OFICIAL: Lawson sustituye a Ricciardo en RB con efecto inmediato

En la previa del Gran Premio de Singapur, muchos rumores empezaron a apuntar directamente a Daniel Ricciardo y su futuro en la máxima categoría del automovilismo. Según Ralf Schumacher, la de Marina Bay iba a ser la última carrera del australiano con RB y, aunque todavía no se había anunciado, sus declaraciones y sus gestos a la conclusión del fin de semana fueron muy reveladoras.

Sin embargo, ahora ya es oficial, Daniel Ricciardo no estará al volante de su RB en el próximo Gran Premio de Estados Unidos 2024 de F1, que tendrá lugar el fin de semana del 20 de octubre, dentro de tres semanas, un plazo que será muy útil en cambio para Liam Lawson, ya que será su sustituto en las últimas carreras de la presente temporada antes de un ascenso a tiempo completo de cara a 2025.

De esta forma, la estructura de las bebidas energéticas cumple su promesa con el neozelandés, que tras sus buenas actuaciones actuaciones en 2023 cuando el mismo Ricciardo se lesionó, tendrá la verdadera oportunidad de demostrar su valía como compañero de Yuki Tsunoda.

Si bien los contratos no se hacen públicos, también corría el rumor de que Red Bull debía firmar a Liam Lawson antes de finalizar la temporada si no quería que se convirtiese en "agente libre" y, de hecho, Marko dejó caer en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que la decisión se debía a "una gran variedad de factores y obligaciones". A su vez, estas últimas seis carreras del curso también permitirán a Lawson adaptarse al equipo y al coche, que será prácticamente un calco del que pilotará en 2025 ya que no cambia el reglamento y en 2026 llegará una gran revolución técnica.

Por otro lado y curiosamente, la salida de Ricciardo de RB llega a mitad de una temporada, al igual que su regreso a la Fórmula 1 con el equipo hace ya más de un año, cuando volvió después de ser descartado por McLaren para reemplazar a un Nyck de Vries que decepcionó a los altos cargos de la escudería.

Si bien sus resultados no impresionaron, las dudas de Sergio Pérez en el equipo superior hicieron que Marko y Horner le diesen al australiano la oportunidad de continuar en 2024 con vistas a un posible asiento en Red Bull si el piloto mexicano no mejoraba su estado de forma. Sin embargo, cuando el equipo de Milton Keynes decidió seguir confiando en Checo tras el parón de verano, pasó a ser totalmente innecesario mantener a Ricciardo en RB.

Y, a sus 35 años y con todos los asientos confirmados para la próxima campaña (a excepción de Sauber) su continuidad en la parrilla está prácticamente descartada, así como su carrera deportiva en la F1, ya que por segunda vez en un corto periodo de tiempo se enfrentará a un año sabático. Sin embargo, tampoco se puede descartar su continuidad como piloto reserva de Red Bull, debido a que pese a su desinterés mostrado recientemente, Marko aseguró que como equipo "han mantenido una conversación y está claro que estamos interesados". No obstante, la decisión final será de Ricciardo.

Así mismo, con Tsunoda y Lawson de cara a las últimas carreras de 2024, y también en 2025, los de Faenza volverán a tener su función habitual, que no es otra que formar pilotos de cara a un posible ascenso a Red Bull cuando Sergio Pérez acabe finalmente su relación con los de Milton Keynes.

El director del equipo Visa Cash App RB, Laurent Mekies, dijo al respecto: "Todos aquí en RB quisieran agradecerle a Daniel su arduo trabajo durante las últimas dos temporadas con nosotros. Ha aportado mucha experiencia y talento al equipo con una actitud fantástica, que ha ayudado a desarrollar y fomentar un gran espíritu de equipo. Daniel ha sido un verdadero profesional tanto dentro como fuera de la pista y siempre ha mantenido esa sonrisa. Le echaremos de menos, pero siempre tendrá un lugar especial dentro de la familia Red Bull".

"También me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a Liam. Ya conoce bien al equipo. Estuvo con nosotros la temporada pasada y se las arregló bien en circunstancias difíciles, por lo que será una transición natural. Es fantástico ver a los jóvenes talentos de la familia Red Bull dar el siguiente paso. Estamos ansiosos por trabajar juntos en el resto de la temporada".