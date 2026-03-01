Ir al contenido principal

Fórmula 1

Cómo Jos Verstappen moldeó al campeón que es hoy Max

Max Verstappen ha hablado sobre la importancia de su padre Jos Verstappen en su camino hacia la F1 y en su vida actual.

Fabien Gaillard
Publicado:
El ganador de la carrera y campeón del mundo de pilotos de F1 en 2021, Max Verstappen, de Red Bull Racing, lo celebra con su padre Jos Verstappen

Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool

Es sabido que el éxito al más alto nivel de Max Verstappen se inscribe en la estela del fracaso de su padre, Jos Verstappen, a la hora de alcanzar ese mismo éxito, pese a su prometedor estatus cuando llegó a la F1 a mediados de los años 90.

A pesar de haber tenido su oportunidad —desde el puesto de piloto reserva— en uno de los equipos punteros del momento, Benetton en 1994, Verstappen sufrió enormemente, durante la decena de Grandes Premios que disputó esa temporada, la dolorosa comparación con un Michael Schumacher que acumulaba victorias y grandes actuaciones camino de su primer título mundial.

Tras ese paso por lo más alto de la F1, del que suele recordarse más el espectacular —aunque afortunadamente sin consecuencias graves— incendio durante un repostaje en el Gran Premio de Alemania que sus dos podios en Hungría y Bélgica, Verstappen viviría el destino de muchos otros grandes talentos del automovilismo.

Des mécaniciens pris dans l'incendie de la Benetton de Jos Verstappen à Hockenheim.

Foto de: Motorsport Images

En efecto, acabaría estancado en equipos de la zona media o del fondo de la parrilla, en una época en la que la fiabilidad provocaba que no viera la bandera a cuadros en una de cada dos carreras, antes de cerrar su trayectoria con una última temporada sin brillo en Minardi en 2003.

El resentimiento guardado de aquella época, y especialmente su convicción de haber sido desfavorecido frente a Schumacher durante su etapa en Benetton, alimentó sin duda la manera en que moldeó a su hijo Max —nacido en 1997, cuando él estaba en Tyrrell— para convertirlo en uno de los mejores pilotos de su generación.

A pesar de todo lo que se ha dicho o revelado sobre su manera de educar a su hijo, y pese a las acusaciones y polémicas que han rodeado a su padre en algunos episodios poco gloriosos de su vida privada, Max Verstappen nunca se ha distanciado públicamente de él; al contrario.

Aunque la carrera de Jos Verstappen no estuviera a la altura de las expectativas y él mismo trabajara para asegurarse de que su hijo fuera mejor piloto que él, Max dibuja un retrato que se apoya en el piloto que su padre fue y sigue siendo: "Para mí, lo más impresionante es lo que era como piloto", explicó el año pasado en Brasil. "Naturalmente, creo que con un poco más de suerte habría tenido una carrera mucho mejor en la Fórmula 1".

"Lo que me enseñó desde muy pequeño, ese tipo de conocimientos, es indescriptible. Sin duda me ha convertido en la persona que soy hoy".

"Pero lo más impresionante es simplemente su conocimiento de las carreras, de los reglajes, de la puesta a punto de los coches, de los karts. Lo que me enseñó desde muy joven, ese tipo de conocimientos, es indescriptible. Sin duda me ha convertido en la persona que soy hoy, pero no se trata solo de ir rápido, sino también, una vez más, del conocimiento del coche".

"Creo que sería un muy buen director de equipo, aunque no pienso que quiera serlo, pero sin duda sería un gran director o un líder dentro de un equipo. Su comprensión técnica del coche, de las piezas que lo componen y de cómo hacerlo más rápido…"

"Sigo hablando de muchas cosas con él, especialmente sobre su coche de rally, sobre mi F1, pero también sobre lo que podemos hacer con mi equipo de GT3. Sí, es muy impresionante tener a alguien como él, mi padre, que te lo explica todo y te transmite todos esos conocimientos. Eso es lo que más me impresiona".

Leer también:

Los "años sacrificados" de Jos por Max

Jos Verstappen et Max Verstappen dans le paddock de la F1 en 2009.

Foto de: Sutton Images

Impresionado, Max Verstappen también se muestra agradecido por los sacrificios que Jos hizo para ayudarle a subir los peldaños hacia la élite: "Y al mismo tiempo, los años que sacrificó desde que empecé a competir hasta llegar a la Fórmula 1, poniendo de algún modo su carrera entre paréntesis respecto a todo lo que quería o podía hacer fuera de la Fórmula 1, y entregándose al 100% —no, diría al 110%, porque nunca he visto a nadie tan decidido a ofrecer las mejores oportunidades a su hijo. No solo proporcionándole el mejor material, sino también ajustándolo él mismo".

Cuestionado de nuevo sobre su comentario acerca del "muy buen director de equipo" que sería su padre, y preguntado por las razones por las que eso no ha sucedido, Max Verstappen añadió: "Creo que al final también tiene que ver con la familia".

"Sabes, cuando participas en tantas carreras, si tuvieras que ser director de equipo… En primer lugar, estoy muy satisfecho con el director que tengo [Laurent Mekies en Red Bull ]. Pero él podría ser sin duda un buen director en cualquier nivel, desde el karting hasta lo más alto",

"Está ahí en segundo plano. Me aconseja. Me ayuda en algunas cosas si necesito entender algo, ya sea para la F1 o para los GT. Y eso es realmente muy útil. También tiene muchos contactos por todo el mundo. Me parece genial. A los dos nos apasiona el automovilismo, sea cual sea".

¿Le sigue dando Jos Verstappen consejos de pilotaje? "Si participara en un rally, probablemente. Pero aparte de eso, no. Simplemente hablamos. No es como si me dijera dónde frenar o dónde girar. Pero sí hablamos de todo durante los fines de semana de carrera y de lo que hago o dejo de hacer con el coche".

