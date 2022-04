"Los problemas del Mercedes no se pueden resolver rápidamente"

Cargar el reproductor de audio

Mercedes ha ganado ocho títulos de constructores de Fórmula 1 de forma consecutiva. Los alemanes fueron imparables entre 2014 y 2021, pero la temporada 2022 no ha empezado bien para ellos.

Los cambios en el reglamento han hecho que Red Bull y Ferrari hayan construido los mejores coches de 2022, mientras que Mercedes tiene que conformarse con estar detrás de ellos.

Solo llevamos dos carreras en esta nueva era y, por el momento, Mercedes no lo ha tenido fácil, ya que el W13 parece ser el coche de F1 que más sufre de porpoising y, hasta que el equipo pueda controlarlo, la progresión parece ser una tarea difícil.

Anthony Davidson es un ex piloto de F1 que actualmente trabaja como piloto de simulador de Mercedes y analista de Sky Sports. Davidson le contó a este medio que supo casi de inmediato que el equipo estaría en una posición difícil.

"En Bahrein, pude ver que el coche que estaba sobre la pista no se parecía al coche que conocía, el del simulador. Eso hizo que saltaran algunas alarmas inmediatamente", explicó.

Estos problemas que vio Davidson se deben al porpoising extremo que sufre el W13 a manos de Lewis Hamilton y George Russell, provocado por la configuración del coche y la altura de conducción deseada, que no pueden usar.

El impacto negativo sobre la comodidad del piloto y la velocidad es tan grande que Davidson afirma que no quedan más soluciones aparte de ajustar la altura del monoplaza con respecto al suelo.

"Creo que el principal problema aquí es que no pueden conducir el coche a la altura que quieren. Otros equipos, incluido Red Bull, pueden rozar el suelo, se ve en las chispas que salen de la parte inferior del coche. Este coche no puede bajar físicamente hasta el suelo", analiza el ex piloto.

"Realmente no se ve eso con el Mercedes y tampoco con el Ferrari, donde se ve mucho más el rebote. Lo ideal sería que Mercedes condujera a la altura a la que lo hace Red Bull, pero cada vez que lo intentan, el rebote es tal que va en detrimento de la comodidad [del piloto] y la velocidad del coche. Y no solo ocurre en las rectas, sino también en las curvas rápidas. El coche se convierte entonces en una especie de caballo desbocado, al que no puedes sujetar".

Lo que hace la situación aún más difícil para Hamilton y Russell es que son conscientes de que el coche tiene potencial. "Saben que el coche puede ser mucho más rápido, pero no son capaces de conducirlo tan bajo como quieren. Es un problema fascinante", afirma Davidson, que concluye que los Mercedes están actualmente en una clase propia hasta que se encuentre una solución.

"El Mercedes no es tan bueno como el Red Bull y el Ferrari, y está en tierra de nadie. El coche está en una zona gris en la que no se puede atacar a la parte delantera, pero definitivamente es más rápido que el zona media que tiene detrás. Espero que progresen, pero llevará tiempo. Esto no es algo que se pueda resolver rápidamente".