Cómo Ricciardo es un daño colateral de Red Bull pensando en 2026

La decisión de Red Bull y RB de prescindir de Daniel Ricciardo antes del final de la temporada no tuvo nada que ver con que su rendimiento fuera tan malo como para necesitar un cambio de inmediato.

El jefe del equipo RB, Laurent Mekies, dejó claro el pasado fin de semana que, si el australiano tenía el coche que necesitaba, como en la sprint de Miami, su velocidad seguía estando ahí para aprovecharla.

En cambio, la maniobra que ha desencadenado la salida de Ricciardo de la F1 y ha devuelto a Liam Lawson a la parrilla tiene mucho que ver con la necesidad de Red Bull de empezar a pensar en sus alineaciones de pilotos para 2026.

Si rebobinamos un poco, debemos recordar que el regreso de Ricciardo a RB el año pasado se dio porque Sergio Pérez estaba rindiendo por debajo de lo esperado en la segunda mitad de 2023. Pero las cosas no empezaron de la mejor manera cuando Ricciardo se rompió la muñeca en Zandvoort, lo que a su vez abrió la puerta a Lawson para impresionar durante cinco carreras.

Luego, a pesar de que Pérez tampoco tuvo el mejor inicio posible en 2024, los resultados de Ricciardo tampoco convencieron a Red Bull de que sería una mejora automática si se le daba la oportunidad.

Hubo un breve periodo en Hungría y Bélgica en el que Ricciardo parecía estar en el punto de mira mientras Red Bull perdía la paciencia con Pérez, pero una vez que la escudería se comprometió a seguir con el mexicano, eso marcó los acontecimientos que han tenido lugar esta semana.

Todo sobre la noticia: Fórmula 1 OFICIAL: Lawson sustituye a Ricciardo en RB con efecto inmediato

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

En la mente de los directivos de Red Bull ya existe el dolor de cabeza de qué hacer con sus pilotos para 2026, aunque en teoría tanto Max Verstappen como Checo Pérez tienen contrato.

Realmente, ninguno de los dos está asegurado al 100%. Verstappen podría marcharse a otro equipo o irse de la F1, mientras que Pérez necesita mejorar si quiere mantener su asiento. Eso significan que Red Bull no puede arriesgarse a no tener otras opciones sobre la mesa si necesita buscar un Plan B.

En primer lugar, deben vigilar como es habitual a los mejores talentos de otros equipos - por lo que el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, ya ha estado filtrando que George Russell podría ser uno de los objetivos para él en el futuro.

Pero lo que Red Bull necesita sobre todo es saber quién es el mejor piloto de su actual cantera, y la única manera de tener una respuesta es ponerlos a rodar para obtener comparaciones de inmediato.

Dado que Ricciardo no es una opción a largo plazo, Red Bull no podía esperar hasta principios de 2025 para darle la oportunidad a Lawson. Los altibajos de Pérez ha hecho que el equipo esté hablando sobre su asiento para el próximo año, y si las cosas no mejoran al final de la campaña, Red Bull necesita saber quién sería la mejor alternativa en caso de una necesidad mayor.

Más al respecto: Fórmula 1 Marko explica por qué Ricciardo deja RB antes del final de 2024

Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Está bastante claro que Red Bull no cree que Tsunoda sea un piloto preparado para ser compañero de Verstappen, pero subir a Lawson directamente sin darle la oportunidad de foguearse y demostrar su potencial sería correr un gran riesgo.

Además, si Pérez se va y Lawson no está a la altura, entonces Red Bull podría estar obligado a ver buscar una solución de puertas a fuera, como cuando fichó al piloto mexicano.

Por esa razón necesitan estar seguros del nivel de Lawson lo antes posible para saber dónde encaja: ¿puede subir por la vía rápida hacia un equipo puntero, o necesita más tiempo para desarrollarse?

También está el debate sobre qué hacer con sus otros jóvenes pilotos. Isack Hadjar ha hecho un buen trabajo en la F2 y está llamando a la puerta de la F1, mientras que Ayumu Iwasa ha estado subiendo al podio de forma regular en la Super Fórmula.

Como explicó Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, hay un panorama más amplio detrás de todo.

"Ricciardo volvió con la posibilidad de ascender a Red Bull si demostraba el rendimiento adecuado en RB", dijo. "Pero hay que verlo en un contexto más amplio. Tenemos muchos pilotos jóvenes. Está por ejemplo Hadjar, está Lawson. También está Iwasa. Y tenemos que mirar al futuro".

"Y también queremos hacer comparaciones: ¿Dónde está Lawson en comparación con Yuki? Luego, de cara al futuro, ¿cómo será la pareja de pilotos de nuestros dos equipos?", concluyó.

En definitiva, el cambio de pilotos de RB de cara al Gran Premio de Estados Unidos no tiene nada que ver con los resultados actuales, sino con lo que ocurrirá dentro de 18 meses.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!