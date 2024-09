Cómo McLaren ha evitado el problema común con el suelo de su coche

Tras introducir un importante paquete de mejoras en el coche, McLaren dominó el Gran Premio de los Países Bajos nada más regresar del parón de verano de la F1 en 2024. Es una historia familiar para la categoría, pero los detalles de este caso son en realidad bastante diferentes.

La actualización de los frenos, la suspensión, los alerones y el borde del suelo que McLaren introdujo en Zandvoort fue su mayor paquete de mejoras desde que transformó el MCL38 con 10 novedades, incluido un suelo completamente renovado, en Miami. Pero en esta ocasión, no se modificó al completo el suelo del coche, la zona clave para añadir más carga aerodinámica bajo el actual reglamento.

Pero McLaren ha estado trabajando en esta área. Simplemente no ha cambiado nada durante todo este tiempo porque ha visto posibles problemas en los datos de desarrollo a la hora de añadirlo al coche real.

"Habíamos visto que, si lo hubiéramos puesto en el coche, podríamos haber tenido algunas dudas cuando estas piezas se probaran a escala real", dijo el director del equipo, Andrea Stella, en Monza. "Estamos tomándonos nuestro tiempo para convencernos de que el desarrollo está lo suficientemente maduro como para llevarlo a la pista".

McLaren también ha sido testigo de cómo el desarrollo del suelo puede tener un impacto adverso para un coche de 2024, incluso si los números del simulador dicen que la carga aerodinámica aumentará en general. Esto es lo que les ha ocurrido a varios de sus rivales en la zona alta de la clasificación.

El caso más sonado ha sido el de Ferrari, donde la actualización del suelo que llevaron a Barcelona provocó el regreso del porpoising en las curvas de mayor alta velocidad. Eso, evidentemente, restó confianza a sus pilotos y, por tanto, también perjudicó al tiempo por vuelta.

Aston Martin ha tenido que dar marcha a las mejoras que introdujo en Imola, que también incluían un nuevo suelo, mientras que Mercedes ha puesto y quitado su último suelo en varias ocasiones desde su introducción en Spa-Francorchamps.

Pero lo más significativo de la temporada 2024 de la F1 es cómo Red Bull ha tenido problemas con el desarrollo del RB20 a lo largo del año. y sospechan que su actualización del suelo en Imola también desencadenó su posterior quebradero de cabeza.

McLaren, al retrasar el desarrollo de su nuevo suelo hasta que esté 100% convencido de que evitará esos problemas, como Stella dio a entender, se está beneficiando de la estabilidad que no ha tenido el resto. En teoría, si ese suelo acaba llegando y funciona sin problemas, el MCL38 será aún más rápido.

Por supuesto, sigue existiendo el riesgo de que no funcione como se espera cuando llegue a la pista. Y en la espera, la escudería de color papaya también se arriesga a que sus rivales no sólo recuperen el terreno perdido, sino que lo superen. Pero el plan ha dado claramente sus frutos hasta ahora y tiene el potencial de ser doblemente gratificante si finalmente no tropiezan con los escollos de sus rivales.

Las restricciones del límite de gastos juegan un papel muy importante. No sólo cada nueva actualización debe funcionar inmediatamente en la pista, como sugieren los sistemas de simulación de un equipo, sino que a día de hoy hay un límite en los recursos que se gastan para solucionar cualquier error.

Decidir no introducir una actualización clave no es una tarea sencilla. Este es especialmente el caso si, como se ha sugerido, McLaren ha visto que hay una ganancia de carga aerodinámica en sus datos.

Para poder tomar esa decisión, Motorsport.com ha podido saber que Stella ha tenido que convencer a todo McLaren para que permanezcan unidos y vean los beneficios de mantener dicho discurso. Esto comienza en el CEO de McLaren, Zak Brown, y pasa por los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, que siempre querrán un coche más rápido, hasta obviamente el equipo de diseño de la escudería.

Que McLaren se haya beneficiado de literalmente no actuar es testimonio de la visión de Stella, pero también de lo bien que van las cosas en el equipo en este momento. Fuentes de Motorsport.com también han podido conocer el hecho de que McLaren está sintiendo la aportación beneficiosa del nuevo jefe de diseño Rob Marshall gracias a sus correcciones y orientación a la oficina de diseño del equipo.

Pero los directivos de McLaren también insisten en que gran parte del éxito que está cosechando la escudería se debe en gran parte al talento que ya tenía el equipo antes de llegar a este momento.

Brown dijo en Monza que Stella ha "liberado" al jefe aerodinámico del equipo, Peter Prodromou, como parte de la reestructuración del departamento técnico de McLaren a principios de 2023. Brown también reveló que Stella "sintió que aún no estaba preparado" para ser jefe de un equipo de F1 en 2018, lo que consecuentemente provocó la contratación de Andreas Seidl en su lugar.

Cuando Seidl se fue cuatro años después, Stella sintió que ya era su momento y se ha beneficiado de haber trabajado durante más tiempo en varios roles justo por debajo del nivel superior de la gestión del equipo. Ha sido capaz de ver exactamente lo que funcionaba y lo que no en McLaren para que funcionara como un equipo que realmente lucha por el título de la Fórmula 1.

A su vez, sus últimas polémicas relacionadas con las órdenes de equipo demuestra que las cosas no están en perfecta armonía en McLaren en general. Y ahora se dirigen a un trazado como Bakú donde el trabajo de la escudería para explotar su eficiencia aerodinámica y la eficacia del DRS -los puntos fuertes de Red Bull desde hace tiempo- se pondrán seriamente a prueba.

También será importante el resultado de la investigación de McLaren sobre el enfoque de las ya famosas "reglas papaya" que pudieron incumplirse en Monza y cómo podría afectar al desafío de Norris por el campeonato y al suyo propio en la clasificación de constructores, donde su último éxito fue en 1998.

