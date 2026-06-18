Jos Verstappen desmiente a Schumacher por el rumor de una oferta de Mercedes a Max
Jos Verstappen respondió públicamente a Ralf Schumacher después de que el alemán asegurara que Mercedes había presentado una oferta secreta a Max Verstappen para 2027.
Foto de: Stefano Facchin / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
El futuro de Max Verstappen vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones del paddock. Cada movimiento, cada silencio y cada declaración alimentan las especulaciones sobre qué hará el tetracampeón del mundo más allá de 2026. Sin embargo, esta vez fue el propio entorno del neerlandés el que salió rápidamente a apagar el incendio.
Todo comenzó con unas declaraciones de Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse. El expiloto alemán aseguró que Toto Wolff habría realizado una oferta secreta a Verstappen pensando en la temporada 2027, aunque según su versión la propuesta económica era tan baja que nunca llegó a ser una opción real para el piloto de Red Bull.
"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan mala económicamente que ni siquiera podía considerarse una opción", afirmó Schumacher.
El alemán fue un paso más allá y sostuvo que la supuesta propuesta tendría una intención distinta a la de fichar realmente a Verstappen. Según su teoría, Mercedes no estaría interesada en incorporar al neerlandés porque considera a Andrea Kimi Antonelli su gran apuesta de futuro.
"¿Por qué querría tener a dos pilotos peleándose entre sí?", se preguntó Schumacher, recordando los años de tensión interna entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. En su opinión, Wolff no estaría dispuesto a poner en riesgo el proyecto construido alrededor de Antonelli, actual líder del campeonato.
La respuesta de Jos Verstappen
Las palabras de Schumacher no tardaron en llegar al entorno de Verstappen. Y la reacción fue inmediata.
A través de un comentario en Instagram, Jos Verstappen negó categóricamente la información difundida por el ex piloto alemán. El padre del campeón respondió con un mensaje breve pero contundente: "Ralf, otra vez traes información incorrecta".
La publicación se viralizó rápidamente y volvió a poner el foco sobre uno de los temas más seguidos del mercado de pilotos.
Mientras Red Bull sigue esperando una confirmación definitiva sobre la continuidad de Verstappen para 2027, el neerlandés continúa sin comprometer públicamente su futuro. Mercedes lleva años apareciendo vinculada a cualquier rumor relacionado con el campeón del mundo debido a la conocida admiración de Toto Wolff por él, pero por ahora no existe ninguna confirmación oficial de negociaciones entre ambas partes.
Lo único seguro es que, una vez más, el nombre de Verstappen sigue siendo el gran protagonista de los rumores que marcan el futuro de la Fórmula 1.
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