ya dio su opinión al respecto.

El motor de 2022 no parece gran cosa comparado con el de los líderes, pero el porpoising es el factor más importante, ya que les impide desarrollar otros detalles, y también es un aspecto que no pudieron ver bien en los test de pretemporada.

Su habitual truco de no ir a fondo en invierno para confundir a los rivales hizo que ellos no pudieran ver los problemas que les causaría, y perdieron tres de los seis días de test previos al inicio de la temporada, ya que el porpoising no se vio ni en el simulador ni en el túnel de viento.

En Mercedes queda mucho por hacer, ya que no pueden confiar en seguir teniendo la misma suerte de la que han disfrutado al inicio de la temporada, aunque hayan conseguido sacar el máximo rendimiento de la misma.

¿Es Aston Martin el nuevo Haas? ¿Qué quiere Sebastian Vettel de su equipo para 2022?

Si Mercedes se ha encontrado con problemas, las preocupaciones en los equipos clientes que montan su motor son aún mayores y Aston Martin no deja de recibir golpes.

Los de Silverstone son el único equipo que no ha puntuado en ninguna de las carreras y es el último de la tabla. La ausencia de Sebastian Vettel en las dos primeras carreras no ayudó a la escudería, pero su regreso en Australia fue de todo menos triunfal.

El alemán fichó por Aston Martin cuando todavía era Racing Point y causaba furor, pero tras un 2021 en el que el equipo solo pudo destacar en un par de carreras, Vettel puso todas sus esperanzas en el cambio de rumbo debido a la nueva normativa, pero el giro fue en la dirección equivocada.

Los costes de arreglar los monoplazas accidentados en Albert Park podrían afectar al desarrollo del AMR22, lo último que necesita el equipo.

El motor Mercedes tampoco es el que era antes, lo que, sumado a todos los problemas internos, el límite presupuestario y los accidentes, hay mucho trabajo por hacer en Aston Martin, que ha heredado la última posición destacada de Haas.