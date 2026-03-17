Frustrado, Colapinto critica la salida del Safety Car en el GP de China

El Gran Premio de China supone un hito importante en la carrera de Franco Colapinto, ya que el argentino ha sumado por fin su primer punto con los colores de Alpine, tras una temporada 2025 muy complicada. Sin embargo, aparte del choque con Esteban Ocon, no ocultó cierta frustración por el Safety Car.

De hecho, tras la avería del Aston Martin de Lance Stroll en la primera curva de la vuelta 10, Dirección de Carrera tomó rápidamente la decisión de sacar a la pista el coche de seguridad "real", y no un Virtual Safety Car (VSC).

Al ser tan pronto, resultó ser costosa para algunos pilotos que habían apostado por una primera tanda larga, saliendo con neumáticos duros, y que vieron cómo los pilotos que habían salido con blandos o medios se beneficiaban de una parada más barata, sin poder responder.

Franco Colapinto fue uno de los desafortunados, e incluso el que más, ya que en el momento de la salida del coche de seguridad, era el mejor clasificado de los pilotos con neumáticos duros, en la sexta posición detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. Para el argentino, más que una cuestión de suerte, sigue sin estar clara la lógica del despliegue del SC, sobre todo comparado con Melbourne.

"Es frustrante porque hice una carrera muy buena, salí muy bien con los neumáticos duros, estaba en muy buena posición, era el primer coche con neumáticos duros y nuestra estrategia se centraba en la tanda larga", declaró a los medios internacionales, entre ellos Motorsport.com.

"Y luego, sí, no sé. En Melbourne hubo un VSC para todo. Un coche en llamas [en referencia al abandono de Isack Hadjar], fue VSC. Y aquí, para el primer coche que se detiene, sacaron el Safety Car. Yo no entiendo muy bien su lógica al respecto. Eso arruinó mi carrera, realmente mala suerte".

Haciendo de tripas corazón, hizo todo lo posible por mantener su posición por delante de los Haas tras la reanudación, para intentar ayudar a su compañero de equipo: "Hice todo lo posible por mantenerme por delante de los pilotos con neumáticos duros nuevos para intentar ayudar a Pierre, ya que mi carrera ya era bastante complicada como para [esperar] sumar puntos".

Esteban Ocon y Franco Colapinto tras su choque, del que se consideró responsable al francés. Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Por supuesto, una vez realizada su parada con bandera verde, el accidente con Esteban Ocon fue el golpe de gracia casi definitivo para sus ambiciones de sumar muchos puntos, ya que pese a todo logró llevarse un punto, ayudado en gran medida por el abandono de Max Verstappen.

"Paramos tres vueltas después de Esteban, salí por delante —había hecho unas vueltas muy buenas con los neumáticos duros gastados— y me golpeó en la parte trasera derecha; tenía un agujero enorme en el suelo, lo que no era ideal para el rendimiento y el equilibrio".

«Vino a verme [después del GP] para disculparse, y todo está bien. Habíamos librado una bonita batalla durante la carrera, muy reñida, y aunque no acabó bien, se disculpó. Todo va bien".

Sin embargo, paradójicamente, la frustración al terminar la carrera en la que sumó su primer punto con Alpine se ve como una señal positiva: "Creo que tenemos que seguir trabajando con el equipo; fue realmente difícil con los neumáticos medios, había mucho graining. No fue agradable pilotar el coche y simplemente no es tan positivo como podría haber sido".

"Hice todo lo que pude, ataqué con mucha fuerza. Deberíamos haber sumado muchos más puntos de los que hemos conseguido hoy y eso es lo que molesta, pero es bueno estar molesto por eso. Por supuesto, cuando se nos escapa una oportunidad así, no es agradable".

"Es una sensación mucho más agradable [poder rodar entre los diez primeros] y, como he dicho, es bastante positivo sentirse decepcionado por esto. Pero terminar por detrás de algunos coches más lentos no es lo que queríamos", concluyó el argentino.