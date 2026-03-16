Antonelli no se esconde tras su victoria: presión, experiencia, ganar el mundial...

Las lágrimas derramadas tras cruzar la línea meta dieron paso a una alegría muy sincera y necesaria en el Gran Circo. La primera victoria en la Fórmula 1 había sido algo con lo que Andrea Kimi Antonelli había estado soñando durante muchos años y, por fin, se hizo realidad en el pasado GP de China 2026.

Sin embargo, esa victoria y felicidad podría transformarse más pronto que tarde en presión y exigencia, ya que el joven piloto italiano, aunque esté ante su segundo año en la categoría, ha demostrado poder competir con su compañero George Russell y, obviamente, tienen en sus manos el monoplaza más competitivo de la parrilla, junto al de su compañero.

Debido a ello, inmediatamente después de la celebración de su primer triunfo, Antonelli fue preguntado por Motorsport.com y otros medios por sus opciones de ganar el campeonato del mundo de pilotos, ante lo que no se escondió.

"Solo hemos disputado dos carreras, creo que aún quedan veinte, si excluimos Bahrein y Arabia Saudí. Ahora quiero disfrutar de este resultado, pero manteniendo los pies en la tierra".

"Soy consciente de que formo parte de un gran equipo y de que dispongo de un coche excelente que no descarta ningún objetivo: se puede luchar por el mundial. Pero vencer a a George no es nada fácil, hay que seguir trabajando y apretando".

"He conseguido mi primera pole position y mi primera victoria. Ahora tengo ante mí el siguiente objetivo, el más grande de todos: la conquista del campeonato mundial. Me espera mucho trabajo", explicó.

Sin embargo, hay aspectos que podrían jugar en contra de Antonelli y a favor de Russell, como por ejemplo es la experiencia, pero el italiano asegura que está dispuesto a "jugar mis cartas".

"La experiencia. Significa ser capaz de ponerlo todo en su sitio cuando importa y reducir al mínimo los errores. La experiencia juega un papel crucial, porque te permite tener la situación bajo control en todas las condiciones: incluso cuando estás en apuros, consigues encontrar la manera de salir rápidamente. Pero quiero jugar mis cartas. Dije a principios de este año que intentaré estar lo más preparado posible, porque la oportunidad que tengo a mi disposición no se presenta tan a menudo", dijo.

La presión y la exigencia de ganar cada fin de semana será algo con lo que Antonelli también deberá de lidiar por primera vez este año, pero no cree que eso vaya a perjudicarle en ningún momento.

"No, no lo creo. Al contrario, estos días te ayudan a ser más consciente de lo que puedes hacer y del potencial que tienes: te dan más seguridad y confianza. Como he dicho, ganar a George es muy, muy difícil. Habrá que trabajar mucho para tener una oportunidad, pero en ciertos aspectos creo que haber conseguido la primera victoria hará que baje la presión", concluyó el joven piloto italiano.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images