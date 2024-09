Alerones flexibles en la F1: ¿legal, polémico o totalmente ilegal?

El alerón trasero de McLaren está dando mucho que hablar en la fase final de la temporada 2024 de Fórmula 1. Desde que las imágenes de Bakú revelaron una especie de "mini-DRS", en el paddock han intentado obtener más información al respecto, pero sólo los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, se aferran a su única idea.

Norris dijo en Singapur: "Todo ha pasado las pruebas, así que todo es legal. Hacemos lo que podemos. En eso consiste la Fórmula 1, se exprime al máximo el reglamento. Por eso estoy orgulloso de lo que está haciendo el equipo. Van al límite, y así es como tiene que ser si quieres luchar en lo más alto, con escuderías que también son conocidas por aprovechar todo lo posible".

Sin embargo, McLaren no es el primer equipo que llama la atención de sus rivales por determinadas piezas de sus coches. En multitud de ocasiones, los equipos que persiguen al líder han atacado a las innovadoras soluciones de quien marca la referencia competitiva.

O como dice Norris: "Hay muchas normas y muchas restricciones, pero algunos equipos -y ahora también nosotros- siempre encuentran la forma de exprimirlas que a otros ni se les ha ocurrido".

"Y sólo se ha visto en nuestro coche, pero hay muchos otros equipos que hacen algo parecido, pero simplemente no lo ves por televisión". La Fórmula 1, y no hay que olvidarlo, también es "un juego", reconoció el piloto británico.

Su compañero de equipo en McLaren, Piastri, pareció un poco molesto cuando también le preguntaron al respecto en Singapur: "¿Estamos haciendo demasiado alboroto por unos milímetros, no? Es legal si pasa todas las pruebas. Y nos someten a pruebas cada fin de semana, y las pasa. Pero no es la pieza mágica que nos hace ser más competitivos. Tampoco es una zona gris [en el reglamento]".

El equipo que lidera en F1 siempre es criticado

No hay ninguna duda de que el McLaren MCL38 es ahora el coche a batir y a consecuencia de ello, la gente lo mira con lupa. "Es normal", dice Piastri. "Un coche que tiene éxito siempre se analiza de una forma especialmente crítica".

"Sólo hay que pensar en Mercedes hace unos años. O cómo los equipos llevan años intentando descifrar el efecto del DRS de Red Bull. Ha habido alerones delanteros flexibles y similares en el pasado".

"La gente tiene curiosidad por saber por qué un coche es tan rápido. No creo que sea nada personal contra McLaren. Siempre te fijas en lo que hacen los demás, es algo natural. Pero si estás en la parte delantera y un coche está justo detrás de ti durante 30 segundos y la TV pincha tu cámara trasera y lo muestra, entonces por supuesto que es más evidente".

Qué reacción le gustaría ver a Verstappen

Según Max Verstappen, es difícil evitar una discusión al respecto: "Eso es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Todo el mundo tiene el vídeo a su alcance y luego la gente lo discute".

Y añadió: "Está bastante claro que algo se mueve [en el alerón trasero]. Puede ser inteligente o no, pero lo fundamental es que la FIA tiene que decidir si es legal o no. Y en Bakú no ha sido la primera vez que se ha utilizado, ya lo habían usado en otros circuitos".

"Una aclaración sería importante", dice Verstappen, pero no quiere limitarlo al caso concreto del alerón trasero de McLaren: "También se trata del alerón delantero. ¿Qué está permitido? ¿Cuánto puede doblarse un alerón? Cosas así. Por eso tenemos que esperar y ver qué dicen los que mandan".

Por qué es necesaria una aclaración de la FIA

También se necesitan aclaraciones en otros ámbitos. Sergio Pérez, por ejemplo, dijo estar "bastante sorprendido porque pensaba que no estaba permitido. Pero parece que sí está permitido".

Y es "claramente una gran ventaja" para McLaren, lo que hace que el tema sea "como mínimo polémico" según dijo el piloto de Ferrari Charles Leclerc.

El jefe del equipo Haas F1 Team, Ayao Komatsu, en cambio, realmente no lo ve así. Los alerones flexibles, tanto como el delantero como el trasero, no son nada inusual en la F1. "Todo el mundo los utiliza", asegura Komatsu. "Incluso nosotros. Pero aún no estamos entre los mejores y tenemos que mejorar, por eso no se nos ve tanto".

Por lo tanto, tras la polémica de los alerones delanteros de McLaren y Mercedes que fueron declarados legales por la FIA y la relacionada con el alerón trasero de los de Woking, que en cambio provocó que el órgano rector de la categoría pidiese hacer cambios, está claro que es necesario una aclaración sobre lo que es legal o ilegal en cuanto a la flexibilidad de los alerones, porque seguramente ni tan siquiera los propios equipos lo sepan a estas alturas.