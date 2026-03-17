Shanghai ha pasado del 'vacío' a soñar con un millón de espectadores en la F1

En 2026, el Gran Premio de China de Fórmula 1 celebró su vigésima edición. El debut en el Circuito Internacional de Shanghai se remonta a 2004, pero de 2020 a 2023 las restricciones relacionadas con la pandemia impidieron el regreso de la carrera al calendario.

Durante muchos años, el viaje a China estaba entre los más presentes en la 'unwanted list' de los profesionales del paddock, es decir, aquellos Grandes Premios en los que normalmente se pelea por quedarse en casa. La afluencia de público siempre ha sido media-baja, la gran grada situada en el exterior de la curva 1 estaba siempre cubierta con una lona y, en general, el interés por el evento nunca fue particularmente alto. Así fue hasta 2019.

Cuando la Fórmula 1 regresó a China en 2024, sin embargo, se encontró con un mundo diferente. El cielo gris y la neblina que durante muchos años parecían formar parte del propio circuito ya no están. La movilidad urbana es ahora en gran parte eléctrica y el verde ha empezado a abrirse paso incluso en lugares que hasta hace pocos años parecían impensables. Será un proceso largo, pero ya está en marcha y avanza a una velocidad sorprendente.

Pero no es solo una cuestión de giro ‘verde’. En el pasado, los pilotos de Fórmula 1 en China eran prácticamente desconocidos, al igual que los equipos y las historias relacionadas con el campeonato. El viento ha cambiado.

Fuera de los hoteles que alojan a los pilotos, desde primeras horas de la mañana se forman largas colas de aficionados esperando a sus ídolos para una foto, a menudo con regalos en mano, en una escena que recuerda más a la tradición japonesa que a la china.

Fans di Lewis Hamilton Foto di: Lars Baron / Getty Images

Las mismas imágenes se han visto en el aeropuerto internacional de Pudong, con cientos de fans esperando a los pilotos en la zona de llegadas. Sigue siendo un pequeño misterio cómo lograron conocer el vuelo Melbourne-Shanghai de sus ídolos, ya que el público esperaba con banderas y camisetas precisamente de los pilotos que realmente estaban llegando.

El entusiasmo se hizo aún más evidente durante los cuatro días en el circuito. Las entradas para el fin de semana de 2026 (230.000) se vendieron en menos de un día, haciendo insuficiente la capacidad total de las gradas para satisfacer la demanda. En la gran fan zone, situada detrás de la enorme tribuna principal, se registró un asalto constante a los puestos de merchandising, en particular a los productos surgidos de la nueva colaboración entre la F1 y Disney, hasta el punto de que muchos vendedores renunciaron a colocar la mercancía en estanterías y la entregaban directamente desde las cajas.

El gobierno local ya mira hacia el futuro del Gran Premio. En el circuito de Shanghái comenzará pronto la construcción de nuevas gradas en el exterior del tramo comprendido entre la curva 2 y la curva 6, pero el plan es aún más ambicioso. El objetivo fijado para 2030 es llevar al circuito, a lo largo del fin de semana, a un millón de espectadores. Una cifra que puede parecer una locura, pero que pierde parte de su incredulidad si se tiene en cuenta que en el área metropolitana de Shanghai la población ya ha superado los 30 millones de habitantes.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Los aficionados chinos (una base estimada en 220 millones) son en su mayoría menores de 35 años, con un 50% compuesto por mujeres. Un dato que también se pudo apreciar visualmente en los encuentros organizados con los pilotos en la fan zone, donde, además de los grandes nombres, la acogida más cálida fue para Guanyu Zhou, héroe local y actualmente piloto reserva de Cadillac F1.

Zhou ha disputado hasta ahora una sola edición de su carrera de casa, en 2024, pero por el momento no existe detrás de él un movimiento de jóvenes pilotos que haga pensar en un chino a tiempo completo en la Fórmula 1. Hará falta paciencia: la creciente popularidad del deporte acabará inevitablemente llevando a cada vez más jóvenes a los circuitos de karting, activando un proceso largo pero bien conocido en el motorsport. La misma paciencia que, con los años, ha transformado el Gran Premio de Shanghái de una posible aparición fugaz en el calendario a una cita con bases cada vez más sólidas y grandes ambiciones a medio y largo plazo.