Marko explica por qué Ricciardo deja RB antes del final de 2024

Después de algunos rumores, la noticia sobre la salida de Daniel Ricciardo de RB con efecto inmediato se ha hecho oficial este jueves 26 de septiembre de 2024. Debido a ello, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Helmut Marko, principal asesor de Red Bull, ha explicado las razones por las que finalmente han tomado la decisión de separar sus caminos antes del final de la temporada.

Echando la vista atrás, el veterano austriaco recordó la razón por la que decidieron darle la oportunidad de nuevo a Ricciardo a mitad de 2023, pero reconoció que no cumplió con los objetivos marcados.

"A Ricciardo se le trajo con la posibilidad de subir a Red Bull si demostraba el rendimiento adecuado en RB. Pero hay que verlo en un contexto más amplio. Tenemos muchos pilotos jóvenes, como Hadjar o Lawson [su sustituto]. También está Iwasa. Y tenemos que mirar al futuro".

"También queremos hacer comparaciones: ¿Dónde está Lawson en comparación con Yuki? Y de cara al futuro, ¿cómo será la futura pareja de pilotos de nuestros dos equipos?".

A lo que añadió: "Creo que se le dijo claramente que tenía que ser significativamente mejor que Yuki Tsunoda. Y sólo lo consiguió en unas pocas carreras. Creo que un cuarto puesto en una carrera al sprint fue destacado, pero por lo demás Yuki era el piloto más fuerte y por lo tanto estaba claro que su regreso o la famosa historia del hijo pródigo que se vuelve a Red Bull por desgracia no funcionó".

Helmut Marko no sabe cuándo ni cómo, pero cree que Ricciardo perdió "el instinto asesino" en algún momento durante su carrera en la Fórmula 1 y, pese a intentar recuperarlo en 2023 y 2024, se dieron cuenta de que definitivamente "había desaparecido".

"En algún momento, no sé qué pasó, porque si lo hubiéramos sabido le habríamos ayudado. Pero la velocidad y, sobre todo, esta frenada tardía, que luego se va a la izquierda o a la derecha... En estos últimos años, probó por la izquierda, por la derecha, pero ya no estaba ahí, el instinto asesino había desaparecido".

Cuando se le preguntó por qué Ricciardo se mostró tan emocionado después de la carrera de Singapur, llegando a hablar con los medios de comunicación con lágrimas en sus ojos, dijo: "Estaba informado [de su adiós], y la digna actuación de despedida fue, creo, esa vuelta rápida, que creo que también es una buena forma de despedirse. Y eso demostraba el potencial que tiene, pero que no ha tenido de forma continuada y no al nivel que hubiera justificado su ascenso a Red Bull".

De cara al futuro, Helmut Marko admite estar interesado en mantener a Ricciardo bajo el paraguas de Red Bull, pero es consciente de que será complicado convencer al australiano, ya que parece estar pensando en otras cosas.

"Hemos tenido una conversación y está claro que estamos interesados. Es uno de los pilotos de F1 más populares, especialmente en Estados Unidos. Pero quiere tiempo para pensar en su futuro. No creo que se vaya a otra categoría. Y, por otro lado, si ya no compite más, no querrá en absoluto ser como alguien de relaciones públicas. También tiene mucho dinero en el banco y yo diría que es una decisión de vida para él decidir cómo quiere dar forma a su vida en el futuro", concluyó.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, llega al circuito Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

