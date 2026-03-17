La astucia de Sainz en China: ¡simuló un "tren de DRS" con las nuevas reglas!

Hay ciertas cosas en la Fórmula 1 que nunca cambian, ni siquiera cuando llega un nuevo reglamento. El noveno puesto de Carlos Sainz lo demuestra con un detalle curioso: aprovechó el nuevo modo de adelantamiento no para atacar a quien tenía delante, sino para defenderse de quien le perseguía. Puede parecer paradójico, casi un contrasentido respecto al nombre, pero es precisamente en situaciones como esa donde se pone de manifiesto la lucidez de un piloto en los momentos críticos.

También en el duelo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en un momento dado los dos pilotos de Ferrari redujeron la velocidad antes de la línea que activa el modo de adelantamiento, para así maximizar la energía y la potencia con el fin de atacar a su compañero de equipo. En el caso del español de Williams, sin embargo, el escenario era completamente diferente.

Con un coche con exceso de peso, Sainz sabía bien que defenderse del Alpine de Franco Colapinto no sería fácil, porque de hecho el argentino tenía menos y más nuevos neumáticos. Sin embargo, se presentó una oportunidad cuando, a muy pocas vueltas del final, George Russell se vio en la situación de tener que adelantar tanto al madrileño como a Colapinto.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

En el momento en que el británico adelantó a Colapinto en la larga recta que lleva a la curva 14, Sainz echó un vistazo a los retrovisores y decidió levantar el pie al salir, aunque eso le costara perder unos metros. Una decisión que, sin embargo, tenía un objetivo muy concreto: justo antes de la última curva se encuentra la línea que determina el derecho a utilizar el modo de adelantamiento, siempre que se esté a menos de un segundo del monoplaza que precede.

Desde este punto de vista, paradójicamente, el modo de adelantamiento acaba funcionando de manera similar al antiguo DRS. De hecho, incluso cuando te adelantan, si en el punto de detección te encuentras a menos de un segundo del coche que acaba de completar el adelantamiento, sigues teniendo derecho a activar el modo de adelantamiento, obteniendo así una ventaja.

Por lo tanto, dado que los pilotos pueden activar el modo de adelantamiento incluso cuando son adelantados para ser doblados, Sainz se aseguró de hacerlo en el momento más favorable, obteniendo la oportunidad de usar más energía y mayor potencia y dificultando que Colapinto se acercara.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Dado que era por la novena posición, sabía que si me atacaba no haría nada demasiado estúpido, teniendo en cuenta que, de todos modos, podía llevarme a casa un top 10. Para el equipo, un punto es, en cualquier caso, un buen resultado, así que no habría sido demasiado agresivo", explicó el español.

De ese modo, Sainz se aseguró la posibilidad de recuperar 0,5 MJ de energía extra que, por poco que parezca, en fase defensiva marcan realmente la diferencia, ya que permiten alcanzar velocidades punta más altas o salir mejor de las curvas gracias a una mejor aceleración en la primera fase de tracción.

"Pero luego vi aparecer las banderas azules y me dije: si lo juego bien puedo generarle aire sucio, luego activar mi modo Overtake, volver a generarle aire sucio, Overtake, y así sucesivamente. Así que, más que un trenecito DRS, un trenecito del modo Overtake", explicó Sainz.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

La táctica funcionó y le dio a Williams los primeros puntos de la temporada, un resultado inesperado teniendo en cuenta el rendimiento actual del coche, que sigue estando claramente por encima del peso de la competencia, aunque sin duda ayudaron los numerosos abandonos, incluidos el de Max Verstappen, quinto en el momento de la parada forzada en boxes por un problema de refrigeración, y los de los dos McLaren.

En cualquier caso, se trata de un buen impulso para la moral, para seguir esforzándose y reducir progresivamente el peso del monoplaza en los próximos meses, con un programa de aligeramiento del coche que, en realidad, James Vowles ha confirmado que se ha prolongado a unas seis carreras con respecto al plan original.

"Al final, para mí es una novena posición, no es lo que quiero. Aunque son buenos puntos para mí y para el equipo, espero de verdad que sirvan de motivación, de impulso para que todos en casa se esfuercen", ha declarado Sainz.

"No es el comienzo de temporada que queríamos, no era lo que esperábamos de este coche, así que creo que este resultado servirá para dar un empujón fuerte en la fábrica y empezar a mejorar el rendimiento. Porque la realidad es que hoy, incluso luchando con los coches de la zona media, sentía que no tenía ninguna oportunidad. Es frustrante, pero al mismo tiempo es un buen resultado que nos llevamos a casa, y esperamos que ayude a todos".