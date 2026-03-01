Cambios en el Parque Cerrado en la F1: luz verde a modificar alturas y alerones

Por fin. La revolución de la Fórmula 1 ha introducido novedades discutibles, pero también una decisión sensata. Entre las modificaciones del Reglamento Deportivo 2026 está la posibilidad de regular el Parque Cerrado en caso de que las previsiones meteorológicas anuncien lluvia entre la clasificación y la carrera.

Sabemos que estaba prohibido intervenir en los monoplazas entre la sesión cronometrada y el Gran Premio, salvo aceptando salir desde el pit lane. En caso de riesgo de lluvia hemos visto a los equipos analizar los datos con la esperanza de acertar la elección, confiando en las previsiones de Meteo France, el servicio elegido por la Federación Internacional.

Tras años de debates, se ha llegado a una modificación de las normas que regulan el Parque Cerrado: en caso de "Rain Hazard", la FIA ha decidido que dos horas antes del inicio de la Sprint Qualifying o de la Clasificación del Gran Premio será posible declarar el temido "Riesgo de Lluvia" si Meteo France emite un boletín con una probabilidad de lluvia superior al 40% en cualquier fase de la sprint o del GP.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Foto di: Ferrari

Tras la declaración del director de carrera, los equipos tendrán la facultad de intervenir en los reglajes para adaptar los monoplazas configurados para seco a posibles condiciones de mojado, sin correr el riesgo de perder su posición en la parrilla de salida y verse obligados a arrancar desde el pit lane.

La restricción del Parque Cerrado se estableció para evitar que los equipos pudieran construir coches específicos de clasificación, con piezas pensadas para exprimir al máximo el rendimiento a una sola vuelta. Se trataba de una práctica muy extendida (se montaban motores con una vida útil de apenas 300 km), que posteriormente fue eliminada debido a la escalada de costes.

Y precisamente para evitar que se regrese a las exageraciones del pasado, los equipos han recibido del departamento técnico de la FIA un documento (FIA-F1-DOC-080) en el que se especifican los componentes que pueden modificarse en caso de duda por lluvia.

Según ha podido saber Motorsport.com, se trataría únicamente de la altura al suelo y de la incidencia de los alerones. Medidas que no tienen coste, pero que pueden mejorar significativamente la seguridad.

Recordemos que con los nuevos monoplazas más ágiles y equipados con un fondo plano muy extendido podría reaparecer el riesgo de aquaplaning, es decir, cuando el fondo empieza a “flotar” sobre una gran cantidad de agua y las ruedas delanteras pueden elevarse ligeramente, perdiendo agarre con el asfalto y la direccionalidad del coche.