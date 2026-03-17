¿Haas F1, la mayor sorpresa de 2026? "Ganamos a Red Bull por méritos propios"

Tras terminar séptimo en la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia, Haas volvió a lograr un buen resultado en Shanghái. Oliver Bearman consiguió pasar a la Q3 el sábado, aunque finalmente tuvo que conformarse con la décima posición en la parrilla.

El domingo el potencial fue aún mayor. Mientras dos de los cuatro equipos punteros —McLaren y Red Bull— tuvieron problemas, Haas logró dar la sorpresa. Bearman subió hasta el quinto puesto y, por lo tanto, se colocó como el mejor del resto, por detrás de Mercedes y Ferrari.

"Es increíble. Siempre he dicho que tenemos que centrarnos en lo básico y que tenemos que sacar el máximo partido a todo. En esta primera parte de la temporada, la fiabilidad sería un problema, así que solo tenemos que estar ahí", dijo Ayao Komatsu a Motorsport.com durante una entrevista en exclusiva.

"Ahora mismo no podemos ganar a los cuatro primeros equipos ni a los tres primeros. Bueno, hoy hemos ganado a Red Bull por méritos propios, así que hemos sido el cuarto equipo más rápido, lo cual es increíble. Lo lamentable para McLaren fue que no pudieron disputar la carrera".

"Nosotros estábamos ahí para aprovechar la oportunidad, así que simplemente sacamos el máximo partido a todo. Estoy muy feliz", añadió.

Quizá el momento más revelador de la carrera se produjo cuando Max Verstappen pasó varias vueltas atascado a unos 2,5 segundos de Bearman. Eso decía mucho de los problemas a los que se enfrentaba Red Bull en China —incluido el graining—, pero también del ritmo de carrera sorprendentemente bueno.

"Cuando vi la FP1, Red Bull no parecía estar en su mejor momento. Pero, basándome en la carrera sprint, no estaba seguro de si teníamos el ritmo necesario para plantarle cara a Red Bull o no. Pero la carrera sprint es una carrera sprint, ¿no? Es bastante corta. Sea como fuere, [el domingo] tuvimos un ritmo decente y nuestros pilotos lo gestionaron muy bien", añadió el japonés.

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Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Incluso mejor de lo esperado tras los test de invierno

En cierto sentido, el rendimiento de Haas parece estar en línea con los prometedores indicios durante los test de invierno. Tras dos semanas de rodaje en Bahrein, muchos en el paddock señalaban a Haas y Alpine como los equipos que lideraban la zona media, aunque Racing Bulls y Audi lograron sorprendentemente acercarse en Melbourne.

En Shanghái, sin embargo, Haas y Alpine tuvieron ventaja sobre el resto del pelotón, con una diferencia de unos 20 segundos respecto al también sorprendentemente fuerte Liam Lawson.

"Para ser sincero, esto pinta incluso mejor que en Bahrein. Al salir de los test de Bahrein, no creía que pudiéramos plantar cara a Red Bull en absoluto, y además Alpine parecía realmente rápido", dijo Komatsu.

"Una vez más, Pierre Gasly ha demostrado que son rápidos, pero les hemos ganado por méritos propios. Es sencillamente brillante cómo funciona un equipo así. Hemos ejecutado cada acción muy, muy bien, salvo la parada en boxes de Esteban Ocon".

Sin esa mala parada, Komatsu cree que Haas podría incluso haber conseguido un doblete de puntos, aunque el equipo estadounidense aún puede presumir de un comienzo de temporada muy sólido, con el que han logrado sumar 17 puntos en las dos primeras carreras, lo que les permite ocupar un inesperado cuarto puesto en el campeonato de constructores, por delante de Red Bull.

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Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images