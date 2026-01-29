La NLS ajusta fechas pensando en Verstappen y las 24 Horas de Nürburgring

La Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) está ajustando su calendario de 2026 para hacer posible que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, compita en el Nordschleife.

Aunque las legendarias 24 Horas de Nürburgring, programadas del 14 al 17 de mayo, no coinciden con ningún gran premio de F1, las carreras de preparación de la NLS sí lo hacían originalmente. La participación en al menos una de las pruebas de resistencia de la NLS no era obligatoria para Verstappen, pero se consideraba un requisito personal para llegar preparado a la clásica carrera de 24 horas.

Según un informe, el presidente de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, y el responsable de motorsport, Toto Wolff, habían hecho campaña personalmente para hacer posible la participación de Verstappen con un Mercedes-AMG GT3. Sus esfuerzos dieron resultado, y el organizador VLN llevó a cabo lo que denomina un “ajuste estratégico del calendario".

En concreto, la segunda carrera de la temporada de la NLS, prevista originalmente para el 28 de marzo y que coincidía con el Gran Premio de Japón, se ha adelantado una semana. La nueva fecha, el 21 de marzo, queda ahora situada entre las carreras de Fórmula 1 en China y Japón, lo que permite a Verstappen competir.

"La decisión de mover una fecha ya fijada se tomó tras intensas conversaciones con muchos actores implicados, sopesando todos los intereses, en beneficio del automovilismo", explicó el director de la NLS, Mike Jager, en un comunicado.

"Queremos seguir construyendo sobre el reconocimiento mundial que la NLS obtuvo el año pasado gracias a la participación de Max Verstappen, en beneficio de todos los equipos y participantes".

Foto de: Erik Junius

En un comunicado aparte, la serie afirmó: "La VLN adelanta la segunda ronda de la ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 al 21 de marzo".

"Adelantar la carrera una semana aprovecha un hueco existente en el calendario de la Fórmula 1, abriendo la participación a pilotos de la categoría reina y de otras competiciones internacionales".

"Esto también tiene como objetivo seguir reforzando la visibilidad global que la NLS obtuvo el año pasado gracias a la participación de Max Verstappen, en beneficio de todos los equipos y competidores. El inicio de la temporada, el 14 de marzo de 2026, se mantiene sin cambios".

Para que el cambio de calendario fuera posible, la Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN) aceptó intercambiar su fecha con la NLS. El Nürburgring también aprobó la modificación. Como resultado, ya no hay ningún obstáculo para el debut de Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring, tras una primera participación en una de las pruebas de la NLS.

Se considera probable que el neerlandés compita este año en la región del Eifel con Mercedes-AMG, y ya ha completado sus primeros test con el AMG GT3.