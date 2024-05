Sainz, en podio: "Lo importante era que ganase Leclerc"

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 estuvo marcada por la bandera roja en la salida, una que dio alas a Carlos Sainz, puesto que el español perdió muchas posiciones por un pinchazo que le provocó el leve toque con Oscar Piastri. Como no todos los pilotos pasaron por la línea de detección, la FIA decidió realizar una segunda salida desde parado con los lugares del inicio, por lo que el español volvió a ser tercer, en donde acabó.

Sin embargo, y aunque no hubo adelantamientos en la zona delantera a lo largo de todo el domingo, no fue sencillo, porque detrás tenía a un Lando Norris que jugaba con la posibilidad de hacer una parada gratis y lanzarle un undercut por el margen que tenía con respecto a George Russell. Sin embargo, eso nunca llegó a ser así, por lo que sumó su cuarto podio del año, el tercero en las calles del Principado, y vio cómo su compañero se llevó el triunfo en su propia casa.

"Sabíamos que mi ritmo no era el problema, tenía uno bueno el viernes, pero esa posición de salida nos ha penalizado", dijo a los micrófonos de DAZN F1. "La verdad es que lo importante era que ganase Charles [Leclerc], y ha salido todo perfecto, como tenía que salir, así que estoy muy contento, porque primero y tercero para el mundial de constructores es muy bueno, estoy feliz por el equipo, se lo merecen".

Sobre la reanudación en esa tercera plaza, indicó que se la quiso jugar, aunque no le salió como esperaba: "Me ha permitido salir tercero, me la he intentado jugar pasando a Piastri por el interior, era mi única baza para la carrera y casi lo consigo, pero en la salida de la curva no he traccionado bien y he perdido el tren delantero, así que nos hemos tocado".

"Desde el principio, el ritmo de carrera era bueno, pero ha sido imposible adelantar en las calles de Mónaco, aún así, estoy muy contento por ver a Charles [Leclerc] ganando el gran premio de casa, y por cómo ha conducido todo el fin de semana", dijo justo después de salir de su Ferrari.

"Terminar tercero y primero es algo muy bueno para el equipo, y parece que vamos cada vez más fuertes", comentó sobre lo que significaba el resultado para la escudería de Maranello, que ahora está más cerca de Red Bull en el mundial de constructores de la temporada 2024 de Fórmula 1.

Aunque la segunda plaza siempre estuvo ahí, con un Oscar Piastri que sufrió al final, pero todos mantuvieron sus posiciones: "Sabía que Lando [Norris] no tenía hueco para parar en boxes, así que me he centrado en dar unas vueltas rápidas. Iba bastante rápido en aquel momento, y he podido presionar a Oscar [Piastri] buscando el error, pero sabía que pasarlo era imposible, aunque he apretado, le he visto perder la [parte] trasera un par de veces, no ha sido suficiente".

